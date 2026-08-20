АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 276

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БЫКИ мощно пошли в атаку, фондовый Рынок РФ взлетает.

Похоже медвежие  шкуры к вечеру сего дня украсят бычьи прихожие.

 

 

Для входа на бай нужно иметь крепкие блестящие 

 

 

Бычья атака стихает

Медведи устанавливают мангалы и уже пошли в лес за дровами

 

Похоже начало отскока или это была коррекция тогда ждем перехаев последних недель.

 

Большая часть рынка в зеленой зоне, идем вверх.

 
Yuriy Zaytsev #:

Медведи устанавливают мангалы и уже пошли в лес за дровами

В лес?
Современные медведи не знают что такое дрова, они покупают уголь в мешках в Пятерочке. )))
А наиболее продвинутые и вовсе без мангалов обходятся - идут в ресторан и там бьют морду быкам. )))

 

8 дней  продолжается рост, 8 дней медведей поднимают на рога. Имеется ввиду RTS

 
11 дней rts идёт в рост без существенных отеатов.

 

Обувь России зажигает 36% - на скрине  30% но было даже 37%

В пятницу с утра третий и второй эшелон правит рынком


 
Yuriy Zaytsev #:

Обувь России зажигает 36% - на скрине  30% но было даже 37%

Импортозамещение рулит! )))
Вместо саламандеров и мокасинов на прилавки выставили скороход.

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