АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 30

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Dmytryi Nazarchuk #:
Эпоха дешёвых долларов, которые печатались Федрезервом и вкладывались на фондовых рынках развивающихся стран, закончилась - все выходят в долларовый кеш. Ралли заканчиваются 

Так и давайте нормально падать, а не болтаться туда-сюда :)

 
Artyom Trishkin #:

Юр, что по сберу скажешь?


Классическая фигура на покупку.
Был основной движ вниз, затем разворотная фигура двойное дно.
Вышли за машку вверх, и начали откатываться.
Классическая ситуация поиска покупок в районе 245.

s

 
JRandomTrader #:

Так и давайте нормально падать, а не болтаться туда-сюда :)

Нерезиденты в основном вышли, а весь прошлый рост держался на их покупках. Флет - нет драйверов для роста. А все резиденты сидят в бумагах и говорят, что нет причин для падений 
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Нерезиденты в основном вышли, а весь прошлый рост держался на их покупках. Флет - нет драйверов для роста. А все резиденты сидят в бумагах и говорят, что нет причин для падений 

А вот "пила" будет моих трендовых роботов пилить, и не факт, что условно-контртрендовые это компенсируют :)

 
Roman #:

Классическая фигура на покупку.
Был основной движ вниз, затем разворотная фигура двойное дно.
Вышли за машку вверх, и начали откатываться.
Классическая ситуация поиска покупок в районе 245.


Похоже верно!

 
JRandomTrader #:

А вот "пила" будет моих трендовых роботов пилить, и не факт, что условно-контртрендовые это компенсируют :)

может отключать на время ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Похоже верно!

Классика прошлого века, она и в африке классика ))
И причём фондовый рынок, в бОльших случаях отрабатывает эту модель.

 
Yuriy Zaytsev #:

может отключать на время ?

Знать бы алгоритм отключения, можно бы в них и встроить.

Нет, конечно, там кое-что есть на эту тему и в текущей ситуации они сидят тихо и не торгуют (кроме одного, который держит шорт по Si), но возможна и такая пила, с которой они не справятся.

 

FB  новость видел давно -  вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.

при этом показатели хорошие. ---->>>  вот чешу репу - идея войти не покидает. 

График месяцы тикер  FB




 
Yuriy Zaytsev #:

FB  новость видел давно -  вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.

при этом показатели хорошие. ---->>>  вот чешу репу - идея войти не покидает.

Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.

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