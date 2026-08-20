АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 188
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На РБК прочел. ЦБ определил курс рубля к концу года 76 по доллару. Ну как бы логично.
В связи изменением цены в режиме основных торгов T+ по ценным бумагам ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион (ДА) с 10:18:00.
В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)
У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?
Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть
после 27.04 ema 8 на дневном графике поселилась ниже открытия и закрытия дней , это и есть бычий тренд.
Лишь 6 мая и 11 мая открытие и закрытие слега ныряло под 8 ема , но уже 6 торговых сессий ема 8 увереено ниже открытий и закрытий дней ...
Рынок РФ вышел из медведей зоны.
Пока только в бай , новостной фон пока ровный особо сильных заявлений нет , фантазии - типа доллар по 200 как то ушли в прошлое.
А тут ещё МТС решил дивиденды платить , как то явно бодрит быков такая информация.
Интересно.
У меня мысль возникает, что пока будет запрет на валютные операции, курс будет низким, т.к. расплачиваться будут рублями по курсу))) Когда закончится 70-80 логичный коридор.
Природный газ пока 8-я ема ниже открытий и закрытий , только покупки и фиксация
Как то странно , вроде США везут газ в ЕС наращивая поставки , прибалтика отказалась от газа и покупает то ли реверс то ли сжиженный ,
Польша вроде тоже перешла на закупку реверса - ведь объемы поставок при этом не снижены.
Рынок похоже явно что то знает.
У меня мысль возникает, что пока будет запрет на валютные операции, курс будет низким, т.к. расплачиваться будут рублями по курсу))) Когда закончится 70-80 логичный коридор.
Валерий - имеется ввиду что для РФ перекрыли валютные операции в ЕС и USA ? Так это надолго , на много лет.
Значит летом - осенью 50 , а не 76 ?
Ну как бы полагаю курс ,нужный , он в голове у регулятора.
А ЦБ вряд ли будет теперь наращивать резервы в USD и EUR при нынешней ситуации. А значит закупать не должен.
p.s.
Что интересно Китай Индия Арабы , как то тоже на USD уже смотрят с опаской, а ЦБ Израиля снизил долю EUR и USD в своих резервах.
Валерий - имеется ввиду что для РФ перекрыли валютные операции в ЕС и USA ? Так это надолго , на много лет.
Значит летом - осенью 50 , а не 76 ?
Ну как бы полагаю курс ,нужный , он в голове у регулятора.
А ЦБ вряд ли будет теперь наращивать резервы в USD и EUR при нынешней ситуации. А значит закупать не должен.
Да, но вот с прогнозом затрудняюсь на сколько долго. Не могу найти, в телеге читал ленту РБК про 76.) Коридор 50-60 видимо целевой на это время. А на потом) он не так нужен. Наращивать и не дадут резервы. Посмотрим, как разрулится. Надеюсь без эксцессов и токсичных вариантов.
Конечно, как обывателю мне хочется курс 30, или 6)))
В связи изменением цены в режиме основных торгов T+ по ценным бумагам ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион (ДА) с 10:18:00.
В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)
У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?
Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть
Да, но вот с прогнозом затрудняюсь на сколько долго. Не могу найти, в телеге читал ленту РБК про 76.) Коридор 50-60 видимо целевой на это время. А на потом) он не так нужен. Наращивать и не дадут резервы. Посмотрим, как разрулится. Надеюсь без эксцессов и токсичных вариантов.
Конечно, как обывателю мне хочется курс 30, или 6)))
6 буквально на пару минут ? Отложенный надо выставить тогда заранее