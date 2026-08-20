АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 276
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БЫКИ мощно пошли в атаку, фондовый Рынок РФ взлетает.
Похоже медвежие шкуры к вечеру сего дня украсят бычьи прихожие.
Для входа на бай нужно иметь крепкие блестящие
Бычья атака стихает
Медведи устанавливают мангалы и уже пошли в лес за дровами
Похоже начало отскока или это была коррекция тогда ждем перехаев последних недель.
Большая часть рынка в зеленой зоне, идем вверх.
Медведи устанавливают мангалы и уже пошли в лес за дровами
В лес?
Современные медведи не знают что такое дрова, они покупают уголь в мешках в Пятерочке. )))
А наиболее продвинутые и вовсе без мангалов обходятся - идут в ресторан и там бьют морду быкам. )))
8 дней продолжается рост, 8 дней медведей поднимают на рога. Имеется ввиду RTS
Обувь России зажигает 36% - на скрине 30% но было даже 37%
В пятницу с утра третий и второй эшелон правит рынком
Обувь России зажигает 36% - на скрине 30% но было даже 37%
Импортозамещение рулит! )))
Вместо саламандеров и мокасинов на прилавки выставили скороход.