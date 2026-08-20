АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 157

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Yuriy Zaytsev #:

Увы в связи с событиями пришлось выйти из акций USA  на 120-110 пришлось слить USD

Лучше уйти от рисков, судя по тенденциям , выход на USA рынок будет рано или поздно перекрыт.

У меня не было иностранных акций. Были два ETF от ВТБ один на американские акции второй на акции развивающихся стран. На американские сразу продал как только началось, а вот на развивающиеся не успел. Сейчас торгов по нему нет. Но там была очень мизерная доля, думаю придется записать в потери.

 
Vitalii Ananev #:

У меня не было иностранных акций. Были два ETF от ВТБ один на американские акции второй на акции развивающихся стран. На американские сразу продал как только началось, а вот на развивающиеся не успел. Сейчас торгов по нему нет. Но там была очень мизерная доля, думаю придется записать в потери.

Примерно также 

Фонды USA будет не хватать, там был основной доход.

Придется полностью перестраиваться на фондовый РФ.

 
Yuriy Zaytsev #:

Примерно также 

Фонды USA будет не хватать, там был основной доход.

Придется полностью перестраиваться на фондовый РФ.

Да точно держать иностранные акции сейчас большой риск. Да и фондовый РФ надо с осторожностью. Санкции поломали все. Многие компании начинают зажимать дивиденды. Северстали, например рынки сбыта придется искать новые. Но и есть положительный момент. Может до наших алигархов наконец то дойдет, что намного выгоднее из ресурсов производить какой то продукт с высокой добавленной стоимостью, чем за фантики (которые могут в любой момент отобрать) экспортировать эти ресурсы и потом обратно импортировать уже в три дорого продукцию из этих ресурсов. Лес рубят вывозят за границу и этот же лес но намного дороже возвращается к нам в виде мебели или заготовок для производства мебели. Поэтому не удивительно, что при любом кипеше народ бежит доллары скупать. В 90-тые банкротили многие производственные предприятия. Уцелели практически только ресурсодобывающие, и более или менее оборонным не дали загнуться. Для запада это было выгодно. Мы ни чего не производим, а поставляем ресурсы и являемся большим рынком сбыта. Капитализм такаю штука, что ему надо постоянно расширятся и увеличивать рынки сбыта. Сбыт не растет, прибыль соответственно тоже не растет появляется риск перепроизводства. Если товара много и продать не кому то надо или утилизировать товар или снижать цену, а это опять падение прибыли. Надо Марс колонизировать для расширения рынков :)

...

Тут читал, что один брокер (название писать не буду) учудил. Использовал бумаги и средства клиентов в качестве гарантийного обеспечения для каких то своих спекуляций. Когда его отмаржинколили то выяснилось, что НРД принудительно продал бумаги клиентов этого брокера.

Вот так и доверяй теперь всяким брокерам. В пору разрешить физикам напрямую торговать на бирже без всяких посредников. 

 
Vitalii Ananev #:

Да точно держать иностранные акции сейчас большой риск. Да и фондовый РФ надо с осторожностью. Санкции поломали все. Многие компании начинают зажимать дивиденды. Северстали, например рынки сбыта придется искать новые. Но и есть положительный момент. Может до наших алигархов наконец то дойдет, что намного выгоднее из ресурсов производить какой то продукт с высокой добавленной стоимостью, чем за фантики (которые могут в любой момент отобрать) экспортировать эти ресурсы и потом обратно импортировать уже в три дорого продукцию из этих ресурсов. Лес рубят вывозят за границу и этот же лес но намного дороже возвращается к нам в виде мебели или заготовок для производства мебели. Поэтому не удивительно, что при любом кипеше народ бежит доллары скупать. В 90-тые банкротили многие производственные предприятия. Уцелели практически только ресурсодобывающие, и более или менее оборонным не дали загнуться. Для запада это было выгодно. Мы ни чего не производим, а поставляем ресурсы и являемся большим рынком сбыта. Капитализм такаю штука, что ему надо постоянно расширятся и увеличивать рынки сбыта. Сбыт не растет, прибыль соответственно тоже не растет появляется риск перепроизводства. Если товара много и продать не кому то надо или утилизировать товар или снижать цену, а это опять падение прибыли. Надо Марс колонизировать для расширения рынков :)

...

Тут читал, что один брокер (название писать не буду) учудил. Использовал бумаги и средства клиентов в качестве гарантийного обеспечения для каких то своих спекуляций. Когда его отмаржинколили то выяснилось, что НРД принудительно продал бумаги клиентов этого брокера.

Вот так и доверяй теперь всяким брокерам. В пору разрешить физикам напрямую торговать на бирже без всяких посредников. 

В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.

 

Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!

 
Artyom Trishkin #:

В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.

Она покупала иностранные акции?

 
Artyom Trishkin #:

В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.

А мне в личку можно брокера Вашей жены?

 
Artyom Trishkin #:

В личку можно брокера? У меня у жены счёт инвестиционный обнулили. И всю историю затёрли - будто бы вообще не покупала акций никаких.

Вам можно только от друзей писать. Думаю если не обсуждать то можно ссылку на новость написать. https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ef419a79476867651714

...

На ТВ видел сюжет про "левых" брокеров собирали деньги с населения и кидали. В сюжете говорилось, что таких компаний было несколько и у всех в названии присутствовала абвиатура КС.

Брокер «Универ Капитал» попросит признать себя банкротом
Брокер «Универ Капитал» попросит признать себя банкротом
  • Маргарита Мордовина
  • www.rbc.ru
Компания сообщила о намерении обратиться с заявлением о собственном банкротстве. Ранее она пожаловалась на тяжелое материальное положение и попросила ЦБ о санации, но для брокеров такой процедуры в законодательстве не существует Брокер «Универ Капитал», днем ранее попросивший Центробанк о санации, хочет подать заявление о признании банкротом...
 
Alexey Viktorov #:

Она покупала иностранные акции?

Сбер и МОЕХ
 
Vitalii Ananev #:

Вам можно только от друзей писать. Думаю если не обсуждать то можно ссылку на новость написать. https://www.rbc.ru/finances/29/03/2022/6242ef419a79476867651714

...

На ТВ видел сюжет про "левых" брокеров собирали деньги с населения и кидали. В сюжете говорилось, что таких компаний было несколько и у всех в названии присутствовала абвиатура КС.

Очень странно. Всегда стояло разрешение для всех. Мне, как модератору, положено принимать от всех и каждого...

Ща поправлю.

UPD. Вспомнил - да, действительно я сам лично переключал на "Только от друзей" - достали подписки меня без моего согласия. И, оказывается, это и доступ к личным сообщениям закрыло для других, кто не в списках "друзей".

Включил для всех.

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