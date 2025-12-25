Экономический календарь
Индекс цен на импорт Австралии кв/кв (Australia Import Price Index q/q)
|Низкая
|-0.4%
|0.0%
|
-0.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.0%
|
-0.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на импорт Австралии, кв/кв (Import Price Index q/q) демонстрирует изменение цен на импортируемые в Австралию товары и услуги в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Каждой категории товаров или услуг при расчете индекса присваивается весовой коэффициент.
Товары включаются в расчет индекса на основе их финансовой значимости для общего импорта страны.
Индекс цен на импорт применяется его для прогнозирования потребительской инфляции на краткосрочный период. Кроме того, индекс применяется для оценки изменения структуры торговых потоков, в качестве индикатора торговой активности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на импорт Австралии кв/кв (Australia Import Price Index q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
