АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ФРС обещает уже в марте закончить программу выкупа облигаций и ожидается что процентную ставку будут повышать. Поэтому ни чего удивительного,что S&P начал снижаться. Сейчас остановились на минимуме осени прошлого года. Из Российских акций больше всего снизились те компании в которых было много нерезидентов. Фундаментальных оснований для падения не было только новостной геополитический фон.
К примеру: Сбер за 21 год заработал триллион и предполагается див. доходность 15% в два раза больше чем ставка ЦБ РФ. Оснований для выхода из Сбера и перекладывания в облигации нет ни каких. Если компания платит дивы доходность которых ниже ставки ЦБ то снижение цены акций этой компании вполне оправданы так как нет смысла рисковать в акциях за 5-6% доходности если почти без риска в облигах можно получить 8-9 а то и 10%%.
Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз.
MSFT вышел в зону покупок, APPLE тоже.
Индекс при этом видимо может идти вниз, это его личное дело.
Как то давно читал, что аналитики предлагали APPLE MSFT особым образом учитывать в составе SP500.
07 утра , бумаги РФ с утра в зеленой зоне.
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 31 января растет
колбасится в боковике весь день
колбасится в боковике весь день
Но дневной и недельный RTS, похоже, смотрят вверх.
Впрочем, я на это ставить не буду, пусть роботы сами разбираются. А они частично вверх, частично уже прикрыли лонги.
Но дневной и недельный RTS, похоже, смотрят вверх.
Впрочем, я на это ставить не буду, пусть роботы сами разбираются. А они частично вверх, частично уже прикрыли лонги.
В том ключе как я смотрю на определение направления , а это достаточно просто и очень хорошо работает на фондовом рынке, большая часть часть бумаг РФ сигналит на бай.
Но лучше описать словами, ставим на D1 EMA8 ,
1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL
2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления BUY
Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство бумаг сильно идут в разнобой то обычно флет.
Если открытие свечи выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.
На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.
https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok
Только что
https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok
очень примитивно - но работает :)
Но лучше описать словами, ставим на D1 EMA8 ,
1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL
2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления BUY
Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство бумаг сильно идут в разнобой то обычно флет.
Если открытие свечи выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.
На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.
https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok
Только что
https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok
очень примитивно - но работает :)
Вход по недельному тренду, но с запаздыванием. Не пробовали EMA 5-7 ?