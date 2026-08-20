АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 282

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С большой долей вероятности будет еще  скачек, когда объявят 33.4 руб за акцию , чему соответствует 50% профита Сбера по результатам 2023 
Хорошо когда куплено в 2022 на лове мартовской месячной свечи.
Затем доливки в течении 2022.

 
Новатек все опускает меня, никогда с приставкой нова не покупайте) и тем более тек.
 
lynxntech #:
Новатек все опускает меня, никогда с приставкой нова не покупайте) и тем более тек.

Значит с приставкой "нова" надо всегда продавать. )))

 
Yuriy Zaytsev #:
С утра ? Поздравляю

Да. Лукойла еще взял.
 


вход на самом лове отложкой - расчет на шипы 

 
Неплохой повод войти или долить , Сбер , Роснефть , и другие голубые. 
 
Yuriy Zaytsev #:
Неплохой повод войти или долить , Сбер , Роснефть , и другие голубые. 

Не вижу повода.

Акции были сильно перекуплены, сейчас вошли (после отсечек)  в близкий к реальному состоянию.

 
Yuriy Zaytsev #:
Неплохой повод войти или долить , Сбер , Роснефть , и другие голубые. 
Да..... на плечи..... ;-)
 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.26 апр. 2024 г.
 
Согласно прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка за 2024 год составит 15–16%, в 2025-м снизится до 10–12%, в 2026-м — 6–7%.
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