АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 198
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рынок РФ сегодня
пример на фото лимитный на покупку по цене 1.02892, а покупает по 1.02979
Подскажите кто в курсе это манипуляция брокера или это норма для лимитных с каких-то пор..мне всегда казалось ,что цена может быть только лучше а не хуже.. но тут настолько хуже, что просто невозможно..
сталкивались ли вы с таким: у одного брокера лимитные ордера исполняются как нужно по лучшей цене, а у второго лимитный ордер исполняется на 100 пипсов хуже..
причём торговля у двух разных брокеров одновременная и тут же сравнение цен по каким исполнилось..
условно говоря у нас покупка Buy_Limit по цене 1.00500 стоит, а по итогу входит по цене 1.00600.. это же недопустимо тогда и сам смысл лимитных ордеров теряется..
разве могут лимитные ордера исполняться по худшим ценам?
пример на фото лимитный на покупку по цене 1.02892, а покупает по 1.02979
Подскажите кто в курсе это манипуляция брокера или это норма для лимитных с каких-то пор..мне всегда казалось ,что цена может быть только лучше а не хуже.. но тут настолько хуже, что просто невозможно..
сталкивались ли вы с таким: у одного брокера лимитные ордера исполняются как нужно по лучшей цене, а у второго лимитный ордер исполняется на 100 пипсов хуже..
причём торговля у двух разных брокеров одновременная и тут же сравнение цен по каким исполнилось..
условно говоря у нас покупка Buy_Limit по цене 1.00500 стоит, а по итогу входит по цене 1.00600.. это же недопустимо тогда и сам смысл лимитных ордеров теряется..
разве могут лимитные ордера исполняться по худшим ценам?
Таких брокеров с лицензиями полно. Ведь лицензию же надо оплачивать. Ну и кухонный способ заработка брокера требует манипуляций с исполнением. Регуляция - это чтобы не кинули с выплатами. Остальное - делай, как хочешь, для брокера (FOREX).
Поэтому и надо выбирать брокера, чтобы не было таких сюрпризов.
Можете запустить скрипт, он сразу покажет наличие проблем. См. запись в моем блоге от 12 ноября 2021.
Разве это не факт вмешательства в торговлю клиента при таком заметном наихудшем исполнении ордера??
Есть кто-нибудь, кто подскажет можно ли сослаться на нарушение и вмешательство в торговлю написав регулятору предоставив историю счёта по какой цене был лимитный ордер и по какой исполнился..
Разве это не факт вмешательства в торговлю клиента при таком заметном наихудшем исполнении ордера??
Известный брокер когда-то вернул всем клиентам отрицательные скольжения лимитников за несколько лет. Крупный регулятор вынес такое постановление. Теперь статистику такую выдает.
Известный брокер когда-то вернул всем клиентам отрицательные скольжения лимитников за несколько лет. Крупный регулятор вынес такое постановление. Теперь статистику такую выдает.
спасибо) значит сейчас напишу брокеру пускай будет со мной осторожнее и вернёт мне деньги))
Саратовский НПЗ выплатил дивиденды
чудесный ГЕП
можно приготовится - чуток зайти на отскок - не завтра не сегодня
Металлурги пробили дно.
Как то давно, до всех диких событий еще - хорошо вышел.
Ну что ж - будем помогать спускать СП500