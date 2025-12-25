Экономический календарь
Потребность государственного сектора Великобритании в заимствованиях (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)
|Низкая
|£-10.862 млрд
|£4.615 млрд
|
£10.201 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|£10.266 млрд
|
£-10.862 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Потребность государственного сектора в заимствованиях (Public Sector Net Cash Requirement) — это сумма денежных средств, которую необходимо привлечь для финансирования деятельности госсектора. Средства привлекаются с финансовых рынков путем заимствований или извлекаются из собственных денежных резервов. Эта сумма может быть близка к показателю заимствований государственного сектора, однако есть некоторые транзакции (кредитование частного сектора или закупка фондовых активов), которые не влияют напрямую на чистые заимствования, но требуют финансирования.
Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:
- правительство страны;
- органы местного самоуправления;
- государственные нефинансовые корпорации;
- Банк Англии;
- государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).
Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.
Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов и о потребности правительства в денежных средствах можно получить, анализируя годовые данные.
Изменение потребности государственного сектора Великобритании в заимствованиях, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Потребность государственного сектора Великобритании в заимствованиях (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
