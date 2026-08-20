АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень хороший рост на рынке USA , эхх пиратская моя натура , ну просто не мог пройти мимо звонко падающих пиастров.
Что-то про фьючерсы не нашел.
https://www.moex.com/n45493/?nt=106
Внимание сегодня в среду саммит НАТО в Брюсселе.
Речь в частности будет касаться золотого запаса РФ , вероятно будет сильные движения на рынке золота.
Внимание сегодня в среду саммит НАТО в Брюсселе.
Речь в частности будет касаться золотого запаса РФ , вероятно будет сильные движения на рынке золота.
Да и не только в Брюсселе. А ведь предупреждали ее!
Сенаторы и глава Минфина США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно в $132 млрд - СМИ
Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Axios.
По данным осведомленных источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.
Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.
Представитель Минфина сообщил Axios: "Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".
Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Банка России. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.
По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.
Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.
Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.
...
Сенаторы и глава Минфина США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно в $132 млрд - СМИ
...
Я чего не пойму. А как они это сделают. Наше золото в сша что ли храниться.
Я чего не пойму. А как они это сделают. Наше золото в сша что ли храниться.
Если образно.
Виталий помнишь фильм Не бойся я с тобой ? речь шла за золотой зуб - это не твой зуб это и даже не мой - он ихний.
Все просто санкционно запретят другим странам покупать у РФ золото ,но с ОЧЕНЬ большим дисконтом допустят, обещали же что РФ заплатит высокую цену.
Правда возможен другой сценарий , который произошел в фильме , в конец ролика можно увидеть.
С утра ЗОЛОТО идет вниз!
Уровни 925-1915 не кажутся смешными, а вот уровень 1900 достаточно серьезен.
Если образно.
Виталий помнишь фильм Не бойся я с тобой ? речь шла за золотой зуб - это не твой зуб это и даже не мой - он ихний.
Все просто санкционно запретят другим странам покупать у РФ золото ,но с ОЧЕНЬ большим дисконтом допустят, обещали же что РФ заплатит высокую цену.
Правда возможен другой сценарий , который произошел в фильме , в конец ролика можно увидеть.
Понятно, ну если только так.