АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 20
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Всё логично. Apple, банки и жратва. 30 сентября.
Всё логично. Apple, банки и жратва. 30 сентября.
т е посмотрел в айфон в смысле залип на все свободное время , купил еду по карте в банке , поел и спать ?
т е посмотрел в айфон в смысле залип на все свободное время , купил еду по карте в банке , поел и спать ?
Да, именно в это инвестировал Баффет в сентябре.
На рынке РФ похоже слышится запах свежей молодой медвежатины ( старые медведи профит скорее всего пофиксили) молодые медвежата еще тужатся , рога быков уже заточены.весь РФ в зелени
На рынке РФ похоже слышится запах свежей молодой медвежатины ( старые медведи профит скорее всего пофиксили) молодые медвежата еще тужатся , рога быков уже заточены.весь РФ в зелени
Считаешь, что отсюда пойдёт вверх?
Вчера быки хорошо мишек на рогах таскали. Сегодня мамка пришла...
Считаешь, что отсюда пойдёт вверх?
Вчера быки хорошо мишек на рогах таскали. Сегодня мамка пришла...
Да инерция сильная.
Пока слышен только треск шкурок молоденьких медвежат, которые вошли в SELL пологая что дно еще глубока внизу , но сквозь мрак поблескивают заточенные рога быков,
возможно даже что мангалы под медвежатину уже греют.
Трудно сказать было ли это дно 2022 года , как минимум похоже на признаки коррекции.
Возможно может пофлетить еще.
Ну как бы еще неплохой признак, дневная свеча по сберу пробила хай трех предыдущих дней.
Не секрет что для РФ СБЕР не что похожее на APPLE, MSFT для США. По крайне мере самые крупные объемы и самая надежная бумага на рынке РФ
Но динамика положительная. Опять же сегодня ВСЕ акции РФ в зеленой зоне, есть около 5 из порядка 50 в красной зоне , второй эшелон.
Эпитафия: "Он шортил Сбер".
Мои роботы сегодня с утречка дёрнулись было вниз, отстопились, сейчас в лонгах сидят.
Эпитафия: "Он шортил Сбер".
Мои роботы сегодня с утречка дёрнулись было вниз, отстопились, сейчас в лонгах сидят.