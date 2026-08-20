АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 228

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Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели

52 минуты назад (08.08.2022 08:44)


 



Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели От IFX
Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели От IFX
  • ru.investing.com
Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели
 

СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами на основной сессии

29 минут назад (08.08.2022 10:47)


СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами на основной сессии От Investing.com
СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами на основной сессии От Investing.com
  • ru.investing.com
СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами на основной сессии
 

Календарь сплитов на август -2022 , всеми любимая TSLA проведет сплит-3:1  25.08.2022


 
Я так слышал в сентябре опционы на акции мосбиржа запускает.
 

Сравнение текущих данных по индексу VIX  с 2008 годом, повторится ли рост?


 
Yuriy Zaytsev #:

Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели

52 минуты назад (08.08.2022 08:44)

Так и вижу $150 на горизонте.

 
diman1982 #:
Я так слышал в сентябре опционы на акции мосбиржа запускает.

Откуда информация?

 
mixail789 mixajlof #:

Сравнение текущих данных по индексу VIX  с 2008 годом, повторится ли рост?


К декабрю возможно.

 
Edgar Akhmadeev #:

Так и вижу $150 на горизонте.

По этическим соображениям не смогу постить столько  мертвых и замерзших котов, это будет не гуманно.

p.s.

Пока есть некоторое сомнение , в кризис ведь не только цены растут но снижается и потребление.

Газ , да ,  более вреотяно может пробить текущие хаи  оcенью 22 зимой 23 .

 

Нефть слабо дешевеет

4 часа назад (09.08.2022 08:44)

возможно  зима будет теплой.

 


Нефть слабо дешевеет От IFX
Нефть слабо дешевеет От IFX
  • ru.investing.com
Нефть слабо дешевеет
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