АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 194

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Roman Shiredchenko #:

да там комиссия  же конская вроде... и не торгуют там на МТ 5 вроде...

по фьючерсам конская (* 5 руб за контракт   ) 

в открытии   фьючерс  0.47 на моем тарифе  - так  я фьчерсами в открытии  торгую ( несмотря на малиновый пиджак из 90х) 

там своя платформа но она заточенная под фондовый в отличии от МТ5

по бумагам вот 9.2 руб ... в открывашке по моему примерно такая же


 

ША все растет - красота - начиная с зимы только в БАЙ


 

 

Ресурсы USA просто огонь - все дорожает!

практически с 24.02.2022  работа только в BUY




 

 

США Главные новости: нарастание опасений по поводу рецессии

ох и весело в мире

ресурсы дорожают но СП500 пикирует вниз

Главные новости: нарастание опасений по поводу рецессии От Investing.com
Главные новости: нарастание опасений по поводу рецессии От Investing.com
  • ru.investing.com
Главные новости: нарастание опасений по поводу рецессии
 

Вопрос по комиссиям


комиссия открывашка  ( Малиновый пиджак - золотая цеть - брокер застрявший в 90х  - ну все как положенно )

комиссия тинекофф - свежий молодой технологичный брокер - современный ( средний возрат в ИТ  25 лет до 30 это точно )   


получается 400 акций в тинькофф  это 18.4  а в открывашке это 47.64

выводы можно самостоятельно делать

бумагами в открытии не балуюсь - только в тинькофф , а вот фьчерс только в открытии 

 

У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина

p.s.

на шипах закупаемся :)))


«Хуже уже точно не будет»: зачем США добиваются технического дефолта России

спасибо за бла бла бла 


У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
У России достаточно средств для обслуживания госдолга, заявила Набиуллина
  • голосов: 96
  • 2022.05.26
  • Кирилл Волков
  • ria.ru
РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМ С НАЛИЧИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА - НАБИУЛЛИНАРИА Новости
 

может у кого есть знакомый - который может позвонить какому то политику уровня Байдена  -  попросить ляпнуть какую нибудь хе...рню в эфир

только не сразу - предварительно отложенный ордер выставлю.

Вот интересно перед тем как  ляпнуть в эфир очередной бред - они -  политики , оповещают друзей трейдеров ?

А может они сами отложенные ордера  выставляют ? 

это же какой грааль... !!!

 

Yuriy Zaytsev #:

Вот интересно перед тем как  ляпнуть в эфир очередной бред - они -  политики , оповещают друзей трейдеров ?

А может они сами отложенные ордера  выставляют ? 

это же какой грааль... !!!

Таки, поздравляю с просветлением!

:)))

 
JRandomTrader #:

Таки, поздравляю с просветлением!

:)))


:-) Ага  ты похоже уверен,  что Байден , Путин  Макрон ну и кто то там помельче,  перед тем как что то выпалить в эфир обзванивают знакомых трейдеров ? т е грааль ?

Правда если политик помельче , то и свечка и шип  не серьезный. 

Блин - хочу прямой контакт только с двумя чуваками в этом мире :)))

Газпром поймал на шипе красиво ( на дне шипа ) 40 лот .

А ведь осенью газ пипец как будет высоко, что будет с паровым отоплением в ЕС - - жесть.

 

Нефтяные котировки сегодня вновь подрастают

112 ерунда - детский уровень  эта цена была несколько лет никто не визжал

по идее надо от 150- 200   идеально 250 - 300

что бы прост овсе встало рако...м затем договорится  и прекратить экономический  беспредел.

правильно на фьючер нефтяной с 2020 года только в бай

---

нужно от  200 -300 и выше  - тогда мозги у политиков возможно  включатся - сейчас отключены.



Нефтяные котировки сегодня вновь подрастают | Investing.com
Нефтяные котировки сегодня вновь подрастают | Investing.com
  • ru.investing.com
Евгений Локтюхов: анализ сырьевого рынка, включая . Свежая аналитика сырьевого рынка на Investing.com
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