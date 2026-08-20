АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 210

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Yuriy Zaytsev #:

Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме.

p.s.

Сапожник без сапог!

Есть вероятность что наконец то газ приедет туда где его не было.

Вы до конца новость дочитайте.

Решение об отказе выплачивать дивиденды связано с дополнительными налогами для «Газпрома», который Минфин предложил ввести на период с сентября по ноябрь 2022 года, рассказал РБК один из крупных миноритариев «Газпрома». Сейчас эти предложения рассматриваются в Госдуме.

 
Vitalii Ananev #:

Может и подорожает только толку от этого ноль. Газик к прежним уровням к тому времени вряд ли вырастет. И не факт, что и в 23 году за 22 год дивы будут. Если в долгую то можно и подержать его в портфеле 3 года держал можно ещё столько же.  

Еще по сберу дивидендов не будет,  но это было ожидаемо сбер не так уж сильно просел.

 
Vitalii Ananev #:

Вы до конца новость дочитайте.

да да -  зачитал 

 
Yuriy Zaytsev #:

Еще по сберу дивидендов не будет,  но это было ожидаемо сбер не так уж сильно просел.

Сбер более честно поступил. Они на ГОСА сразу вынесли вопрос о не выплате дивов. А в газике совет директоров рекомендовал дивы но мажоритарий от них отказался. Многие, судя по воплям на другом форуме, закупались газпромом как раз в расчете на повышенные дивиденды. Почти из каждого утюга кричали о рекордных дивидендах. Хорошо у меня стратегия не покупать когда растет. :)

...

Сейчас на нашем фондовом и так мало частных инвесторов. Это событие окончательно подорвет доверие и оставшихся к Российскому фондовому. Куда смотрит регулятор так в наглую манипулируют рынком. Вспомните что было перед тем как было опубликовано решение совета директоров газпрома. Сначала акция резко (это есть на графике 26 мая было опубликовано решение) упала потом начался рост и после 320 рост остановился и началось медленное сползание вниз и как вишенка на торте отказ от дивидендов.    


 
Vitalii Ananev #:

Сбер более честно поступил. Они на ГОСА сразу вынесли вопрос о не выплате дивов. А в газике совет директоров рекомендовал дивы но мажоритарий от них отказался. Многие, судя по воплям на другом форуме, закупались газпромом как раз в расчете на повышенные дивиденды. Почти из каждого утюга кричали о рекордных дивидендах. Хорошо у меня стратегия не покупать когда растет. :)

...

Сейчас на нашем фондовом и так мало частных инвесторов. Это событие окончательно подорвет доверие и оставшихся к Российскому фондовому. Куда смотрит регулятор так в наглую манипулируют рынком. Вспомните что было перед тем как было опубликовано решение совета директоров газпрома. Сначала акция резко (это есть на графике 26 мая было опубликовано решение) упала потом начался рост и после 320 рост остановился и началось медленное сползание вниз и как вишенка на торте отказ от дивидендов.    


Да просто в очередной раз резко нагнули своих инвесторов с молчаливого согласия высоких начальников.

Донбасс требует средств немалых... 

Добавлено

Вот я и торгую всегда только с хеджем и мне все по-барабану, только плюс. :)

 
prostotrader #:

Да просто в очередной раз резко нагнули своих инвесторов с молчаливого согласия высоких начальников.

Донбасс требует средств немалых... 

Добавлено

Вот я и торгую всегда только с хеджем и мне все по-барабану, только плюс. :)

Я уже пару месяцев тоже подумываю перейти на вашу стратегию. Уже скрипт для квика написал, что бы руками не считать. Вот только пока его проверить не могу. Ухожу на работу рынок еще не открылся прихожу с работы рынок уже закрылся. :)  Интересно вернут ли назад вечерние торги на акции и на срочке.

 
Vitalii Ananev #:

Я уже пару месяцев тоже подумываю перейти на вашу стратегию. Уже скрипт для квика написал, что бы руками не считать. Вот только пока его проверить не могу. Ухожу на работу рынок еще не открылся прихожу с работы рынок уже закрылся. :)  Интересно вернут ли назад вечерние торги на акции и на срочке.

Ноутбук,  советник.

 

Небольшая сделка по F/ Ford — американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford


 

Вот и новость подоспела. Зачем делиться с акционерами когда можно забрать все, а остаток закопать в трубу. Похоже надо выходить из всех акций где мажоритарным акционером является государство.

https://1prime.ru/nalogy/20220630/837344447.html

Госдума во втором чтении повысила НДПИ для "Газпрома"
Госдума во втором чтении повысила НДПИ для "Газпрома"
  • голосов: 96
  • 2022.06.30
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума принял во втором чтении законопроект, который позволит временно увеличить в текущем году НДПИ для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Третье чтение запланировано на 5 июля. Первоначальная редакция документа вносила различные изменения в налоговое законодательство, направленные...
 
Yuriy Zaytsev #:

Ноутбук,  советник.

На работе не поймут если я буду сидеть со своим ноутбуком. Полностью автоматизировать процесс пока не хочу. Надо контролировать все самому.

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