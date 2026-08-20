АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 230
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время европейской сессии
50 минут назад (12.08.2022 12:00)
Нефть дешевеет сегодня
3 часа назад (12.08.2022 09:22)
На чем такая активность в Совкомфлоте? Второй день на высоких объемах рост и длинные хвосты сверху.
В новостях по Совкомфлоту тишина.
SP500
интересно - с 16 июня наметился разворот и все чудесно растет.
RTS похоже пытается развернуться
Юра сфотай своего кота
мышеловку своего)
На чем такая активность в Совкомфлоте? Второй день на высоких объемах рост и длинные хвосты сверху.
мутно что то, видать не поделили мирно.
В новостях по Совкомфлоту тишина.
Совкомфлот обслуживает Северный морской путь и не только.
А подвижки в Совкомфлоте, вероятно из-за речи Мишустина
Совкомфлот обслуживает Северный морской путь и не только.
А подвижки в Совкомфлоте, вероятно из-за речи Мишустина
Возможно, но как раз в эти пару торговых дней рынок РФ немного вверх шел.
Цены на нефть снижаются
3 часа назад (15.08.2022 09:44)
Впервые в истории динамика роста выручки FAANG (FB, Amazon, Apple, Netflix, Google) оказалась отрицательной