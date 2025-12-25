Экономический календарь
Заказы на товары длительного пользования в США без учета оборонной промышленности м/м (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)
|Низкая
|-1.5%
|0.9%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.0%
|
-1.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности, м/м (Durable Goods Orders excl. Defense m/m) отражают изменение стоимости заказов, полученных американскими производителями товаров длительного пользования в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Под товарами длительного пользования понимаются те товары, срок эксплуатации которых превышает 3 и более лет: техника, оборудование и т.д.
Из расчета исключены оружие и продукция оборонной промышленности.
Учитываются все новые заказы на товары, подтвержденные обязательными юридическими документами (контракты, письма, чеки и т.д.). Аннулированные заказы в отчет не включаются.
Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отрасли промышленности.
Заказы на товары длительного пользования – опережающий экономический индикатор объема промышленного производства. Обычно предприятия и потребители размещают их, когда уверены в росте экономики. Кроме того, в среднем производство таких товаров занимает больше времени, чем товаров кратковременного пользования. Поэтому этот отчет может быть использован инвесторами для прогнозирования загрузки промышленных предприятий в краткосрочной перспективе, а также при оценке инвестиционного потенциала в машиностроении, технологичном производстве и т.д.
В силу большой волатильности данных из-за высокой стоимости единиц товара, обычно рассматриваются данные за несколько месяцев. Рост количества заказов на товары длительного пользования может положительно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заказы на товары длительного пользования в США без учета оборонной промышленности м/м (United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
