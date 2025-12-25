Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м (Tokyo CPI s.a. m/m) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи.

Цены на некоторые виды товаров и услуг, особенно по отдельным видам овощей и фруктов, подвержены заметным сезонным колебаниям, которые, как правило, носят циклический характер. Для нивелирования сезонного фактора применяется корректировка, что позволяет эффективнее сравнивать ИПЦ по месяцам.

ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране.

Индекс компилируется на основе розничных цен, получаемых из статистических исследований, проводимых Министерством внутренних дел и связи. Сбор статистики ведется с августа 1946 года. При этом общая статистика относится к Национальному индексу потребительских цен, в отличие от индексов цен в отдельных регионах, таких как ИПЦ Токийского городского округа.

Токио — огромный город, и цены здесь зачастую выше, чем в других регионах. В частности, арендная плата может в несколько раз превышать плату в других районах, что приводит к подавлению потребления. Однако поскольку средний доход также велик, нельзя безоговорочно судить о состоянии потребления.

Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты.

График последних значений: