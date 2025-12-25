КалендарьРазделы

Потребность государственного сектора Великобритании в заимствованиях (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Правительство
Низкая £​-10.862 млрд £​4.615 млрд
£​10.201 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​10.266 млрд
£​-10.862 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Потребность государственного сектора в заимствованиях (Public Sector Net Cash Requirement) — это сумма денежных средств, которую необходимо привлечь для финансирования деятельности госсектора. Средства привлекаются с финансовых рынков путем заимствований или извлекаются из собственных денежных резервов. Эта сумма может быть близка к показателю заимствований государственного сектора, однако есть некоторые транзакции (кредитование частного сектора или закупка фондовых активов), которые не влияют напрямую на чистые заимствования, но требуют финансирования.

Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:

  • правительство страны;
  • органы местного самоуправления;
  • государственные нефинансовые корпорации;
  • Банк Англии;
  • государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).

Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.

Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов и о потребности правительства в денежных средствах можно получить, анализируя годовые данные.

Изменение потребности государственного сектора Великобритании в заимствованиях, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
£​-10.862 млрд
£​4.615 млрд
£​10.201 млрд
май 2025
£​20.936 млрд
£​4.470 млрд
£​9.284 млрд
март 2025
£​2.694 млрд
£​4.554 млрд
£​6.360 млрд
янв. 2025
£​-22.484 млрд
£​-0.664 млрд
£​20.154 млрд
дек. 2024
£​19.876 млрд
£​6.362 млрд
£​13.128 млрд
нояб. 2024
£​12.983 млрд
£​11.062 млрд
£​17.396 млрд
окт. 2024
£​11.133 млрд
£​20.567 млрд
£​-20.446 млрд
сент. 2024
£​-20.484 млрд
£​4.875 млрд
авг. 2024
£​4.875 млрд
£​-22.499 млрд
£​16.905 млрд
июль 2024
£​19.232 млрд
£​6.622 млрд
июнь 2024
£​6.622 млрд
£​26.199 млрд
£​18.796 млрд
май 2024
£​18.135 млрд
£​16.862 млрд
£​-5.249 млрд
апр. 2024
£​-5.217 млрд
£​20.739 млрд
март 2024
£​20.739 млрд
£​1.071 млрд
£​3.236 млрд
февр. 2024
£​3.024 млрд
£​-2.603 млрд
£​-22.482 млрд
янв. 2024
£​-23.344 млрд
£​-3.730 млрд
£​14.335 млрд
дек. 2023
£​12.863 млрд
£​4.306 млрд
£​12.583 млрд
нояб. 2023
£​12.453 млрд
£​2.952 млрд
£​11.808 млрд
окт. 2023
£​13.329 млрд
£​3.974 млрд
£​-11.724 млрд
сент. 2023
£​-11.812 млрд
£​5.641 млрд
£​1.514 млрд
авг. 2023
£​2.468 млрд
£​5.075 млрд
£​-7.543 млрд
июль 2023
£​-7.474 млрд
£​4.023 млрд
£​11.337 млрд
июнь 2023
£​11.976 млрд
£​4.602 млрд
£​3.673 млрд
май 2023
£​4.132 млрд
£​7.324 млрд
£​12.715 млрд
апр. 2023
£​13.667 млрд
£​-0.572 млрд
£​19.684 млрд
март 2023
£​18.886 млрд
£​3.956 млрд
£​-1.693 млрд
февр. 2023
£​-0.227 млрд
£​8.180 млрд
£​-29.327 млрд
янв. 2023
£​-28.962 млрд
£​5.152 млрд
£​-1.517 млрд
дек. 2022
£​17.210 млрд
£​6.357 млрд
£​20.034 млрд
нояб. 2022
£​20.336 млрд
£​8.847 млрд
£​9.997 млрд
окт. 2022
£​9.732 млрд
£​10.085 млрд
£​9.992 млрд
сент. 2022
£​10.136 млрд
£​10.534 млрд
£​5.297 млрд
авг. 2022
£​5.321 млрд
£​11.236 млрд
£​-5.087 млрд
июль 2022
£​-4.693 млрд
£​12.195 млрд
£​12.795 млрд
июнь 2022
£​12.610 млрд
£​12.910 млрд
£​12.103 млрд
май 2022
£​12.024 млрд
£​16.737 млрд
£​2.287 млрд
апр. 2022
£​2.367 млрд
£​16.737 млрд
£​-1.498 млрд
март 2022
£​-2.416 млрд
£​26.103 млрд
£​2.346 млрд
февр. 2022
£​2.478 млрд
£​28.381 млрд
£​-21.992 млрд
янв. 2022
£​-21.984 млрд
£​25.021 млрд
£​18.072 млрд
дек. 2021
£​18.125 млрд
£​29.922 млрд
£​37.002 млрд
нояб. 2021
£​36.980 млрд
£​29.956 млрд
£​61.552 млрд
окт. 2021
£​61.452 млрд
£​19.684 млрд
£​6.061 млрд
сент. 2021
£​4.688 млрд
£​28.702 млрд
£​5.811 млрд
авг. 2021
£​5.834 млрд
£​31.159 млрд
£​-2.363 млрд
июль 2021
£​-2.290 млрд
£​25.806 млрд
£​11.193 млрд
июнь 2021
£​11.254 млрд
£​36.312 млрд
£​21.703 млрд
май 2021
£​21.710 млрд
£​36.152 млрд
£​33.520 млрд
апр. 2021
£​33.564 млрд
£​23.358 млрд
£​15.581 млрд
март 2021
£​19.225 млрд
£​36.384 млрд
£​14.364 млрд
123
