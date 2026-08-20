АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 154

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Yuriy Zaytsev #:
Фьючерс прямо сейчас на brent
 Торгуется на 103 ,  и несмотря на распечатку стратегических хранилищ, не спешит падать.
 Возникает ощущение , что хранилища пока распечатаны только в головах у политиков.
  Цена учитывает все, рынок обмануть сложно :) ,  видимо нефтетрейдеры что то  знают. А ведь   по идее должна была уже грохнуться в район 90 или ниже.
 

Общая мировая добыча в сутки около 100 млн/бр. Россия добывает окло 10, если она/ее ограничит на 10%, то это компенсирует весь прирост. Газ в нефтянном эквиваленте сейчас порядка 400$/бочку. ПХГ пустые, их надо заполнять. Плюс летом в жару растет потребление электричества из-за работы кондюков. Газ продолжит дорожать, а за ним и нефтть. Да и на Украине еще все долеко от подписания договоренностей. Думаю, по крайней мере до осени диапазон по бренту - 90:140$ будет.

   

 

Регламент работы рынков Московской биржи 4 апреля

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/reglament-raboty-rynkov-moskovskoi-birzhi-4-aprelia

Почему не торгуются иностранные акции и ETF
Почему не торгуются иностранные акции и ETF
  • smart-lab.ru
Отвечаем на популярный вопрос «Когда на Московской бирже откроются торги иностранными акциями и ETF?» Сразу отметим: иностранные ценные бумаги,
 
sibirqk #:

Общая мировая добыча в сутки около 100 млн/бр. Россия добывает окло 10, если она/ее ограничит на 10%, то это компенсирует весь прирост. Газ в нефтянном эквиваленте сейчас порядка 400$/бочку. ПХГ пустые, их надо заполнять. Плюс летом в жару растет потребление электричества из-за работы кондюков. Газ продолжит дорожать, а за ним и нефтть. Да и на Украине еще все долеко от подписания договоренностей. Думаю, по крайней мере до осени диапазон по бренту - 90:140$ будет.

   

Вполне вероятно ,  медведям не стоит кидаться на рога быков.
 

БИЗНЕС ФМ

  1. В РФ резко сократились покупки смартфонов , в два раза. 
  2. Связывают с сильным подорожанием электроники.
  3. Цены на смартфоны уже пошли вниз.
  4. Остался лишь фактор разрушения логистических цепочек


чем хорош рынок - нет спроса нет продаж пришлось снижать цены вслед за курсом

 
  1. Азиатские рынки акций торгуются на подъеме
  2. Американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,4%
  3. Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу ростом

p.s.

  • Как показывает практика фондовый РФ идет в ногу с фондовыми мировыми рынками.
  • Осталось менее 5 минут до открытия рынка , фондовый лайнер выходит на рулежную дорожку , пристегнуть ремни рекомендуется.
Азиатские рынки акций торгуются на подъеме От IFX
Азиатские рынки акций торгуются на подъеме От IFX
  • ru.investing.com
Азиатские рынки акций торгуются на подъеме
 

Достаточно приятный выход. Никель всегда в цене.

 

Слегка прогулялся 

 

SBER похоже возможно первое серьезное сопротивление в районе 180 если сходу пробивает , вероятно   следующие 200-210

трейдеры очень любят такие места.

показал  точки где входил и выходил.



 
05.04.2022 Не проводятся торги по инструментам:
- в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
- в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
- по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
Московская Биржа - График проведения торгов валютой на Московской бирже с 1 по 30 апреля 2022 года
Московская Биржа - График проведения торгов валютой на Московской бирже с 1 по 30 апреля 2022 года
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

похоже ФОНДОВЫЙ РФ рынок прекращает бодрый  рост - вероятно наступает консолидация.

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