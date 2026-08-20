АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 227

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В день пива . Рейтинг акций пивоваренных компаний 2022


 
transcendreamer #:

Просто напоминаю что недавно ты сигнал в лонг вроде давал? 😀 

https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page223#comment_41046095


Это не сигнал , это просто факт в текущем моменте.


 

К 8 августа все готовы? Многие скидывали акции в пятницу, если судить по постам на другом тематическом форуме, в ожидании обвала.

Должны были разрешить торги нерезидентам из дружественных стран.

Но ввели спец. меры. https://www.rbc.ru/politics/05/08/2022/62ed00579a7947368f338edf

И в связи с этими мерами мосбиржа не будет открывать торги для нерезидентов.

https://www.forbes.ru/investicii/473729-mosbirza-otlozila-otkrytie-fondovogo-rynka-dla-druzestvennyh-nerezidentov

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
  • 2022.08.05
  • Виктория Тютина
  • www.rbc.ru
Указ запрещает до конца 2022 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Его действие распространяется на доли в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском СРП Президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и...
 

Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть

Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть
Reuters узнал о переговорах США с Индонезией по ценам на российскую нефть
  • 2022.08.06
  • РБК
  • www.rbc.ru
Представитель Минфина США Элизабет Розенберг посетит Индонезию и Сингапур, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении ограничений цен на российскую нефть, сообщает Reuters. По данным агентства, Розенберг прибудет в Джакарту 8 августа, а на следующий день отправится в Сингапур. В ходе визита она также встретится с представителями...
 
Yuriy Zaytsev #:

Это не сигнал , это просто факт в текущем моменте.


Ясно, значит в том сообщении слово "сигнал" ты просто так написал, ради прикола.😄

 
Yuriy Zaytsev #:

Нефтяные цены ускорили падение после выхода данных о запасах в США

4 часа назад (03.08.2022 18:22)

Увеличение запасов нефти говорит или о росте добычи или о падении спроса. Рост квот на добычу вроде только в сентябре планируют, значит пока нефть добывается в прежних объемах. Следовательно можно предположить, что есть падение спроса. Что более вероятно если учесть еще и разговоры о начале рецессии в сша. Начало которой, они сами отрицают.

 
S&P500 сегодня по сравнению с S&P500 в 2008 году
 

Мои мысли по VIX , кто за кто против почему?


 

Греф предупредил о риске возврата экономики на уровень 2021-го лишь через 10 лет

p.s.

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет»

p.s.

По мнению Грефа, возобновление экономического роста в России начнется уже с 2024 года.

Греф предупредил о риске возврата экономики на уровень 2021-го лишь через 10 лет От Investing.com
Греф предупредил о риске возврата экономики на уровень 2021-го лишь через 10 лет От Investing.com
  • ru.investing.com
Греф предупредил о риске возврата экономики на уровень 2021-го лишь через 10 лет
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