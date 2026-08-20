АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 273

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Завтра алроса решит вопрос по дивидентам за первое полугодие 2023

 
Yuriy Zaytsev #:
Завтра алроса решит вопрос по дивидентам за первое полугодие 2023

Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....

Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)

 
Roman Shiredchenko #:

Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....

Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)

что сейчас с МТ есть?

 
lynxntech #:

что сейчас с МТ есть?

Открытие

Финам

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может кто то еще - не знаю

 
Roman Shiredchenko #:

Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....

Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)

Слегка прикупил LKOH-12.23 лукойл

НА Алросу ( фьючерс) поставил отложку но далеко ,

в понедельник возможно двинет

Кроме того ALRS-12.23 есть вход 8го августа от шипа ,прямо с разворота - 7623 
 
lynxntech #:

что сейчас с МТ есть?

Открытие
 

Чтобы это значило?


Кто-то конкретно закупился валютой на выходные...

 

По F-(Ford): Ожидаю движение в long от зоны 11,95-11,20 к зоне 15,00-15,40


 
Sergey Chalyshev #:

Чтобы это значило?


Кто-то конкретно закупился валютой на выходные...

Это точно была левая котировка , смотрю биржу USDRUB , такой цены 25 числа не было.

Это у какого брокера такие лаги ?

 

Вероятно для фондового начался рост после маленькой коррекции, все бурно в зеленой зоне.

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