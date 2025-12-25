Финансовое агентство Германии планирует и организует финансирование федерального бюджета и его специальных фондов, выпуская номинальные государственные ценные бумаги, такие как казначейские и федеральные облигации с различным сроком погашения. При выпуске ценных бумаг эмитент обязуется производить выплату фиксированного годового процента (купонная доходность) и погасить долг по номинальной стоимости в конце срока. Поскольку проценты выплачиваются только один раз в год, начисленные проценты включаются в покупку и продажу. Наиболее длинный срок погашения имеют долгосрочные облигации. Регулярные процентные выплаты по этим ценным бумагам, как правило, являются постоянными в течение всего срока жизни облигации, поэтому для определения текущей рыночной процентной ставки используется цена их выпуска.

Если привлекательность ценной бумаги как формы инвестирования возрастает в связи с поведением валюты и/или эмитента, ее цена выпуска или продажи увеличивается, а процентная ставка падает. Риски, которые берет на себя инвестор при покупке таких ценных бумаг, можно описать как ценовой риск (при продаже ценной бумаги до конца срока погашения), риск изменения процентной ставки (изменение рыночной процентной ставки влияет на рыночную цену), кредитный риск (эмитент может стать неплатежеспособным или задержать или приостановить проценты или погашение), валютный риск (при покупке ценной бумаги, имеющей отличную валюту эмиссии).

Среди всех ценных бумаг казначейские векселя "Schatzanweisungen" имеют самый короткий срок погашения, который составляет не более двух лет. Также Германия выпускает беспроцентные 1-летние казначейские облигации. Начисленные проценты по таким облигациям выплачивается один раз, при погашении бумаг по выкупной цене. Держатели 2-летних казначейских векселей получают постоянный годовой процент (купон), а при погашении получают полную номинальную стоимость.

В большинстве случаев повышение процентной ставки может предшествовать экономическому росту, тогда как ее снижение может рассматриваться как признак замедления. Поскольку Германия является сильнейшим государством-членом Евросоюза с точки зрения финансового состояния, изменение процентной ставки по ценным бумагам может оказать соответствующее влияние на курс евро.

График последних значений: