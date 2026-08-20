АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 143
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Мешает. Тот факт, что он тебе эти рубли отдал за твой газ, а ты этот газ закачал ему в его хранилище.
В моё хранилище на его территории. Может украсть, но это уже другая песня.
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Это не политический ресурс и, тем более, не безымянный паблик на каком-либо канале какой-либо платформы-мессенджера.
Провокационный пост с выражением личностного суждения был удалён. Повторять не нужно, пожалуйста.
Разница только в субъекте сделки. Если мой контрагент заблокировал мои деньги, то ничто не мешает мне заблокировать его рубли.
У продавца газа счет был отрыт в евро в той стране в которую газ поставлялся. Внутри этого банка покупатель перегонял EUR на счет продавца EUR.
далее продавец газа перечислял EUR со своего иностранного счета на свой счет в EUR внутрь РФ - конкретно в ( ГАЗПРОМБАНК)
( далее продавал часть EUR и расплачивался с работниками и т п )
в такой схеме есть тонкость - иностранный БАНК мог и может легко НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ эти средства ) ссылаясь на санкции - просто заблокировать перевод в EUR.
т е покупатель газа честно будет каждый раз перечислять на счет продавца газа EUR внутри иностранного банка - но банк ЛЕГКО и НЕПРИНУЖДЕННО просто не будет перечислять в РФ
средства будут копится да и все, но сделать с ними будет ничего нельзя. Вопрос , продавцу это зачем ?
Покупатель вынужден будет прийти в ЦБ РФ купить рубли на ВНУТРЕННЕМ рынке РФ рубли и уже внутри РФ ( ГАЗПРОМБАНКА) - перечислить со своего рублевого счета на рублевый счет продавцу.
и тут уже нет ШАНСА заблокировать полученные от продажи газа средства.
Эта схема безопасна для продавца ГАЗА - ему не заблокируют перевод потому ,что он не будет делать теперь никаких переводов, а для покупателя ГАЗА глубоко пофиг.
--
так разница лучше понятна ?
У продавца газа счет был отрыт в евро в той стране в которую газ поставлялся. Внутри этого банка покупатель перегонял EUR на счет продавца EUR.
далее продавец газа перечислял EUR со своего иностранного счета на свой счет в EUR внутрь РФ - конкретно в ( ГАЗПРОМБАНК)
( далее продавал часть EUR и расплачивался с работниками и т п )
в такой схеме есть тонкость - иностранный БАНК мог и может легко НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ эти средства ) ссылаясь на санкции - просто заблокировать перевод в EUR.
Покупатель вынужден будет прийти в ЦБ РФ купить рубли на ВНУТРЕННЕМ рынке РФ рубли и уже внутри РФ ( ГАЗПРОМБАНКА) - перечислить со своего рублевого счета на рублевый счет продавцу.
и тут уже нет ШАНСА заблокировать полученные от продажи газа средства.
Эта схема безопасна для продавца ГАЗА - ему не заблокируют перевод потому ,что он не будет делать теперь никаких переводов, а для покупателя ГАЗА глубоко пофиг.
--
так разница лучше понятна ?
Любые расчёты в любой иностранной валюте - всегда риск.
Любые расчёты в любой иностранной валюте - всегда риск.
Во второй схеме санкционного РИСКА у продавца нет , а покупателю пофиг.
Ну разве что покупателю газа придется открыть счет в рублях в банке РФ, изучить механизм покупки рублей за евро на внутреннем рынке рф.
А что бы исключить риск вообще , схема может подразумевает авансовый платеж - вместо платежа по факту.
ГАЗ нефть
Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Мировой газовый рынок вздохнул с облегчением: объявленный план по переводу расчётов за российский газ на российские рубли не потребовал ни длительного и болезненного переписывания контрактов, ни резких движений газового вентиля.
Покупатели природного газа РФ из двух десятков стран Евросоюза, входящих в список "недружественных", с 1 апреля должны будут рассчитываться за него по новому принципу. Оплата контрактов удлиняется на один небольшой технический шаг: конвертацию Газпромбанком поступившей от импортеров валюты в рубли.
Контракты "Газпрома" с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется законодательство Российской Федерации.
Озвученное неделю назад решение президента Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в ЕС на рубли вызвало переполох среди европейских политиков и наводнило ленты новостей заявлениями, что те не примут его условий. К примеру, французский министр экономики Брюно Ле Мэр добавил паники в четверг: "Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем".
Цены на газ в Европе за неделю успели выросли на треть - но тому виной не словесные интервенции, а неожиданное весеннее похолодание и провал европейской ветрогенерации.
В Москве обещали, что схема будет простой и понятной. Неожиданностью стало то, насколько простой она будет на самом деле. Европейские лидеры повторяли, что их компании будут продолжать платить в евро - и тоже оказались правы. Контракты на поставку окажутся неизменными.
Как видим, ничего не меняется, но Газпромбанк теперь не будет заблокирован в Европе и вишенка: его профит от конвертаций и от возросшего финансового потока.
ЦБ определил порядок торгов на Мосбирже на 1 апреля
p.s.
ЦБ утвердил порядок торгов акциями, облигациями и ПИФ на 1 апреля.
Завтра
Сегодня пройдут торги акциями российских эмитентов и иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, в том же режиме, что и 31 марта
Как видим, ничего не меняется, но Газпромбанк теперь не будет заблокирован в Европе и вишенка: его профит от конвертаций и от возросшего финансового потока.
Ну хоть иногда новости надо смотреть… Вчера всё было сказано однозначно: «Открывать рублёвые счета в российских банках и с них производить оплатую» Это не цитата, а просто близко к тексту. Так-что «рано пташечка запела, как-бы кошечка не съела».
Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Мировой газовый рынок вздохнул с облегчением: объявленный план по переводу расчётов за российский газ на российские рубли не потребовал ни длительного и болезненного переписывания контрактов, ни резких движений газового вентиля.
Покупатели природного газа РФ из двух десятков стран Евросоюза, входящих в список "недружественных", с 1 апреля должны будут рассчитываться за него по новому принципу. Оплата контрактов удлиняется на один небольшой технический шаг: конвертацию Газпромбанком поступившей от импортеров валюты в рубли.
Контракты "Газпрома" с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется законодательство Российской Федерации.
Озвученное неделю назад решение президента Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в ЕС на рубли вызвало переполох среди европейских политиков и наводнило ленты новостей заявлениями, что те не примут его условий. К примеру, французский министр экономики Брюно Ле Мэр добавил паники в четверг: "Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем".
Цены на газ в Европе за неделю успели выросли на треть - но тому виной не словесные интервенции, а неожиданное весеннее похолодание и провал европейской ветрогенерации.
В Москве обещали, что схема будет простой и понятной. Неожиданностью стало то, насколько простой она будет на самом деле. Европейские лидеры повторяли, что их компании будут продолжать платить в евро - и тоже оказались правы. Контракты на поставку окажутся неизменными.
Специально для вас расскажу анекдот:
По просьбе автора темы анекдот удалён.