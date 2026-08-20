АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 154
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Фьючерс прямо сейчас на brent
Общая мировая добыча в сутки около 100 млн/бр. Россия добывает окло 10, если она/ее ограничит на 10%, то это компенсирует весь прирост. Газ в нефтянном эквиваленте сейчас порядка 400$/бочку. ПХГ пустые, их надо заполнять. Плюс летом в жару растет потребление электричества из-за работы кондюков. Газ продолжит дорожать, а за ним и нефтть. Да и на Украине еще все долеко от подписания договоренностей. Думаю, по крайней мере до осени диапазон по бренту - 90:140$ будет.
Регламент работы рынков Московской биржи 4 апреля
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/reglament-raboty-rynkov-moskovskoi-birzhi-4-aprelia
Общая мировая добыча в сутки около 100 млн/бр. Россия добывает окло 10, если она/ее ограничит на 10%, то это компенсирует весь прирост. Газ в нефтянном эквиваленте сейчас порядка 400$/бочку. ПХГ пустые, их надо заполнять. Плюс летом в жару растет потребление электричества из-за работы кондюков. Газ продолжит дорожать, а за ним и нефтть. Да и на Украине еще все долеко от подписания договоренностей. Думаю, по крайней мере до осени диапазон по бренту - 90:140$ будет.
БИЗНЕС ФМ
чем хорош рынок - нет спроса нет продаж пришлось снижать цены вслед за курсом
p.s.
Достаточно приятный выход. Никель всегда в цене.
Слегка прогулялся
SBER похоже возможно первое серьезное сопротивление в районе 180 если сходу пробивает , вероятно следующие 200-210
трейдеры очень любят такие места.
показал точки где входил и выходил.
- в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
- в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
- по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
похоже ФОНДОВЫЙ РФ рынок прекращает бодрый рост - вероятно наступает консолидация.