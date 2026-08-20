АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 260
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SBPR-6.23 и SBPF-6.23 сильно сопротивляются , не видно что бы падало
такое ощущение что хорошо отпружинит и полетит выше последних хаев
тем более похоже что по сберу в ожидании рекордных дивидендов трейдеры продолжают закупаться
Как обычно, закупиться в пятницу и ждать, что в понедельник-вторник улетит ))
Но я руками ничего не трогаю, пусть роботы сами.
Как обычно, закупиться в пятницу и ждать, что в понедельник-вторник улетит ))
Но я руками ничего не трогаю, пусть роботы сами.
роботы это здорово!
--
пока похоже лидер СБЕР тянет RTS вверх
роботы это здорово!
--
пока похоже лидер СБЕР тянет RTS вверх
Юрий, изучите хотя бы азы торговли (без обид)
Индекс RTS - тот же самый индекс Мосбиржи (MIX), только выраженный в валюте.
В индекс Мосбиржи всходят более 50 акций российских компаний, и волатильность его очень сильно зависит от
% составляющей (доли) акций в его индексе, котировок доллара и от девидентов.
Поэтому очень сложно утверждать именно из какого инcтрумента растет/падает индекс RTS
Юрий, изучите хотя бы азы торговли (без обид)
Индекс RTS - тот же самый индекс Мосбиржи (MIX), только выраженный в валюте.
В индекс Мосбиржи всходят более 50 акций российских компаний, и волатильность его очень сильно зависит от
% составляющей (доли) акций в его индексе, котировок доллара и от девидентов.
Поэтому очень сложно утверждать именно из какого инcтрумента растет/падает индекс RTS
в принципе где то как то понимаю, Сп500 примерно то же самое , его рост или падение сильно зависит от доли крупных компаний. Аналогично
Думаю тут эффект больших участников, их изменения влияют на мелких прямой корреляцией. Только доля сбера, даже если она больше остальных вряд ли сдвинет индекс настолько. Там в индексе учитывается и ставится целью, что бы один участник не имел сильного влияния на индекс.
Вес Сбера в индексе - 15.4%
Сбер, Лукойл, Газпром и гамак суммарно - более 50% индекса.
https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Вес Сбера в индексе - 15.4%
Сбер, Лукойл, Газпром и гамак суммарно - более 50% индекса.
https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/
Как то маловато эмитентов)))
Как то маловато эмитентов)))
Этот прогноз пока не сбывается.
Зато сбывается этот.
Вернули курс в запланированный диапазон 70-80 руб/долл.
Все-таки основываться на планах и рычагах государства надежнее чем гадать на картах таро.
Этот прогноз пока не сбывается.
Зато сбывается этот.
Вернули курс в запланированный диапазон 70-80 руб/долл.
Все-таки основываться на планах и рычагах государства надежнее чем гадать на картах таро.
Можно же шортить Si там и спред не конский