АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 157
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Увы в связи с событиями пришлось выйти из акций USA на 120-110 пришлось слить USD
Лучше уйти от рисков, судя по тенденциям , выход на USA рынок будет рано или поздно перекрыт.
У меня не было иностранных акций. Были два ETF от ВТБ один на американские акции второй на акции развивающихся стран. На американские сразу продал как только началось, а вот на развивающиеся не успел. Сейчас торгов по нему нет. Но там была очень мизерная доля, думаю придется записать в потери.
У меня не было иностранных акций. Были два ETF от ВТБ один на американские акции второй на акции развивающихся стран. На американские сразу продал как только началось, а вот на развивающиеся не успел. Сейчас торгов по нему нет. Но там была очень мизерная доля, думаю придется записать в потери.
Примерно также
Фонды USA будет не хватать, там был основной доход.
Придется полностью перестраиваться на фондовый РФ.
Примерно также
Фонды USA будет не хватать, там был основной доход.
Придется полностью перестраиваться на фондовый РФ.
Да точно держать иностранные акции сейчас большой риск. Да и фондовый РФ надо с осторожностью. Санкции поломали все. Многие компании начинают зажимать дивиденды. Северстали, например рынки сбыта придется искать новые. Но и есть положительный момент. Может до наших алигархов наконец то дойдет, что намного выгоднее из ресурсов производить какой то продукт с высокой добавленной стоимостью, чем за фантики (которые могут в любой момент отобрать) экспортировать эти ресурсы и потом обратно импортировать уже в три дорого продукцию из этих ресурсов. Лес рубят вывозят за границу и этот же лес но намного дороже возвращается к нам в виде мебели или заготовок для производства мебели. Поэтому не удивительно, что при любом кипеше народ бежит доллары скупать. В 90-тые банкротили многие производственные предприятия. Уцелели практически только ресурсодобывающие, и более или менее оборонным не дали загнуться. Для запада это было выгодно. Мы ни чего не производим, а поставляем ресурсы и являемся большим рынком сбыта. Капитализм такаю штука, что ему надо постоянно расширятся и увеличивать рынки сбыта. Сбыт не растет, прибыль соответственно тоже не растет появляется риск перепроизводства. Если товара много и продать не кому то надо или утилизировать товар или снижать цену, а это опять падение прибыли. Надо Марс колонизировать для расширения рынков :)
...
Тут читал, что один брокер (название писать не буду) учудил. Использовал бумаги и средства клиентов в качестве гарантийного обеспечения для каких то своих спекуляций. Когда его отмаржинколили то выяснилось, что НРД принудительно продал бумаги клиентов этого брокера.
Вот так и доверяй теперь всяким брокерам. В пору разрешить физикам напрямую торговать на бирже без всяких посредников.
Да точно держать иностранные акции сейчас большой риск. Да и фондовый РФ надо с осторожностью. Санкции поломали все. Многие компании начинают зажимать дивиденды. Северстали, например рынки сбыта придется искать новые. Но и есть положительный момент. Может до наших алигархов наконец то дойдет, что намного выгоднее из ресурсов производить какой то продукт с высокой добавленной стоимостью, чем за фантики (которые могут в любой момент отобрать) экспортировать эти ресурсы и потом обратно импортировать уже в три дорого продукцию из этих ресурсов. Лес рубят вывозят за границу и этот же лес но намного дороже возвращается к нам в виде мебели или заготовок для производства мебели. Поэтому не удивительно, что при любом кипеше народ бежит доллары скупать. В 90-тые банкротили многие производственные предприятия. Уцелели практически только ресурсодобывающие, и более или менее оборонным не дали загнуться. Для запада это было выгодно. Мы ни чего не производим, а поставляем ресурсы и являемся большим рынком сбыта. Капитализм такаю штука, что ему надо постоянно расширятся и увеличивать рынки сбыта. Сбыт не растет, прибыль соответственно тоже не растет появляется риск перепроизводства. Если товара много и продать не кому то надо или утилизировать товар или снижать цену, а это опять падение прибыли. Надо Марс колонизировать для расширения рынков :)
...
Тут читал, что один брокер (название писать не буду) учудил. Использовал бумаги и средства клиентов в качестве гарантийного обеспечения для каких то своих спекуляций. Когда его отмаржинколили то выяснилось, что НРД принудительно продал бумаги клиентов этого брокера.
Вот так и доверяй теперь всяким брокерам. В пору разрешить физикам напрямую торговать на бирже без всяких посредников.
В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.
В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.
Она покупала иностранные акции?
В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.
А мне в личку можно брокера Вашей жены?
В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.
Вам можно только от друзей писать. Думаю если не обсуждать то можно ссылку на новость написать. https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ef419a79476867651714
...
На ТВ видел сюжет про "левых" брокеров собирали деньги с населения и кидали. В сюжете говорилось, что таких компаний было несколько и у всех в названии присутствовала абвиатура КС.
Она покупала иностранные акции?
Вам можно только от друзей писать. Думаю если не обсуждать то можно ссылку на новость написать. https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ef419a79476867651714
...
На ТВ видел сюжет про "левых" брокеров собирали деньги с населения и кидали. В сюжете говорилось, что таких компаний было несколько и у всех в названии присутствовала абвиатура КС.
Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...
Ща поправлю.
UPD. Вспомнил - да, действительно я сам лично переключал на "Только от друзей" - достали подписки меня без моего согласия. И, оказывается, это и доступ к личным сообщениям закрыло для других, кто не в списках "друзей".
Включил для всех.