Экономический календарь
Индекс национальной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Чикаго (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)
|Низкая
|N/D
|0.06
|
-0.12
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго (Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)) — ежемесячная оценка общей экономической активности и инфляционного давления в США. Она представляет собой средневзвешенный индекс, объединяющий 85 отдельных показателей национальной экономики.
Экономические показатели, используемые для расчета CFNAI, взяты по четырем обширным категориям данных:
- производство и доходы (23 серии данных);
- занятость, безработица, рабочие часы (24 серии данных);
- частное потребление и домашнее хозяйство (15 серий данных);
- продажи, заказы и материальные запасы (23 серии данных).
Все эти ряды данных демонстрируют различные аспекты экономической активности в стране. Для удобства интерпретации значения индекса, все данные скорректированы с учетом инфляции.
CFNAI — единственный показатель, который отражает совместное движение всех 85 входящих в него индикаторов. Индивидуальные веса компонентов определяются историческим значением вклада каждого из них в общее совместное движение индикатора.
Индекс построен так, что среднее его значение 0, а диапазон отклонений находится между +1 и -1. Поскольку экономическая активность имеет тенденцию к росту, то положительное отклонение от среднего значения означает восходящий тренд, а отрицательное – нисходящий.
Экономисты рассматривают индикатор в качестве меры оценки общей экономической активности в стране. Увеличение всех показателей, кроме некоторых показателей рынка труда (безработицы), свидетельствует о расширении национальной экономики. Также рост производства, заработной платы, потребительских расходов и множества других общенациональных показателей позволяют делать прогнозы относительно уровня инфляции на краткосрочную перспективу и оценивать ее в текущем периоде.
ФРБ Чикаго обновляет данные по индексу ежемесячно. Публикуется сборник таблиц и графиков, а также пояснения к каждому из них. Интерпретация индекса аналитиками зависит от того, как друг относительно друга двигаются отдельные компоненты индекса. В общем случае, чем выше CFNAI, тем лучше это отражается на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс национальной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Чикаго (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
