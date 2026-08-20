АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 7

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Yuriy Zaytsev #:
Возможно , мне надо было в портфеле перетрусить кое что , нужны были рубли ) , просто продал чуток бакса получил рубли, не котлету продавал ), большая часть портфеля   в usd, потому  особо не беспокоит.
     Обещают , если все будет плохо падение рубля в районе 20%
   А почему думаете что после Олимпиады ? 
 

Есть неофициальная информация, что Си Цзиньпин попросил Путина дать возможность 

провести Олимпиаду. Когда делалось публичное заявление о нерастпространении НАТО, то

задолго до этого заявления давно просчитали свои военные действия и последствия. 

 
prostotrader #:

Есть неофициальная информация, что Си Цзиньпин попросил Путина дать возможность 

провести Олимпиаду. Когда делалось публичное заявление о нерастпространении НАТО, то

задолго до этого заявления давно просчитали свои военные действия и последствия. 

Спасибо!

СБЕР и не только , РФ  хорошо падает.

хороший  подарок от "геополитики" , ну прямо как подарок в 2020 от Пандемии + Нефти

 
Yuriy Zaytsev #:


Доиграеся...

Это обвал


 
Dmytryi Nazarchuk #:

Доиграеся...

Это обвал


Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.

 
JRandomTrader #:

Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.

вот именно :)

 
JRandomTrader #:

Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.

Пережившим 2008 и 2020 дают особую кнопку СТОП?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Доиграеся...

Это обвал


Не то что бы доигрался - это не то слово,   прекрасно спасибо - "геополитике"

да  я в восторге!    будем входить ниже 

я же без плечей работаю :) мне пофиг ...

то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу  вы же понимаете ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Не то что бы доигрался - это не то слово,   прекрасно спасибо - "геополитике"

да  я в восторге!    будем входить ниже 

я же без плечей работаю :) мне пофиг ...

то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу  вы же понимаете ?

Может отложите вхождение до конца февраля?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Пережившим 2008 и 2020 дают особую кнопку СТОП?

 2008 восьмой не просто пережит, там  еще позиция с 80 руб по газпрому

 
Yuriy Zaytsev #:


то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу  вы же понимаете ?

Когда?

А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства? 

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