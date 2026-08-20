АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 273
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Завтра алроса решит вопрос по дивидентам за первое полугодие 2023
Завтра алроса решит вопрос по дивидентам за первое полугодие 2023
Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....
Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)
Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....
Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)
что сейчас с МТ есть?
что сейчас с МТ есть?
Открытие
Финам
---
может кто то еще - не знаю
Давайте, Юрий! Сейчас меняю брокера с МТ 5 чтобы был....
Сообщайте мнения по рынку - буду заходить - выходить.... :-)
Слегка прикупил LKOH-12.23 лукойл
НА Алросу ( фьючерс) поставил отложку но далеко ,
в понедельник возможно двинетКроме того ALRS-12.23 есть вход 8го августа от шипа ,прямо с разворота - 7623
что сейчас с МТ есть?
Чтобы это значило?
Кто-то конкретно закупился валютой на выходные...
По F-(Ford): Ожидаю движение в long от зоны 11,95-11,20 к зоне 15,00-15,40
Чтобы это значило?
Кто-то конкретно закупился валютой на выходные...
Это точно была левая котировка , смотрю биржу USDRUB , такой цены 25 числа не было.
Это у какого брокера такие лаги ?
Вероятно для фондового начался рост после маленькой коррекции, все бурно в зеленой зоне.