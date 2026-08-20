АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 173
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Ставки высоки, желающих мало взять кредит. Болтают, что постепенно снижать будут. Путин уже предложил по льготной ипотеке сделать ставку 9% вместо 12%.
https://www.bfm.ru/news/498590
точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.
что интересно евро проткнул лов 21 года и стремительно и быстро падает похоже желая пробивать лов 20го
доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет, а дальше что 60 ?
Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ? я продал бы прямо сейчас - все.
точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.
что интересно евро проткнул лов 21 года и стремительно и быстро падает похоже желая пробивать лов 20го
доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет, а дальше что 60 ?
Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ? я продал бы прямо сейчас - все.
Я ожидаю 59
Сейчас 72,8, еще немного осталось :)
Я ожидаю 59
Сейчас 72,8, еще немного осталось :)
Если так пойдет как идет, то летом можем быть там.
Надо учитывать что в мае пойдут первые выплаты за нефть газ в рублях.
Точнее иностранные покупатели оплачивать будут в USD и EUR , но все это согласно указов придется сливать на бирже на 100%
, раньше экспортеры оставляли валюту у себя.
точно так же делали после 2014 года - медленно снижали.
что интересно евро проткнул лов 21 года и стремительно и быстро падает похоже желая пробивать лов 20го
доллар готовится прошивать лов 21 года и похоже прошьет, а дальше что 60 ?
Интересно , а Байден еще купит у меня доллары по 200 ? я продал бы прямо сейчас - все.
:) В сети появились новости, что принцы Саудовской Аравии начали распродавать свои владения в сша и европе. Видимо что то такое знают или просто страхуются на всякий случай.
Евро может придти к паритету с долларом. ФРС ставку немного поднял и возможно еще поднимет, а ЕЦБ пока держит нулевую ставку при этом ставка по депозитам и вовсе отрицательная. ЕЦБ надо повышать ставку иначе усилится переток средств из евро в доллар.
:) Вряд ли у него найдется такая сумма наличных.
На самом деле, это не шутка была) Проскочила инфа, что он хотел купить за наличные. Может утка.
Представьте какая это огромная куча бумаги, если брать купюры по 100$.
:) В сети появились новости, что принцы Саудовской Аравии начали распродавать свои владения в сша и европе. Видимо что то такое знают или просто страхуются на всякий случай.
Евро может придти к паритету с долларом. ФРС ставку немного поднял и возможно еще поднимет, а ЕЦБ пока держит нулевую ставку при этом ставка по депозитам и вовсе отрицательная. ЕЦБ надо повышать ставку иначе усилится переток средств из евро в доллар.
не удивлен.
наверно что то знают , может и страхуются
«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу — польские СМИ
Спотовая цена природного газа в Европе взлетела примерно на 18% после сообщений польских СМИ о том, что «Газпром» прекратил поставки в Польшу по Ямальскому контракту.
https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lc37