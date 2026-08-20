АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 122

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Очень хороший рост на рынке USA , эхх пиратская моя натура , ну просто не мог пройти мимо звонко падающих пиастров.

 
Что-то про фьючерсы не нашел.
 
Dmitriy Skub #:
Что-то про фьючерсы не нашел.

https://www.moex.com/n45493/?nt=106

 

Внимание сегодня в среду саммит НАТО в Брюсселе.

Речь в частности будет касаться золотого запаса РФ ,  вероятно будет сильные движения на рынке золота.

 
Yuriy Zaytsev #:

Внимание сегодня в среду саммит НАТО в Брюсселе.

Речь в частности будет касаться золотого запаса РФ ,  вероятно будет сильные движения на рынке золота.

Да и не только в Брюсселе. А ведь предупреждали ее!


Сенаторы и глава Минфина США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно в $132 млрд - СМИ

Вашингтон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Axios.
По данным осведомленных источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.
Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.
Представитель Минфина сообщил Axios: "Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".
Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Банка России. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.
По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.
Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.
Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.

 
Dmitriy Skub #:

...

Сенаторы и глава Минфина США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ примерно в $132 млрд - СМИ

...

Я чего не пойму. А как они это сделают. Наше золото в сша что ли храниться.

 
Vitalii Ananev #:

Я чего не пойму. А как они это сделают. Наше золото в сша что ли храниться.

Если образно.

Виталий помнишь фильм Не бойся я с тобой  ? речь шла за золотой зуб  -  это не твой зуб это и даже  не мой - он ихний.

Все просто санкционно запретят другим странам покупать у РФ золото ,но с ОЧЕНЬ большим дисконтом допустят,  обещали же что РФ заплатит высокую цену.

Правда возможен другой сценарий , который произошел в фильме , в конец ролика можно увидеть.

Нет фарта! Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб.
Нет фарта! Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб.
  • 2017.01.18
  • www.youtube.com
К./Ф. "Не бойся, я с тобой!"Нет фарта! Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб. Вот, один конец привяжем к зубу. Я сделаю тебе так, ты и...
 

С утра ЗОЛОТО идет вниз!

Уровни 925-1915 не кажутся смешными, а вот уровень 1900 достаточно серьезен.


 
Yuriy Zaytsev #:

Если образно.

Виталий помнишь фильм Не бойся я с тобой  ? речь шла за золотой зуб  -  это не твой зуб это и даже  не мой - он ихний.

Все просто санкционно запретят другим странам покупать у РФ золото ,но с ОЧЕНЬ большим дисконтом допустят,  обещали же что РФ заплатит высокую цену.

Правда возможен другой сценарий , который произошел в фильме , в конец ролика можно увидеть.

Понятно, ну если только так.

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