АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно , мне надо было в портфеле перетрусить кое что , нужны были рубли ) , просто продал чуток бакса получил рубли, не котлету продавал ), большая часть портфеля в usd, потому особо не беспокоит.
Есть неофициальная информация, что Си Цзиньпин попросил Путина дать возможность
провести Олимпиаду. Когда делалось публичное заявление о нерастпространении НАТО, то
задолго до этого заявления давно просчитали свои военные действия и последствия.
Есть неофициальная информация, что Си Цзиньпин попросил Путина дать возможность
провести Олимпиаду. Когда делалось публичное заявление о нерастпространении НАТО, то
задолго до этого заявления давно просчитали свои военные действия и последствия.
Спасибо!
СБЕР и не только , РФ хорошо падает.
хороший подарок от "геополитики" , ну прямо как подарок в 2020 от Пандемии + Нефти
Доиграеся...
Это обвал
Доиграеся...
Это обвал
Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.
Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.
вот именно :)
Для тех, кто был на рынке весной 2020 и летом 2008, это подарок.
Пережившим 2008 и 2020 дают особую кнопку СТОП?
Доиграеся...
Это обвал
Не то что бы доигрался - это не то слово, прекрасно спасибо - "геополитике"
да я в восторге! будем входить ниже
я же без плечей работаю :) мне пофиг ...
то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу вы же понимаете ?
Не то что бы доигрался - это не то слово, прекрасно спасибо - "геополитике"
да я в восторге! будем входить ниже
я же без плечей работаю :) мне пофиг ...
то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу вы же понимаете ?
Может отложите вхождение до конца февраля?
Пережившим 2008 и 2020 дают особую кнопку СТОП?
2008 восьмой не просто пережит, там еще позиция с 80 руб по газпрому
то что эти уровни прошибет как сабля самурай прошибает листок бумаги и они останутся глубоко внизу вы же понимаете ?
Когда?
А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства?