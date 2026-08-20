АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извращенцы… ))) Вот напиток настоящих мужчин.
Разбавлять не надо… ))))) Злоупотреблять тоже не надо.
Я Don Papa (ром) с кока колой бадяжу. :)
Только со льдом , но не более двух кубиков.
Прогнозируем с какого напитка какое наступит похмелье? Тему переименовываем?
нет нет!
Все радуются открытию рынка.
нет нет!
Все радуются открытию рынка.
Ну добро. Не перепейте только
Рынок США решил не пробивать 4114.65 , SP500 не обращая на ситуацию в мире и прогнозы медвежьих аналитиков спокойно продолжает надувать пузырь.
И даже дикий рост цен на ресурсы его не пугает.
Ну добро. Не перепейте только
уже кривой как турецкая сабля :) , ну не каждый же день пью виски Monkey Shoulder.
Рынок США решил не пробивать 4114.65 , SP500 не обращая на ситуацию в мире и прогнозы медвежьих аналитиков спокойно продолжает надувать пузырь.
И даже дикий рост цен на ресурсы его не пугает.
Как-то да, что-то здесь совсем не то, всё хочу шортануть, но никак не решусь глядя на его движения с начала недели.
P.S. Посматриваю в MetaTrader5 на немцев - как индикатор, пока медвежьих перспектив не видно
Как-то да, что-то здесь совсем не то, всё хочу шортануть, но никак не решусь глядя на его движения с начала недели.
P.S. Посматриваю в MetaTrader5 на немцев - как индикатор, пока медвежьих перспектив не видно
О Виталий! Рад тебя слышать и видеть, несмотря на жуткие события очень надеюсь, что с потолка у тебя не падает штукатурка.
MetaTrader 5 тебе и мне в помощь.
Кстати офигенно хорошо и мгновенно работал сегодня. Я заценил его сегодня на первых тиках при открытии фондового рынка, офигенный софт.
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 марта выросла на 9,94% и составила 46202,352 млрд руб.