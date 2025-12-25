Экономический календарь
Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) США кв/кв (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)
|Низкая
|3.8%
|
2.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Дефлятор ВВП, кв/кв (GDP Price Index q/q) — индекс, отражающий изменение цен на товары и услуги, входящие в расчет ВВП, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.
Это показатель инфляции, с помощью которого можно оценить, насколько изменение ВВП зависит от изменения уровня цен за текущий период. Поправка на инфляцию в расчете ВВП необходима для того, чтобы сделать верную оценку реальных изменений объемов производства товаров и услуг. Без применения такого индекса невозможно корректно сравнивать показатели текущего и прошлых периодов.
Индекс представляет собой отношение номинального ВВП (выраженного в рыночных ценах текущего года) к реальному (в ценах базисного года, за который сейчас принят 2009), умноженное на 100.
От других популярных индексов, отражающих темпы инфляции, (например, от ИПЦ), дефлятор ВВП отличается несколькими позициями:
- В него включены не только потребительские расходы, но и государственные, и бизнес-инвестиции.
- ИПЦ рассчитывается по статичной потребительской корзине базисного года, а дефлятор ВВП не привязан к фиксированному списку произведенных товаров и услуг и учитывает всё, что произведено в стране за текущий период. Таким образом, изменения в структуре потребления или появление новых позиций отражаются в нем автоматически.
- По сравнению с индексами потребительских цен, дефлятор ВВП не учитывает изменение цен на импортные товары.
- В отличие от ежемесячных ценовых индексов, дефлятор ВВП рассчитывается поквартально.
Рост дефлятора ВВП, как правило, говорит о росте инфляции. Это может положительно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) США кв/кв (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
