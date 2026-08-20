АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 187

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Очень похоже USDRUB посетит 60 ближайшее время

и не удивлюсь  если  будет нырять  к 55 а далее к 50

на 30 может быть притихнет

 
Artyom Trishkin #:
Что я знаю точно - наши микросхемы к174ха11 у нас скупали корейцы и ставили их в свои телевизоры. А потом поставляли уже готовую продукцию. Причём скупали даже на наших радиорынках. А я в то время приторговывал на радиорынке - 90-е, все дела, каждый мог как мог... И видел лично всех этих скупщиков наших микросхем.

Тоже микрухами торговал тогда, в Автово и в Тушино. Но больше цифрой и КРЕНами.

 
PapaYozh #:

На счет "скупали и ставили ... даже на рынках" - больше на байку похоже.

Вы удивитесь, но у СССР япония массово скупала топоры. Пускали на переплавку. Ну и древесина...

Также та самая передовая япония покупала микросхемы. Не знаю точно, почему, но возможно потому, что микросхемы толстых технологий (170 нм или сколько там), применявшиеся в военке и космосе, в СССР были на высоте.

Кстати, в наше время японцы закупили партию медицинских роботов в моём городе. Сейчас у нас в городе-спутнике Иннополис строят завод по выпуску мат плат, спасибо санкциям.

 

Российский фондовый рынок открылся уверенным ростом

Фондовый рынок27 минут назад (17.05.2022 10:22)


Новости фондового рынка — Investing.com
Новости фондового рынка — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние новости фондовых рынков.
 
13 торговых дней с 25.04.2022 фондовый РФ идет вверх
 
https://www.rbc.ru/economics/18/05/2022/628470d59a79473c076bbc84
В России появятся новый индекс и фьючерс на пшеницу
В России появятся новый индекс и фьючерс на пшеницу
  • 2022.05.18
  • Евгения Воропаева
  • www.rbc.ru
Индекс на НТБ появится уже в среду, а фьючерс — в июле-августе. На бирже пояснили, что приняли решение после просьб участников рынка: зарубежные индексы не отражали специфику российского ценообразования В России 18 мая появится новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы, рассказали источники «Известий». Информацию изданию подтвердили...
 
что с МТС произошло  куда так рванул ,  есть информация ?
 
Yuriy Zaytsev #:

что с МТС произошло  куда так рванул ,  есть информация ?

Знатно скаканул
 
Yuriy Zaytsev #:
что с МТС произошло  куда так рванул ,  есть информация ?

Дивы порекомендовали большие.

 
Yuriy Zaytsev #:
что с МТС произошло  куда так рванул ,  есть информация ?
В связи изменением цены в режиме основных торгов T+ по ценным бумагам ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион (ДА) с 10:18:00.


В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)

дискретный аукцион

У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?

Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть

Московская Биржа - По ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион
Московская Биржа - По ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
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