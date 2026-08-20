АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 194
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да там комиссия же конская вроде... и не торгуют там на МТ 5 вроде...
по фьючерсам конская (* 5 руб за контракт )
в открытии фьючерс 0.47 на моем тарифе - так я фьчерсами в открытии торгую ( несмотря на малиновый пиджак из 90х)
там своя платформа но она заточенная под фондовый в отличии от МТ5
по бумагам вот 9.2 руб ... в открывашке по моему примерно такая же
ША все растет - красота - начиная с зимы только в БАЙ
Ресурсы USA просто огонь - все дорожает!
практически с 24.02.2022 работа только в BUY
США Главные новости: нарастание опасений по поводу рецессии
ох и весело в мире
ресурсы дорожают но СП500 пикирует вниз
Вопрос по комиссиям
комиссия открывашка ( Малиновый пиджак - золотая цеть - брокер застрявший в 90х - ну все как положенно )
комиссия тинекофф - свежий молодой технологичный брокер - современный ( средний возрат в ИТ 25 лет до 30 это точно )
получается 400 акций в тинькофф это 18.4 а в открывашке это 47.64
выводы можно самостоятельно делать
бумагами в открытии не балуюсь - только в тинькофф , а вот фьчерс только в открытии
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
p.s.
на шипах закупаемся :)))
«Хуже уже точно не будет»: зачем США добиваются технического дефолта России
спасибо за бла бла бла
может у кого есть знакомый - который может позвонить какому то политику уровня Байдена - попросить ляпнуть какую нибудь хе...рню в эфир
только не сразу - предварительно отложенный ордер выставлю.
Вот интересно перед тем как ляпнуть в эфир очередной бред - они - политики , оповещают друзей трейдеров ?
А может они сами отложенные ордера выставляют ?
это же какой грааль... !!!
Yuriy Zaytsev #:
Вот интересно перед тем как ляпнуть в эфир очередной бред - они - политики , оповещают друзей трейдеров ?
А может они сами отложенные ордера выставляют ?
это же какой грааль... !!!
Таки, поздравляю с просветлением!
:)))
Таки, поздравляю с просветлением!
:)))
:-) Ага ты похоже уверен, что Байден , Путин Макрон ну и кто то там помельче, перед тем как что то выпалить в эфир обзванивают знакомых трейдеров ? т е грааль ?
Правда если политик помельче , то и свечка и шип не серьезный.
Блин - хочу прямой контакт только с двумя чуваками в этом мире :)))
Газпром поймал на шипе красиво ( на дне шипа ) 40 лот .
А ведь осенью газ пипец как будет высоко, что будет с паровым отоплением в ЕС - - жесть.
Нефтяные котировки сегодня вновь подрастают
112 ерунда - детский уровень эта цена была несколько лет никто не визжал
по идее надо от 150- 200 идеально 250 - 300
что бы прост овсе встало рако...м затем договорится и прекратить экономический беспредел.
правильно на фьючер нефтяной с 2020 года только в бай
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нужно от 200 -300 и выше - тогда мозги у политиков возможно включатся - сейчас отключены.