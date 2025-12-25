Индекс цен на импорт Австралии, кв/кв (Import Price Index q/q) демонстрирует изменение цен на импортируемые в Австралию товары и услуги в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Каждой категории товаров или услуг при расчете индекса присваивается весовой коэффициент.

Товары включаются в расчет индекса на основе их финансовой значимости для общего импорта страны.

Индекс цен на импорт применяется его для прогнозирования потребительской инфляции на краткосрочный период. Кроме того, индекс применяется для оценки изменения структуры торговых потоков, в качестве индикатора торговой активности.

