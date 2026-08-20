АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 227
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В день пива . Рейтинг акций пивоваренных компаний 2022
Просто напоминаю что недавно ты сигнал в лонг вроде давал? 😀
https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page223#comment_41046095
К 8 августа все готовы? Многие скидывали акции в пятницу, если судить по постам на другом тематическом форуме, в ожидании обвала.
Должны были разрешить торги нерезидентам из дружественных стран.
Но ввели спец. меры. https://www.rbc.ru/politics/05/08/2022/62ed00579a7947368f338edf
И в связи с этими мерами мосбиржа не будет открывать торги для нерезидентов.
https://www.forbes.ru/investicii/473729-mosbirza-otlozila-otkrytie-fondovogo-rynka-dla-druzestvennyh-nerezidentov
Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть
Ясно, значит в том сообщении слово "сигнал" ты просто так написал, ради прикола.😄
Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США
Увеличение запасов нефти говорит или о росте добычи или о падении спроса. Рост квот на добычу вроде только в сентябре планируют, значит пока нефть добывается в прежних объемах. Следовательно можно предположить, что есть падение спроса. Что более вероятно если учесть еще и разговоры о начале рецессии в сша. Начало которой, они сами отрицают.
Мои мысли по VIX , кто за кто против почему?
Греф предупредил о риске возврата экономики на уровень 2021-го лишь через 10 лет
p.s.
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет»
p.s.
По мнению Грефа, возобновление экономического роста в России начнется уже с 2024 года.
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