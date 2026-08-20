АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 223

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Yuriy Zaytsev #:

Радует хотя бы что отрытые позиции "по недружественным" акциям  принудительно не закрывают.

Вообще то это же не инициатива "недружесвенных" стран  , судя по всему это "забота" о инвесторе РФ  нашим регулятором , почему снова и опять за инвесторов РФ кто то делает выбор ?

Ну зачем закрывать рынок USA ???? только потому что бы мелкий РФ инвестор нес бабло только в  РФ акции ?   ну я не готов у каждого брокера держать более 30 лимонов , что бы быть квалом.  


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Если честно - ожидал это решение :) - оно просто зачиталось 24.02.2022 но на самом деле оно было оформлено чуть раньше 21.02.2002 , а первые намеки  , достаточно явные были осенью 2021

Прощай высокодоходный USA фондовый. Я тебя на самом деле обожал!


Ну... ЦБ говорит что они так защищают инвесторов от санкций😏 и на самом деле риски есть, особенно по всяким сложным продуктам, котиры не обновлялись с начала [слово из 5 букв] в евроклире приходят купоны и дивиденды, а забрать их нельзя и бумаги продать нельзя..... ходят слухи что их будут выкупать с дисконтом.... либо ждать когда всё закончится... если путь BE/DTCC засанкционируют тогда совсем всё... только рос рынок и Гонконг...

 
transcendreamer #:


Ну... ЦБ говорит что они так защищают инвесторов от санкций😏 и на самом деле риски есть, особенно по всяким сложным продуктам, котиры не обновлялись с начала [слово из 5 букв] в евроклире приходят купоны и дивиденды, а забрать их нельзя и бумаги продать нельзя..... ходят слухи что их будут выкупать с дисконтом.... либо ждать когда всё закончится... если путь BE/DTCC засанкционируют тогда совсем всё... только рос рынок и Гонконг...

На Б-ФМ поговаривают о пуске вторичных санкций, покупать азиатские акции тоже может стать проблемой.

Кстати Йену  уже заблочили в РФ.

 Ну что-ж,  будем ждать сценария Иранского варианта - там свой внутренний фондовый дал хороший всплеск и имеет какую/никакую жизнь.

Кстати работая хедэжевыми стратегиями ГЛУБОКО плевать на каком рынке зарабатывать.

 

Б-ФМ  поговаривают РФ с Ираном стыкуются , РФ самолеты  на сервис в ИРАН. 

хех ... предпочитаю перемещаться пешком в лаптях с котомкой.  

Б-ФМ поговаривают станы ЕС договорились снижения потребления газа на 15%

   РФ сократила поставки газа - цена на газ полетела вверх 


 
Yuriy Zaytsev #:

 Ну что-ж,  будем ждать сценария Иранского варианта

Я тебе еще в марте-апреле об этом говорил😉 впереди тлен и тлен😏

Кстати работая хедэжевыми стратегиями ГЛУБОКО плевать на каком рынке зарабатывать.

Просто напоминаю что недавно обнулившийся фонд FXRB использовал хеджевую стратегию😄

при том что это был консервативный облигационный фонд такие вот дела

https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru

Скандал с FinEx продолжается: за убытки по FXRB, похоже, расплатились держатели FXRU — Финансы на vc.ru
Скандал с FinEx продолжается: за убытки по FXRB, похоже, расплатились держатели FXRU — Финансы на vc.ru
  • Павел Комаровский
  • vc.ru
Вчера все инвесторы дружно ухнули на неожиданной новости о том, что фонд еврооблигаций FXRB слишком успешно «захеджировался» аж до полного обнуления. Сегодня настало время еще более охмурительных историй: судя по всему, по убыткам FXRB рассчитались еще и держатели фонда FXRU без всякого хеджа. Разбираемся, что произошло.
 
transcendreamer #:

Я тебе еще в марте-апреле об этом говорил😉 впереди тлен и тлен😏

Просто напоминаю что недавно обнулившийся фонд FXRB использовал хеджевую стратегию😄

при том что это был консервативный облигационный фонд такие вот дела

https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru

Хедж внутри рынка типа Иранского или РФ варианта опасен лишь изменением правил

Да и торговли без того или иного РИСКА в принципе не бывает. 

Просто при хедже нет РИСКА технического - от геополитического никто не застрахован. 

но еще поднятие комиссий - блокировка торговли по тому или иному инструменту и т п

 
Yuriy Zaytsev #:

Хедж внутри рынка типа Иранского или РФ варианта опасен лишь изменением правил

Да и торговли без того или иного РИСКА в принципе не бывает. 

Просто при хедже нет РИСКА технического - от геополитического никто не застрахован. 

но еще поднятие комиссий - блокировка торговли по тому или иному инструменту и т п

Просто такого [драматического события] никто не мог помыслить при конструировании этой стратегии😀

В связанной статье рассказывается как именно всё провалилось: 

https://vc.ru/finance/434035-fond-finex-fxrb-na-rossiyskie-obligacii-obnulilsya-investory-poteryali-vse-vlozhennye-dengi

Внутристрановой хедж тоже может иметь проблемы если по одной из сторон хеджа введут какие-то ограничения например.

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Фонд FinEx FXRB на российские облигации обнулился, инвесторы потеряли все вложенные деньги — Финансы на vc.ru
Фонд FinEx FXRB на российские облигации обнулился, инвесторы потеряли все вложенные деньги — Финансы на vc.ru
  • Павел Комаровский
  • vc.ru
Финекс официально объявил, что один из их фондов на российские еврооблигации полностью испарился и инвесторам не стоит ждать никаких выплат по ним. Разбираемся, что произошло.
 

В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва

p.s.

сигнал 

 


Тем временем в ЕС

 
Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние важнейшие инвестиционные новости и новости сырьевых рынков.
 
transcendreamer #:

Конечно все печально это.

Но квалам пока не запрещают.

Впрочем для квалов хотят поднять планку капитала в 5 раз, такая забота об инвесторах😏

Более страшная перспектива для резидентов будет если под санкции попадет НКЦ...

Если не ошибаюсь квала можно получить с оборотов торговли, если по капиталу не проходишь.
 
Yuriy Zaytsev #:

В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва

p.s.

сигнал 

 


Тем временем в ЕС

 

Да никакой не сигнал, поздно уже сигналить, в июне надо было шортить😉 когда они начинали продавать из своих резервов, а сейчас уже видимо не актуально больше, потому что эффект снижения стоимости бенза получена и решили больше не продавать пока.

Это просто к вопросу инерционности новостей, когда ты читаешь новость в агрегаторе, то скорее всего она уже отыграна, тем более посмотри что это ссылка с инвестинга ведет на тухлую газету-ру которая уж точно никаких рыночных инсайтов тебе не даст...😏


 
diman1982 #:
Если не ошибаюсь квала можно получить с оборотов торговли, если по капиталу не проходишь.

Можно еще экзамен сдать, брокеры помогают.

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