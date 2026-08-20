АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 230

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Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии

50 минут назад (12.08.2022 12:00)


Нефть дешевеет сегодня

3 часа назад (12.08.2022 09:22)





Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии От Investing.com
Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии От Investing.com
  • ru.investing.com
Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии
 
Vitalii Ananev #:
На чем такая активность в Совкомфлоте? Второй день на высоких объемах рост и длинные хвосты сверху.

В новостях по Совкомфлоту  тишина.

 

SP500

интересно - с 16 июня наметился разворот и все чудесно растет. 


 

RTS похоже  пытается развернуться 


 

Юра сфотай своего кота

мышеловку своего)

 
Vitalii Ananev #:
На чем такая активность в Совкомфлоте? Второй день на высоких объемах рост и длинные хвосты сверху.

мутно что то, видать не поделили мирно.

 
Yuriy Zaytsev #:

В новостях по Совкомфлоту  тишина.

Совкомфлот обслуживает Северный морской путь и не только.
А подвижки в Совкомфлоте, вероятно из-за речи Мишустина 

Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций
  • голосов: 96
  • 2022.08.01
  • Кирилл Волков
  • ria.ru
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный морской путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он отметил, что правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового...
 
Roman #:

Совкомфлот обслуживает Северный морской путь и не только.
А подвижки в Совкомфлоте, вероятно из-за речи Мишустина 

Возможно, но как раз в эти пару торговых дней рынок РФ немного вверх шел.

 

Цены на нефть снижаются

3 часа назад (15.08.2022 09:44)


 

Цены на нефть снижаются От IFX
Цены на нефть снижаются От IFX
  • ru.investing.com
Цены на нефть снижаются
 

Впервые в истории динамика роста выручки FAANG (FB, Amazon, Apple, Netflix, Google) оказалась отрицательной


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