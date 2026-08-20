АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 37

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Сектор финансы SP500 сортировка доходность 1 год


 

MT5 как маленький слепой котенок видит детскую глубину стакана , очень жаль что жертвуя информативностью выбрали скорость,

интересно что мешало  для желающих иметь "дикую скорость" -  сделать возможность настройки глубины 20 или даже 10,

а кому не нужен стакан ,  его полное отключение с еще более высокой скоростью.


 

RTS в зоне покупок

График RTS-3.22, D1, 2022.02.08 06:25 UTC, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real 

 
По моему, американские индексы, перед данными по инфляци в четверг, нацелились на большое падение. 4200 по Сипи, я думаю пролетят не заметив, хорошо если от 4000 отскочат. РТС скорее всего будет падать за Америкой, может на 1200, дно начнет искать. 
 
Хоть вверх, хоть вниз, лишь бы двигалось :)
 

Радио ФМ: Индекс RTS растет (по фундаменту)  поле переговоров ( Фр <-> Рф )  сигал чудный.

Ихмо: Но рынок РФ , как послушная младшая жена , по идее пойдет за индексом sp500

 
Yuriy Zaytsev #:

Радио ФМ: Индекс RTS растет (по фундаменту)  поле переговоров ( Фр <-> Рф )  сигал чудный.

Ихмо: Но рынок РФ , как послушная младшая жена , по идее пойдет за индексом sp500

Сейчас эти разговоры - вообще не драйвер. Ультиматум поставлен - ультиматум отвергнут. Остальное пока пустая болтовня. 

Сейчас главное на рынке - поведение ФРС

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Сейчас эти разговоры - вообще не драйвер. Ультиматум поставлен - ультиматум отвергнут. Остальное пока пустая болтовня. 

Сейчас главное на рынке - поведение ФРС

Возможно, выше как раз на эту тему  картинка про послушную молодую восточную жену  ( не самую главную в Гареме )

Проснется хозяин (* SP500) и скажет куда идти!

 
Yuriy Zaytsev #:

Возможно, выше как раз на эту тему  картинка про послушную молодую восточную жену  ( не самую главную в Гареме )

Проснется хозяин (* SP500) и скажет куда идти!

ЕЦБ и ФРС надеются постепенно и плавно сдуть пузырь.

Китай думает, что кризис на рынке недвижимости и перекосы в экономике как то сами разрешаться.

Все в мире только молятся и верят в чудо

 
Dmytryi Nazarchuk #:

ЕЦБ и ФРС надеются постепенно и плавно сдуть пузырь.

Китай думает, что кризис на рынке недвижимости и перекосы в экономике как то сами разрешаться.

Все в мире только молятся и верят в чудо

тут же надо учитывать циферки

ну скажем apple при старте стоила 0.08 центов в 80х 

как не сливай пузырь к 0.10 центам она не вернется

есть опять же такая фишка как инфляция - и она тоже не позволит пузыри выпускать до самого анального отверстия

цена бургера уже ну не как НЕ вернется к цене бургера образца 1953 года 

SBER тоже никогда не будет стоить 10 копеек - как не сливай пузыри.

Технические манипуляции деноминаций не в счет.

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