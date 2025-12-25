Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Токио г/г (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Низкая
|2.7%
|2.3%
|
2.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.7%
|
2.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен Токио г/г (Tokyo CPI y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи.
ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране.
Влияние на валюту может варьироваться в обоих направлениях: как правило, рост индекса потребительских цен приводит к росту процентных ставок и укреплению местной валюты. Однако в условиях рецессии рост ИЦП может привести к более серьезному экономическому спаду и падению курса местной валюты.
Индекс компилируется на основе розничных цен, получаемых из статистических исследований, проводимых Министерством внутренних дел и связи. Сбор статистики ведется с августа 1946 года. При этом общая статистика относится к Национальному индексу потребительских цен, в отличие от индексов цен в отдельных регионах, таких как ИПЦ Токийского городского округа.
Токио — огромный город, и цены здесь зачастую выше, чем в других регионах. В частности, арендная плата может в несколько раз превышать плату в других районах, что приводит к подавлению потребления. Однако поскольку средний доход также велик, нельзя безоговорочно судить о состоянии потребления.
Если значение индекса выше ожидаемого, это положительно сказывается на котировках национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Токио г/г (Tokyo Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
