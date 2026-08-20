АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 260

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev #:

SBPR-6.23  и SBPF-6.23 сильно сопротивляются  , не видно что бы падало

такое ощущение что хорошо отпружинит и полетит выше последних хаев 

тем более похоже что по сберу в ожидании рекордных дивидендов трейдеры продолжают закупаться

Как обычно, закупиться в пятницу и ждать, что в понедельник-вторник улетит ))

Но я руками ничего не трогаю, пусть роботы сами.

 
JRandomTrader #:

Как обычно, закупиться в пятницу и ждать, что в понедельник-вторник улетит ))

Но я руками ничего не трогаю, пусть роботы сами.

роботы это здорово!

--

пока похоже лидер СБЕР тянет RTS вверх

 
Yuriy Zaytsev #:

роботы это здорово!

--

пока похоже лидер СБЕР тянет RTS вверх

Юрий, изучите хотя бы азы торговли (без обид

Индекс RTS - тот же самый индекс  Мосбиржи (MIX), только выраженный в валюте.

В индекс Мосбиржи всходят более 50 акций российских компаний, и волатильность его очень сильно зависит от

% составляющей (доли) акций в его индексе, котировок доллара и от девидентов. 

Поэтому очень сложно утверждать именно из какого инcтрумента растет/падает индекс RTS

 
prostotrader #:

Юрий, изучите хотя бы азы торговли (без обид

Индекс RTS - тот же самый индекс  Мосбиржи (MIX), только выраженный в валюте.

В индекс Мосбиржи всходят более 50 акций российских компаний, и волатильность его очень сильно зависит от

% составляющей (доли) акций в его индексе, котировок доллара и от девидентов. 

Поэтому очень сложно утверждать именно из какого инcтрумента растет/падает индекс RTS

в принципе где то как то понимаю, Сп500 примерно то же самое ,  его рост или падение  сильно зависит от доли крупных компаний. Аналогично 
 для rts , доля сбербанка в rts достаточно прилична.
 

 
Yuriy Zaytsev #:
в принципе где то как то понимаю, Сп500 примерно то же самое ,  его рост или падение  сильно зависит от доли крупных компаний. Аналогично 
 для rts , доля сбербанка в rts достаточно прилична.
 

Думаю тут эффект больших участников, их изменения влияют на мелких прямой корреляцией. Только доля сбера, даже если она больше остальных вряд ли сдвинет индекс настолько. Там в индексе учитывается и ставится целью, что бы один участник не имел сильного влияния на индекс.

 

Вес Сбера в индексе - 15.4%

Сбер, Лукойл, Газпром и гамак суммарно - более 50% индекса.

https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/

 
JRandomTrader #:

Вес Сбера в индексе - 15.4%

Сбер, Лукойл, Газпром и гамак суммарно - более 50% индекса.

https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/

Как то маловато эмитентов)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Как то маловато эмитентов)))

Да , верно , не 500
 


Этот прогноз пока не сбывается.
Зато сбывается этот

Вернули курс в запланированный диапазон 70-80 руб/долл.
Все-таки основываться на планах и рычагах государства надежнее чем гадать на картах таро.


АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год - Вниз идет RTS, MIX и Si. До 120 осталось 36-50 коп за 1 USD.
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год - Вниз идет RTS, MIX и Si. До 120 осталось 36-50 коп за 1 USD.
  • 2023.04.07
  • www.mql5.com
Не сразу По идее зашортить бы от этого уровня неплохо
 
Grigori.S.B #:


Этот прогноз пока не сбывается.
Зато сбывается этот

Вернули курс в запланированный диапазон 70-80 руб/долл.
Все-таки основываться на планах и рычагах государства надежнее чем гадать на картах таро.


Можно же шортить Si там и спред не конский

1...253254255256257258259260261262263264265266267...294
Новый комментарий