АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 223
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Радует хотя бы что отрытые позиции "по недружественным" акциям принудительно не закрывают.
Вообще то это же не инициатива "недружесвенных" стран , судя по всему это "забота" о инвесторе РФ нашим регулятором , почему снова и опять за инвесторов РФ кто то делает выбор ?
Ну зачем закрывать рынок USA ???? только потому что бы мелкий РФ инвестор нес бабло только в РФ акции ? ну я не готов у каждого брокера держать более 30 лимонов , что бы быть квалом.
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Если честно - ожидал это решение :) - оно просто зачиталось 24.02.2022 но на самом деле оно было оформлено чуть раньше 21.02.2002 , а первые намеки , достаточно явные были осенью 2021
Прощай высокодоходный USA фондовый. Я тебя на самом деле обожал!
Ну... ЦБ говорит что они так защищают инвесторов от санкций😏 и на самом деле риски есть, особенно по всяким сложным продуктам, котиры не обновлялись с начала [слово из 5 букв] в евроклире приходят купоны и дивиденды, а забрать их нельзя и бумаги продать нельзя..... ходят слухи что их будут выкупать с дисконтом.... либо ждать когда всё закончится... если путь BE/DTCC засанкционируют тогда совсем всё... только рос рынок и Гонконг...
Ну... ЦБ говорит что они так защищают инвесторов от санкций😏 и на самом деле риски есть, особенно по всяким сложным продуктам, котиры не обновлялись с начала [слово из 5 букв] в евроклире приходят купоны и дивиденды, а забрать их нельзя и бумаги продать нельзя..... ходят слухи что их будут выкупать с дисконтом.... либо ждать когда всё закончится... если путь BE/DTCC засанкционируют тогда совсем всё... только рос рынок и Гонконг...
На Б-ФМ поговаривают о пуске вторичных санкций, покупать азиатские акции тоже может стать проблемой.
Кстати Йену уже заблочили в РФ.
Ну что-ж, будем ждать сценария Иранского варианта - там свой внутренний фондовый дал хороший всплеск и имеет какую/никакую жизнь.
Кстати работая хедэжевыми стратегиями ГЛУБОКО плевать на каком рынке зарабатывать.
Б-ФМ поговаривают РФ с Ираном стыкуются , РФ самолеты на сервис в ИРАН.
хех ... предпочитаю перемещаться пешком в лаптях с котомкой.
Б-ФМ поговаривают станы ЕС договорились снижения потребления газа на 15%
РФ сократила поставки газа - цена на газ полетела вверх
Ну что-ж, будем ждать сценария Иранского варианта
Я тебе еще в марте-апреле об этом говорил😉 впереди тлен и тлен😏
Кстати работая хедэжевыми стратегиями ГЛУБОКО плевать на каком рынке зарабатывать.
Просто напоминаю что недавно обнулившийся фонд FXRB использовал хеджевую стратегию😄
при том что это был консервативный облигационный фонд такие вот дела
https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru
Я тебе еще в марте-апреле об этом говорил😉 впереди тлен и тлен😏
Просто напоминаю что недавно обнулившийся фонд FXRB использовал хеджевую стратегию😄
при том что это был консервативный облигационный фонд такие вот дела
https://vc.ru/finance/434627-skandal-s-finex-prodolzhaetsya-za-ubytki-po-fxrb-pohozhe-rasplatilis-derzhateli-fxru
Хедж внутри рынка типа Иранского или РФ варианта опасен лишь изменением правил
Да и торговли без того или иного РИСКА в принципе не бывает.
Просто при хедже нет РИСКА технического - от геополитического никто не застрахован.
но еще поднятие комиссий - блокировка торговли по тому или иному инструменту и т п
Хедж внутри рынка типа Иранского или РФ варианта опасен лишь изменением правил
Да и торговли без того или иного РИСКА в принципе не бывает.
Просто при хедже нет РИСКА технического - от геополитического никто не застрахован.
но еще поднятие комиссий - блокировка торговли по тому или иному инструменту и т п
Просто такого [драматического события] никто не мог помыслить при конструировании этой стратегии😀
В связанной статье рассказывается как именно всё провалилось:
https://vc.ru/finance/434035-fond-finex-fxrb-na-rossiyskie-obligacii-obnulilsya-investory-poteryali-vse-vlozhennye-dengi
Внутристрановой хедж тоже может иметь проблемы если по одной из сторон хеджа введут какие-то ограничения например.
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В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва
p.s.
сигнал
Тем временем в ЕС
Конечно все печально это.
Но квалам пока не запрещают.
Впрочем для квалов хотят поднять планку капитала в 5 раз, такая забота об инвесторах😏
Более страшная перспектива для резидентов будет если под санкции попадет НКЦ...
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего стратегического резерва
p.s.
сигнал
Тем временем в ЕС
Да никакой не сигнал, поздно уже сигналить, в июне надо было шортить😉 когда они начинали продавать из своих резервов, а сейчас уже видимо не актуально больше, потому что эффект снижения стоимости бенза получена и решили больше не продавать пока.
Это просто к вопросу инерционности новостей, когда ты читаешь новость в агрегаторе, то скорее всего она уже отыграна, тем более посмотри что это ссылка с инвестинга ведет на тухлую газету-ру которая уж точно никаких рыночных инсайтов тебе не даст...😏
Если не ошибаюсь квала можно получить с оборотов торговли, если по капиталу не проходишь.
Можно еще экзамен сдать, брокеры помогают.