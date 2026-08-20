АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 24

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ФРС обещает уже в марте закончить программу выкупа облигаций и ожидается что процентную ставку будут повышать. Поэтому ни чего удивительного,что S&P начал снижаться. Сейчас остановились на минимуме осени прошлого года. Из Российских акций больше всего снизились те компании в которых было много нерезидентов. Фундаментальных оснований для падения не было только новостной геополитический фон.

К примеру: Сбер за 21 год заработал триллион и предполагается див. доходность 15% в два раза больше чем ставка ЦБ РФ. Оснований для выхода из Сбера и перекладывания в облигации нет ни каких. Если компания платит дивы доходность которых ниже ставки ЦБ то снижение цены акций этой компании вполне оправданы так как нет смысла рисковать в акциях за 5-6% доходности если почти без риска в облигах можно получить 8-9 а то и 10%%.

 
Алексей Тарабанов #:

Нет, всё время вниз. 4150, после 3900, но всё время вниз. 

MSFT вышел в зону покупок, APPLE  тоже.

Индекс при этом видимо может идти вниз,  это его личное дело.

Как то давно читал, что аналитики предлагали APPLE MSFT особым образом учитывать в составе SP500.

 

07 утра , бумаги РФ с утра в зеленой зоне.  

 
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 31 января растет
 
Нефть дорожает на фоне геополитических рисков, дефицита предложения
 
Yuriy Zaytsev #:
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 31 января растет

колбасится в боковике весь день

 
Dmytryi Nazarchuk #:

колбасится в боковике весь день

Но дневной и недельный RTS, похоже, смотрят вверх.

Впрочем, я на это ставить не буду, пусть роботы сами разбираются. А они частично вверх, частично уже прикрыли лонги.

 
JRandomTrader #:

Но дневной и недельный RTS, похоже, смотрят вверх.

Впрочем, я на это ставить не буду, пусть роботы сами разбираются. А они частично вверх, частично уже прикрыли лонги.

В том ключе как я смотрю на определение направления , а это  достаточно просто  и очень хорошо работает на фондовом рынке, большая часть часть бумаг РФ сигналит на бай.

 

Но лучше описать словами,  ставим на D1 EMA8 ,

1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL 

2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления  BUY

Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство  бумаг сильно идут в разнобой  то обычно флет. 

Если открытие свечи  выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.

На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.

https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok


Только что

https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok

очень примитивно - но работает :)

 
Yuriy Zaytsev #:

Но лучше описать словами,  ставим на D1 EMA8 ,

1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL 

2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления  BUY

Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство  бумаг сильно идут в разнобой  то обычно флет. 

Если открытие свечи  выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.

На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.

https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok


Только что

https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok

очень примитивно - но работает :)

Вход по недельному тренду, но с запаздыванием. Не пробовали EMA 5-7 ? 

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