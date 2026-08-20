АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 165

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С УТРА РЕЗКО ВНИЗ!

по фью стою в шортах, и продолжаю набирать профит.

только шорт пока  и совершенно не ясно  до какой точки.

Тут любой теханализ разрывает на мелкие части как хомячка - острая турцкая сабля из дамасской стали.

Даже не представляю пока какая положительная новость может развернуть рынок, с четом того что "даже гвозди".

 
PapaYozh #:

И чем они это мотивируют?

Лично моё дилетантское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.

Мне тоже кажется что рано.

  основная мотивация освобождение рынка 

 

Есть ощущение что нефть по по 200 - 150  уже далеко не фантастика

по фьючерсу нефти и золота  однозначно в приоритете бай

 
До 10-40 на Фондовом в МТ-5 был сбой!
 

Фьючерс нефти достиг  района 110 коснулась 109.78 но видимо в понедельник будет небольшой геп до 111

с очень большой вероятностью впереди цель 120  и затем видимо 130 


Природный газ продолжает обновлять очередные хаи.


p.s.

Судя по графику нефти  и газа ,  очень логично не устраивать энергетическое эмбарго, хотя бы чисто из экономических целей и здравого смысла.

Нефте/Газо трейдеры явно очень хорошо информированы.

Ничего личного , просто цена лучше чем кто либо понимает что происходит.

 
сегодня, 06:20
В США признали невозможность устроить России энергетическое эмбарго
В США признали невозможность устроить России энергетическое эмбарго
  • голосов: 96
  • 2022.04.16
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. США, Великобритания и Евросоюз ввели беспрецедентные в истории санкции против энергетического сектора России в надежде остановить ее действия в отношении Украины, однако, несмотря на эти шаги, Россия продает больше нефти и газа, чем до начала событий, пишет Business Insider.  Издание ссылается на данные Минфина России...
 

Старый размеченный  график.

Не ожидал что уже в апреле будет прошит уровень 7 , 8  уже не кажется смешным.

С такими темпами к лету есть шансы достичь 10


 
«Газпром» сообщил о снижении экспорта газа в страны дальнего зарубежья

Подробнее на РБК:
«Газпром» сообщил о снижении экспорта газа в страны дальнего зарубежья
«Газпром» сообщил о снижении экспорта газа в страны дальнего зарубежья
  • 2022.04.16
  • Татьяна Стекольникова
  • www.rbc.ru
За три месяца текущего года объем поставок российского газа в дальнее зарубежье снизился до 44,6 млрд куб. м. Это на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года С начала января по 15 апреля 2022 года «Газпром» снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 26,4% (на 16 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,6...
 

Про СеверСталь что думаете?.

Сколько буржуев в ней застряло? Совет директоров решил не платить дивы. Объясняет это тем, что не все инвесторы могут их получить. На их офф. сайте написано, что  77% принадлежит Мордашову. Ему что деньги не нужны?. Или эти деньги сразу как он получит арестуют буржуины так как он под санкциями. Может по этому не хочет платить дивы. Не понимаю, можно же в России счет открыть в рублях и туда дивы перевести. Или Мордашов давно уже не россиянин, и он как любят наши олигархи в  лондоне проживает.

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