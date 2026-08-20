АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 130

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Извращенцы… ))) Вот напиток настоящих мужчин.

Разбавлять не надо… ))))) Злоупотреблять тоже не надо.

 
Vitalii Ananev #:

Я Don Papa (ром) с кока колой бадяжу. :)

Только со льдом , но не более двух кубиков.

Как правильно нужно пить виски со льдом - читайте на Winestyle.ru

 
Прогнозируем с какого напитка какое наступит похмелье? Тему переименовываем?
 
Artyom Trishkin #:
Прогнозируем с какого напитка какое наступит похмелье? Тему переименовываем?

нет нет!

Все радуются  открытию рынка.

 
Yuriy Zaytsev #:

нет нет!

Все радуются  открытию рынка.

Ну добро. Не перепейте только

 

Рынок США решил не пробивать 4114.65  , SP500  не обращая на ситуацию в мире и прогнозы медвежьих аналитиков спокойно продолжает надувать пузырь.

И даже дикий рост цен на ресурсы его не пугает.


 
Artyom Trishkin #:

Ну добро. Не перепейте только

уже кривой как турецкая сабля :) , ну не каждый же день пью виски Monkey Shoulder. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Рынок США решил не пробивать 4114.65  , SP500  не обращая на ситуацию в мире и прогнозы медвежьих аналитиков спокойно продолжает надувать пузырь.

И даже дикий рост цен на ресурсы его не пугает.

Как-то да, что-то здесь совсем не то, всё хочу шортануть, но никак не решусь глядя на его движения с начала недели.

P.S. Посматриваю в MetaTrader5 на немцев - как индикатор, пока медвежьих перспектив не видно


 
Vitaly Muzichenko #:

Как-то да, что-то здесь совсем не то, всё хочу шортануть, но никак не решусь глядя на его движения с начала недели.

P.S. Посматриваю в MetaTrader5 на немцев - как индикатор, пока медвежьих перспектив не видно


О Виталий! Рад тебя слышать и видеть, несмотря на жуткие события очень надеюсь, что с потолка у тебя не падает штукатурка.

MetaTrader 5 тебе и мне в помощь.

Кстати офигенно хорошо и мгновенно работал сегодня. Я заценил его сегодня на первых тиках при открытии фондового рынка, офигенный софт.

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