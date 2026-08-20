АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 30
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Эпоха дешёвых долларов, которые печатались Федрезервом и вкладывались на фондовых рынках развивающихся стран, закончилась - все выходят в долларовый кеш. Ралли заканчиваются
Так и давайте нормально падать, а не болтаться туда-сюда :)
Юр, что по сберу скажешь?
Классическая фигура на покупку.
Был основной движ вниз, затем разворотная фигура двойное дно.
Вышли за машку вверх, и начали откатываться.
Классическая ситуация поиска покупок в районе 245.
Так и давайте нормально падать, а не болтаться туда-сюда :)
Нерезиденты в основном вышли, а весь прошлый рост держался на их покупках. Флет - нет драйверов для роста. А все резиденты сидят в бумагах и говорят, что нет причин для падений
А вот "пила" будет моих трендовых роботов пилить, и не факт, что условно-контртрендовые это компенсируют :)
Классическая фигура на покупку.
Был основной движ вниз, затем разворотная фигура двойное дно.
Вышли за машку вверх, и начали откатываться.
Классическая ситуация поиска покупок в районе 245.
Похоже верно!
А вот "пила" будет моих трендовых роботов пилить, и не факт, что условно-контртрендовые это компенсируют :)
может отключать на время ?
Похоже верно!
Классика прошлого века, она и в африке классика ))
И причём фондовый рынок, в бОльших случаях отрабатывает эту модель.
может отключать на время ?
Знать бы алгоритм отключения, можно бы в них и встроить.
Нет, конечно, там кое-что есть на эту тему и в текущей ситуации они сидят тихо и не торгуют (кроме одного, который держит шорт по Si), но возможна и такая пила, с которой они не справятся.
FB новость видел давно - вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.
при этом показатели хорошие. ---->>> вот чешу репу - идея войти не покидает.
График месяцы тикер FB
FB новость видел давно - вчера упала, в портфеле нет , грохнулась капитально.
при этом показатели хорошие. ---->>> вот чешу репу - идея войти не покидает.
Вероятно, сначала надо понять, на чём грохнулась и насколько это критично. Вероятно, кто-то что-то знает.