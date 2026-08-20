АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 188

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На РБК прочел. ЦБ определил курс рубля к концу года 76 по доллару. Ну как бы логично. 
 
Valeriy Yastremskiy #:
На РБК прочел. ЦБ определил курс рубля к концу года 76 по доллару. Ну как бы логично. 
Интересно.
Уже 62
Ждём 60 ...
В начале июня  ,в первых числах, снова последуют поступления за газ/нефть  в валюте  и естественно всю выручку выльют на рынке ... А потом будут осень а там газ дорожает , а значит выручки больше , хотя если смотреть на фьючерсы , то как бы он и так прёт вверх.
  В общем странный прогноз конечно ... 
     Попробуем прикинуть когда будет 50 в сентябре или позже ? 

 
Andrey Miguzov #:
В связи изменением цены в режиме основных торгов T+ по ценным бумагам ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион (ДА) с 10:18:00.


В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)

У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?

Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть


Пожалуй надо включить такую проверку тоже , технически может быть любой бардак , ну как с отрицательной  ценой на нефть в 2020 ... 

 
RTS уверенно растет , 15  торговых  дней, точка отсчёта с 24.04.2922 фаза биржевого рынка РФ  в бай тренде.
Шкуры медведей уже не только в прихожей но даже в сараях лежат.
Быки уверенно двигают рынок ... 

после 27.04 ema 8 на дневном графике поселилась ниже открытия и закрытия дней , это и есть бычий тренд.

Лишь 6 мая и 11 мая открытие и закрытие слега ныряло под 8 ема , но уже 6 торговых сессий ема 8 увереено ниже открытий и закрытий дней ...

Рынок РФ вышел из медведей зоны. 

Пока только в бай , новостной фон пока ровный особо сильных заявлений нет , фантазии -  типа доллар по 200  как то ушли  в прошлое.

А тут ещё МТС решил дивиденды платить , как то явно  бодрит  быков такая информация. 



 
Yuriy Zaytsev #:
Интересно.
Уже 62
Ждём 60 ...
В начале июня  ,в первых числах, снова последуют поступления за газ/нефть  в валюте  и естественно всю выручку выльют на рынке ... А потом будут осень а там газ дорожает , а значит выручки больше , хотя если смотреть на фьючерсы , то как бы он и так прёт вверх.
  В общем странный прогноз конечно ... 
     Попробуем прикинуть когда будет 50 в сентябре или позже ? 

У меня мысль возникает, что пока будет запрет на валютные операции, курс будет низким, т.к. расплачиваться будут рублями по курсу))) Когда закончится 70-80 логичный коридор.

 

Природный газ пока 8-я ема ниже  открытий и закрытий , только покупки и фиксация 

Как то странно , вроде США везут газ в ЕС наращивая поставки , прибалтика отказалась от газа и покупает то ли реверс то ли сжиженный ,

Польша вроде тоже перешла на закупку реверса - ведь объемы поставок при этом не снижены.

Рынок похоже явно что то знает. 

 
Valeriy Yastremskiy #:

У меня мысль возникает, что пока будет запрет на валютные операции, курс будет низким, т.к. расплачиваться будут рублями по курсу))) Когда закончится 70-80 логичный коридор.

Валерий - имеется ввиду что для РФ перекрыли  валютные операции в ЕС и USA ? Так это надолго , на много лет. 

Значит летом - осенью 50 ,  а не 76 ?

Ну как бы полагаю курс ,нужный , он в голове у регулятора.

А ЦБ вряд ли будет теперь наращивать резервы в USD и EUR при нынешней ситуации. А значит закупать не должен.

p.s.

Что интересно Китай Индия Арабы , как то тоже на USD уже  смотрят с опаской, а ЦБ Израиля снизил долю EUR и USD в своих резервах.

 
Yuriy Zaytsev #:

Валерий - имеется ввиду что для РФ перекрыли  валютные операции в ЕС и USA ? Так это надолго , на много лет. 

Значит летом - осенью 50 ,  а не 76 ?

Ну как бы полагаю курс ,нужный , он в голове у регулятора.

А ЦБ вряд ли будет теперь наращивать резервы в USD и EUR при нынешней ситуации. А значит закупать не должен.

Да, но вот с прогнозом затрудняюсь на сколько долго. Не могу найти, в телеге читал ленту РБК про 76.) Коридор 50-60  видимо целевой на это время. А на потом) он не так нужен. Наращивать и не дадут резервы. Посмотрим, как разрулится. Надеюсь без эксцессов и токсичных вариантов.

Конечно, как обывателю мне хочется курс 30, или 6)))

 
Andrey Miguzov #:
В связи изменением цены в режиме основных торгов T+ по ценным бумагам ценным бумагам МТС (MTSS) проводится дискретный аукцион (ДА) с 10:18:00.


В стакане красиво смотрится - на цены посмотрите :)

У меня робот чуть с ума не сошёл :) Как программно определить, что начался дискретный аукцион подскажет кто-нибудь?

Напрашивается если ask<=bid проверять. Но ведь не всегда так может быть

Ситуация, когда ask<=bid бывает только на дискретном аукционе!
Как-то так.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Да, но вот с прогнозом затрудняюсь на сколько долго. Не могу найти, в телеге читал ленту РБК про 76.) Коридор 50-60  видимо целевой на это время. А на потом) он не так нужен. Наращивать и не дадут резервы. Посмотрим, как разрулится. Надеюсь без эксцессов и токсичных вариантов.

Конечно, как обывателю мне хочется курс 30, или 6)))

6 буквально на пару минут ?  Отложенный  надо выставить тогда заранее

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