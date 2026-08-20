АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 193
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USDRUB инерция продолжается , следующий очень вероятный уровень 55 . близко очень.
p.s.
Меня это радует по двум причинам , одна из них можно можно увеличивать свои ресурсы для торговли на рынке США.
26 мая внеочередное заседание ЦБ. Подозреваю, что процентную ставку понизят.
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/25/17802824.shtml
Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне
1 час назад (25.05.2022 10:22)
26 мая внеочередное заседание ЦБ. Подозреваю, что процентную ставку понизят.
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/25/17802824.shtml
+++Вероятность ближе к 100%
Как то регулятор достаточно грамотно действует, в этих жестких условиях.
Тот случай когда руководителей ЦБ не стоит менять.
+++Вероятность ближе к 100%
Как то регулятор достаточно грамотно действует, в этих жестких условиях.
Тот случай когда руководителей ЦБ не стоит менять.
Мои индикаторы показывают, что рынок ожидает снижение ставки до 10%
Мои индикаторы показывают, что рынок ожидает снижение ставки до 10%
+
в моменте фондовый РФ в росте
Цены на нефть растут на данных о запасах в США
5 часов назад (25.05.2022 08:44)
по нефти наблюдается тренд BUY с периодическими провалами
по газу очень устойчивый BUY тренд
p.s.
тут особо сложно что то говорить
но похоже удорожание ресурсов больно ударит по ЕС как впрочем и по РФ , как обычно в условия военных действий хорошо заработает США на продажах ресурсов и оружия , еще Китай с Индией и Азией на покупке недорогой нефти.
в настоящий момент порядка 15% танкеров с нефтью URAL находятся в море - без конкретного пункта назначения
Поставки сырой нефти Urals по морю бьют рекорды
...
Несмотря на то, что США и другие западные страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, а другие страны избегают приобретения подобных партий грузов, опасаясь будущих санкций, около 62 млн баррелей флагманской российской сырой нефти марки Urals — рекордное количество — сейчас находится на судах в море, как показали данные энергетической аналитической компании Vortexa, пока трейдеры изо всех сил пытаются найти покупателей на российскую нефть, пишет Reuters.
По мнению Vortexa, объем сырой нефти марки Urals в море сейчас в 3 раза выше среднего показателя до начала спецоперации, даже несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае упал до 6,7 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 баррелей в сутки в феврале.
По словам стратега из Хьюстона по энергетическим вопросам Клэя Сейгла, «Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно силен, не отражают всей картины, так как российская нефть в море продолжает накапливаться».
Стратег отметил, что количество грузов с нефтью Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества подобных грузов, что также является новым рекордом. Часть такой нефти может просто быть в пути к неизвестным покупателям, а часть может оказаться непроданным грузом.
Большинство грузов российской сырой нефти поступает в Азию, в основном в Индию и Китай, в то время как партии нефти в Европу также выросли в преддверии введения эмбарго ЕС на нефть из России.
Интересно , какую брошку выберет Набиулина ?
У кого есть знакомый охранник в ЦБ ? По смартфону с утра перед заседанием - внимание брошка такая то - и тут же входим на 90% депозита в правильную сторону :)
Внеочередное заседание ЦБ по ключевой ставке: новости к утру 25 мая
Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay не мог пройти мимо!
Пожалуй на текущий момент самый технологичный банк в РФ , так же на высоте брокерские услуги , ввод/вывод 24/7 - скорость ввода вывода 1-2 секунды.
Застрявший в 90х , по прежнему в малиновом пиджаке образца 90х с большой золотой цепью на шее , Брокер открытие отдыхает в сторонке.
Интересно к 2050 году Брокер Открытие научится делать ввод/вывод в режиме 24/7 в течении секунды ?
Тинькофф Банк запустит аналог Google Pay не мог пройти мимо!
Пожалуй на текущий момент самый технологичный банк в РФ , так же на высоте брокерские услуги , ввод/вывод 24/7 - скорость ввода вывода 1-2 секунды.
Застрявший в 90х , по прежнему в малиновом пиджаке образца 90х с большой золотой цепью на шее , Брокер открытие отдыхает в сторонке.
Интересно к 2050 году Брокер Открытие научится делать ввод/вывод в режиме 24/7 в течении секунды ?
да там комиссия же конская вроде... и не торгуют там на МТ 5 вроде...