АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 282
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Новатек все опускает меня, никогда с приставкой нова не покупайте) и тем более тек.
Значит с приставкой "нова" надо всегда продавать. )))
С утра ? Поздравляю
вход на самом лове отложкой - расчет на шипы
Неплохой повод войти или долить , Сбер , Роснефть , и другие голубые.
Не вижу повода.
Акции были сильно перекуплены, сейчас вошли (после отсечек) в близкий к реальному состоянию.
Неплохой повод войти или долить , Сбер , Роснефть , и другие голубые.