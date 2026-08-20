АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 198

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рынок РФ сегодня 



 



пример на фото лимитный на покупку по цене 1.02892, а покупает по 1.02979


Подскажите кто в курсе это манипуляция брокера или это норма для лимитных с каких-то пор.. 


мне всегда казалось ,что цена может быть только лучше а не хуже.. но тут настолько хуже, что просто невозможно..

сталкивались ли вы с таким: у одного брокера лимитные ордера исполняются как нужно по лучшей цене, а у второго лимитный ордер исполняется на 100 пипсов хуже..
причём торговля у двух разных брокеров одновременная и тут же сравнение цен по каким исполнилось..

условно говоря у нас покупка Buy_Limit по цене 1.00500 стоит, а по итогу входит по цене 1.00600.. это же недопустимо тогда и сам смысл лимитных ордеров теряется..



разве могут лимитные ордера исполняться по худшим ценам?
 
Pavel Malyshko #:



пример на фото лимитный на покупку по цене 1.02892, а покупает по 1.02979


Подскажите кто в курсе это манипуляция брокера или это норма для лимитных с каких-то пор.. 


мне всегда казалось ,что цена может быть только лучше а не хуже.. но тут настолько хуже, что просто невозможно..

сталкивались ли вы с таким: у одного брокера лимитные ордера исполняются как нужно по лучшей цене, а у второго лимитный ордер исполняется на 100 пипсов хуже..
причём торговля у двух разных брокеров одновременная и тут же сравнение цен по каким исполнилось..

условно говоря у нас покупка Buy_Limit по цене 1.00500 стоит, а по итогу входит по цене 1.00600.. это же недопустимо тогда и сам смысл лимитных ордеров теряется..



разве могут лимитные ордера исполняться по худшим ценам?
Это регулируемый брокер. См. запись в моем блоге от 16 февраля 2022.

Таких брокеров с лицензиями полно. Ведь лицензию же надо оплачивать. Ну и кухонный способ заработка брокера требует манипуляций с исполнением. Регуляция - это чтобы не кинули с выплатами. Остальное - делай, как хочешь, для брокера (FOREX).

Поэтому и надо выбирать брокера, чтобы не было таких сюрпризов.

Можете запустить скрипт, он сразу покажет наличие проблем.  См. запись в моем блоге от 12 ноября 2021.
 
Есть кто-нибудь, кто подскажет можно ли сослаться на нарушение и вмешательство в торговлю написав регулятору предоставив историю счёта по какой цене был лимитный ордер и по какой исполнился..
Разве это не факт вмешательства в торговлю клиента при таком заметном наихудшем исполнении ордера??
 
Pavel Malyshko #:
Есть кто-нибудь, кто подскажет можно ли сослаться на нарушение и вмешательство в торговлю написав регулятору предоставив историю счёта по какой цене был лимитный ордер и по какой исполнился..
Разве это не факт вмешательства в торговлю клиента при таком заметном наихудшем исполнении ордера??

Известный брокер когда-то вернул всем клиентам отрицательные скольжения лимитников за несколько лет. Крупный регулятор вынес такое постановление. Теперь статистику такую выдает.

 
fxsaber #:

Известный брокер когда-то вернул всем клиентам отрицательные скольжения лимитников за несколько лет. Крупный регулятор вынес такое постановление. Теперь статистику такую выдает.

спасибо) значит сейчас напишу брокеру пускай будет со мной осторожнее и вернёт мне деньги))

 

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чудесный ГЕП

можно приготовится - чуток зайти на отскок - не завтра не сегодня


 

Металлурги пробили дно. 

Как то давно, до всех диких  событий еще - хорошо вышел.


 

Ну что ж  - будем помогать спускать СП500


 
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