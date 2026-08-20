АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 193

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USDRUB инерция продолжается , следующий  очень вероятный уровень  55 .  близко очень.

p.s.

Меня это радует по   двум причинам , одна из них можно можно увеличивать свои ресурсы для торговли на рынке США.

 

26 мая внеочередное заседание ЦБ. Подозреваю, что процентную ставку понизят.

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/25/17802824.shtml

ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки - Газета.Ru | Новости
ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки - Газета.Ru | Новости
  • 2022.05.25
  • Александр Сергеев
  • www.gazeta.ru
Банк России планирует в четверг, 26 мая, провести внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в  Telegram-канале . «26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — уточнили...
 

Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне

1 час назад (25.05.2022 10:22)


Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне От IFX
Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне От IFX
  • ru.investing.com
Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне
 
Vitalii Ananev #:

26 мая внеочередное заседание ЦБ. Подозреваю, что процентную ставку понизят.

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/25/17802824.shtml

+++Вероятность ближе к 100%

Как то регулятор достаточно грамотно действует, в этих жестких условиях. 

Тот случай когда руководителей ЦБ  не стоит менять.

 
Yuriy Zaytsev #:

+++Вероятность ближе к 100%

Как то регулятор достаточно грамотно действует, в этих жестких условиях. 

Тот случай когда руководителей ЦБ  не стоит менять.

Мои индикаторы показывают, что рынок ожидает снижение ставки до 10%

 
prostotrader #:

Мои индикаторы показывают, что рынок ожидает снижение ставки до 10%

+

в моменте фондовый РФ в росте


 

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

5 часов назад (25.05.2022 08:44)

по нефти наблюдается тренд BUY с периодическими провалами


по газу очень устойчивый  BUY тренд


p.s.

тут особо сложно что то говорить

но похоже удорожание ресурсов больно ударит по ЕС как впрочем и по РФ , как обычно в условия военных действий  хорошо заработает  США  на продажах ресурсов и оружия , еще Китай с Индией и Азией на покупке недорогой нефти.

в настоящий момент порядка 15% танкеров с нефтью URAL  находятся в море - без конкретного пункта назначения


Поставки сырой нефти Urals по морю бьют рекорды

...

Несмотря на то, что США и другие западные страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, а другие страны избегают приобретения подобных партий грузов, опасаясь будущих санкций, около 62 млн баррелей флагманской российской сырой нефти марки Urals — рекордное количество — сейчас находится на судах в море, как показали данные энергетической аналитической компании Vortexa, пока трейдеры изо всех сил пытаются найти покупателей на российскую нефть, пишет Reuters.

По мнению Vortexa, объем сырой нефти марки Urals в море сейчас в 3 раза выше среднего показателя до начала спецоперации, даже несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае упал до 6,7 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 баррелей в сутки в феврале.

По словам стратега из Хьюстона по энергетическим вопросам Клэя Сейгла, «Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно силен, не отражают всей картины, так как российская нефть в море продолжает накапливаться».

Стратег отметил, что количество грузов с нефтью Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества подобных грузов, что также является новым рекордом. Часть такой нефти может просто быть в пути к неизвестным покупателям, а часть может оказаться непроданным грузом.

Большинство грузов российской сырой нефти поступает в Азию, в основном в Индию и Китай, в то время как партии нефти в Европу также выросли в преддверии введения эмбарго ЕС на нефть из России.




Цены на нефть растут на данных о запасах в США От IFX
Цены на нефть растут на данных о запасах в США От IFX
  • ru.investing.com
Цены на нефть растут на данных о запасах в США
 

Интересно , какую брошку выберет  Набиулина ?

У кого есть знакомый охранник в ЦБ ?   По смартфону с утра перед заседанием -  внимание брошка такая то - и тут же входим на 90% депозита в правильную сторону :) 

Внеочередное заседание ЦБ по ключевой ставке: новости к утру 25 мая

Внеочередное заседание ЦБ по ключевой ставке: новости к утру 25 мая От Investing.com
Внеочередное заседание ЦБ по ключевой ставке: новости к утру 25 мая От Investing.com
  • ru.investing.com
Внеочередное заседание ЦБ по ключевой ставке: новости к утру 25 мая
 

Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay  не мог пройти мимо!

Пожалуй на текущий момент самый технологичный банк в РФ , так же на высоте брокерские услуги , ввод/вывод 24/7 - скорость ввода вывода 1-2 секунды.

Застрявший  в 90х  , по прежнему в  малиновом пиджаке образца 90х с большой золотой цепью на шее  , Брокер открытие отдыхает в сторонке.

Интересно к 2050 году Брокер Открытие научится делать ввод/вывод в режиме 24/7 в течении секунды ?

 

Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay От Investing.com
Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay От Investing.com
  • ru.investing.com
Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay
 
Yuriy Zaytsev #:

Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay  не мог пройти мимо!

Пожалуй на текущий момент самый технологичный банк в РФ , так же на высоте брокерские услуги , ввод/вывод 24/7 - скорость ввода вывода 1-2 секунды.

Застрявший  в 90х  , по прежнему в  малиновом пиджаке образца 90х с большой золотой цепью на шее  , Брокер открытие отдыхает в сторонке.

Интересно к 2050 году Брокер Открытие научится делать ввод/вывод в режиме 24/7 в течении секунды ?

 

да там комиссия  же конская вроде... и не торгуют там на МТ 5 вроде...

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