АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 37
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Сектор финансы SP500 сортировка доходность 1 год
MT5 как маленький слепой котенок видит детскую глубину стакана , очень жаль что жертвуя информативностью выбрали скорость,
интересно что мешало для желающих иметь "дикую скорость" - сделать возможность настройки глубины 20 или даже 10,
а кому не нужен стакан , его полное отключение с еще более высокой скоростью.
RTS в зоне покупок
Радио ФМ: Индекс RTS растет (по фундаменту) поле переговоров ( Фр <-> Рф ) сигал чудный.
Ихмо: Но рынок РФ , как послушная младшая жена , по идее пойдет за индексом sp500
Радио ФМ: Индекс RTS растет (по фундаменту) поле переговоров ( Фр <-> Рф ) сигал чудный.
Ихмо: Но рынок РФ , как послушная младшая жена , по идее пойдет за индексом sp500
Сейчас эти разговоры - вообще не драйвер. Ультиматум поставлен - ультиматум отвергнут. Остальное пока пустая болтовня.
Сейчас главное на рынке - поведение ФРС
Сейчас эти разговоры - вообще не драйвер. Ультиматум поставлен - ультиматум отвергнут. Остальное пока пустая болтовня.
Сейчас главное на рынке - поведение ФРС
Возможно, выше как раз на эту тему картинка про послушную молодую восточную жену ( не самую главную в Гареме )
Проснется хозяин (* SP500) и скажет куда идти!
Возможно, выше как раз на эту тему картинка про послушную молодую восточную жену ( не самую главную в Гареме )
Проснется хозяин (* SP500) и скажет куда идти!
ЕЦБ и ФРС надеются постепенно и плавно сдуть пузырь.
Китай думает, что кризис на рынке недвижимости и перекосы в экономике как то сами разрешаться.
Все в мире только молятся и верят в чудо
ЕЦБ и ФРС надеются постепенно и плавно сдуть пузырь.
Китай думает, что кризис на рынке недвижимости и перекосы в экономике как то сами разрешаться.
Все в мире только молятся и верят в чудо
тут же надо учитывать циферки
ну скажем apple при старте стоила 0.08 центов в 80х
как не сливай пузырь к 0.10 центам она не вернется
есть опять же такая фишка как инфляция - и она тоже не позволит пузыри выпускать до самого анального отверстия
цена бургера уже ну не как НЕ вернется к цене бургера образца 1953 года
SBER тоже никогда не будет стоить 10 копеек - как не сливай пузыри.
Технические манипуляции деноминаций не в счет.