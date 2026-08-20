АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 173

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Vitalii Ananev #:

Ставки высоки, желающих мало взять кредит. Болтают, что постепенно снижать будут. Путин уже предложил по льготной ипотеке сделать ставку 9% вместо 12%.

https://www.bfm.ru/news/498590

точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.

что интересно евро проткнул лов  21 года и стремительно и быстро  падает похоже желая  пробивать лов 20го

доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет,  а дальше  что 60 ?

Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ?  я продал бы прямо сейчас -  все.

 
Yuriy Zaytsev #:

точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.

что интересно евро проткнул лов  21 года и стремительно и быстро  падает похоже желая  пробивать лов 20го

доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет,  а дальше  что 60 ?

Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ?  я продал бы прямо сейчас -  все.

Я ожидаю 59

Сейчас 72,8, еще немного осталось :)

 
prostotrader #:

Я ожидаю 59

Сейчас 72,8, еще немного осталось :)

Если так пойдет как идет, то летом можем быть там.

Надо учитывать что в мае пойдут первые выплаты за нефть газ в рублях.

Точнее иностранные покупатели  оплачивать будут в USD и EUR , но все это согласно указов придется сливать на бирже на 100%

, раньше экспортеры оставляли валюту у себя.

 
Yuriy Zaytsev #:

точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.

что интересно евро проткнул лов  21 года и стремительно и быстро  падает похоже желая  пробивать лов 20го

доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет,  а дальше  что 60 ?

Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ?  я продал бы прямо сейчас -  все.

:) В сети появились новости, что принцы Саудовской Аравии начали распродавать свои владения в сша и европе. Видимо что то такое знают или просто страхуются на всякий случай.

Евро может придти к паритету с долларом. ФРС ставку немного поднял и возможно еще поднимет, а ЕЦБ пока держит нулевую ставку при этом ставка по депозитам и вовсе отрицательная. ЕЦБ надо повышать ставку иначе усилится переток средств из евро в доллар.  

 
Vitalii Ananev #:

:) Вряд ли у него найдется такая сумма наличных.

На самом деле, это не шутка была) Проскочила инфа, что он хотел купить за наличные. Может утка.
 
Dmitriy Skub #:
На самом деле, это не шутка была) Проскочила инфа, что он хотел купить за наличные. Может утка.

Представьте какая это огромная куча бумаги, если брать купюры по 100$.

 
Vitalii Ananev #:

:) В сети появились новости, что принцы Саудовской Аравии начали распродавать свои владения в сша и европе. Видимо что то такое знают или просто страхуются на всякий случай.

Евро может придти к паритету с долларом. ФРС ставку немного поднял и возможно еще поднимет, а ЕЦБ пока держит нулевую ставку при этом ставка по депозитам и вовсе отрицательная. ЕЦБ надо повышать ставку иначе усилится переток средств из евро в доллар.  

не удивлен. 

наверно что то знают ,  может и страхуются

 

«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу — польские СМИ

26 апреля 2022

Спотовая цена природного газа в Европе взлетела примерно на 18% после сообщений польских СМИ о том, что «Газпром» прекратил поставки в Польшу по Ямальскому контракту.


https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lc37


 
Слухи (т.е. читал новость, но ссылку не сохранял):

Китай закрывает свой газовый бизнес и выводит активы, опасаясь заморозки.

ЦБ Израиля после заморозки резервов РФ начал дедолларизацию своих резервов. Заменяет на юани и др. валюты.
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