АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 228
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Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели
52 минуты назад (08.08.2022 08:44)
СПБ Биржа возобновит торги иностранными бумагами на основной сессии
29 минут назад (08.08.2022 10:47)
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Сравнение текущих данных по индексу VIX с 2008 годом, повторится ли рост?
Нефть дорожает сегодня после падения по итогам прошлой недели
52 минуты назад (08.08.2022 08:44)
Так и вижу $150 на горизонте.
Я так слышал в сентябре опционы на акции мосбиржа запускает.
Откуда информация?
Сравнение текущих данных по индексу VIX с 2008 годом, повторится ли рост?
К декабрю возможно.
Так и вижу $150 на горизонте.
По этическим соображениям не смогу постить столько мертвых и замерзших котов, это будет не гуманно.
p.s.
Пока есть некоторое сомнение , в кризис ведь не только цены растут но снижается и потребление.
Газ , да , более вреотяно может пробить текущие хаи оcенью 22 зимой 23 .
Нефть слабо дешевеет
4 часа назад (09.08.2022 08:44)
возможно зима будет теплой.