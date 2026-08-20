АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 187
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Очень похоже USDRUB посетит 60 ближайшее время
и не удивлюсь если будет нырять к 55 а далее к 50
на 30 может быть притихнет
Что я знаю точно - наши микросхемы к174ха11 у нас скупали корейцы и ставили их в свои телевизоры. А потом поставляли уже готовую продукцию. Причём скупали даже на наших радиорынках. А я в то время приторговывал на радиорынке - 90-е, все дела, каждый мог как мог... И видел лично всех этих скупщиков наших микросхем.
Тоже микрухами торговал тогда, в Автово и в Тушино. Но больше цифрой и КРЕНами.
На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.
Вы удивитесь, но у СССР япония массово скупала топоры. Пускали на переплавку. Ну и древесина...
Также та самая передовая япония покупала микросхемы. Не знаю точно, почему, но возможно потому, что микросхемы толстых технологий (170 нм или сколько там), применявшиеся в военке и космосе, в СССР были на высоте.
Кстати, в наше время японцы закупили партию медицинских роботов в моём городе. Сейчас у нас в городе-спутнике Иннополис строят завод по выпуску мат плат, спасибо санкциям.
Российский фондовый рынок открылся уверенным ростом
Фондовый рынок27 минут назад (17.05.2022 10:22)
что с МТС произошло куда так рванул , есть информация ?
что с МТС произошло куда так рванул , есть информация ?
Дивы порекомендовали большие.
что с МТС произошло куда так рванул , есть информация ?
В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)
У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?
Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть