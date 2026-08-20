АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 165
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по фью стою в шортах, и продолжаю набирать профит.
только шорт пока и совершенно не ясно до какой точки.
Тут любой теханализ разрывает на мелкие части как хомячка - острая турцкая сабля из дамасской стали.
Даже не представляю пока какая положительная новость может развернуть рынок, с четом того что "даже гвозди".
И чем они это мотивируют?
Лично моё дилетантское мнение - для начала бизнеса сейчас не лучшее время.
Мне тоже кажется что рано.
основная мотивация освобождение рынка
Есть ощущение что нефть по по 200 - 150 уже далеко не фантастика
по фьючерсу нефти и золота однозначно в приоритете бай
Фьючерс нефти достиг района 110 коснулась 109.78 но видимо в понедельник будет небольшой геп до 111
с очень большой вероятностью впереди цель 120 и затем видимо 130
Природный газ продолжает обновлять очередные хаи.
p.s.
Судя по графику нефти и газа , очень логично не устраивать энергетическое эмбарго, хотя бы чисто из экономических целей и здравого смысла.
Нефте/Газо трейдеры явно очень хорошо информированы.
Ничего личного , просто цена лучше чем кто либо понимает что происходит.
Старый размеченный график.
Не ожидал что уже в апреле будет прошит уровень 7 , 8 уже не кажется смешным.
С такими темпами к лету есть шансы достичь 10
"АЛРОСА" приостанавливает публикацию квартальных результатов
Подробнее на РБК:
Про СеверСталь что думаете?.
Сколько буржуев в ней застряло? Совет директоров решил не платить дивы. Объясняет это тем, что не все инвесторы могут их получить. На их офф. сайте написано, что 77% принадлежит Мордашову. Ему что деньги не нужны?. Или эти деньги сразу как он получит арестуют буржуины так как он под санкциями. Может по этому не хочет платить дивы. Не понимаю, можно же в России счет открыть в рублях и туда дивы перевести. Или Мордашов давно уже не россиянин, и он как любят наши олигархи в лондоне проживает.