Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго (Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)) — ежемесячная оценка общей экономической активности и инфляционного давления в США. Она представляет собой средневзвешенный индекс, объединяющий 85 отдельных показателей национальной экономики.

Экономические показатели, используемые для расчета CFNAI, взяты по четырем обширным категориям данных:

производство и доходы (23 серии данных);

занятость, безработица, рабочие часы (24 серии данных);

частное потребление и домашнее хозяйство (15 серий данных);

продажи, заказы и материальные запасы (23 серии данных).

Все эти ряды данных демонстрируют различные аспекты экономической активности в стране. Для удобства интерпретации значения индекса, все данные скорректированы с учетом инфляции.

CFNAI — единственный показатель, который отражает совместное движение всех 85 входящих в него индикаторов. Индивидуальные веса компонентов определяются историческим значением вклада каждого из них в общее совместное движение индикатора.

Индекс построен так, что среднее его значение 0, а диапазон отклонений находится между +1 и -1. Поскольку экономическая активность имеет тенденцию к росту, то положительное отклонение от среднего значения означает восходящий тренд, а отрицательное – нисходящий.

Экономисты рассматривают индикатор в качестве меры оценки общей экономической активности в стране. Увеличение всех показателей, кроме некоторых показателей рынка труда (безработицы), свидетельствует о расширении национальной экономики. Также рост производства, заработной платы, потребительских расходов и множества других общенациональных показателей позволяют делать прогнозы относительно уровня инфляции на краткосрочную перспективу и оценивать ее в текущем периоде.

ФРБ Чикаго обновляет данные по индексу ежемесячно. Публикуется сборник таблиц и графиков, а также пояснения к каждому из них. Интерпретация индекса аналитиками зависит от того, как друг относительно друга двигаются отдельные компоненты индекса. В общем случае, чем выше CFNAI, тем лучше это отражается на котировках доллара.

График последних значений: