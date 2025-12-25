Потребность государственного сектора в заимствованиях (Public Sector Net Cash Requirement) — это сумма денежных средств, которую необходимо привлечь для финансирования деятельности госсектора. Средства привлекаются с финансовых рынков путем заимствований или извлекаются из собственных денежных резервов. Эта сумма может быть близка к показателю заимствований государственного сектора, однако есть некоторые транзакции (кредитование частного сектора или закупка фондовых активов), которые не влияют напрямую на чистые заимствования, но требуют финансирования.

Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:

правительство страны;

органы местного самоуправления;

государственные нефинансовые корпорации;

Банк Англии;

государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).

Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.

Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов и о потребности правительства в денежных средствах можно получить, анализируя годовые данные.

Изменение потребности государственного сектора Великобритании в заимствованиях, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.

График последних значений: