Индекс цен производителей в Испании г/г (Spain Producer Price Index (PPI) y/y) — это макроэкономический индекс, измеряющий динамику цен, полученных производственным сектором страны или региона в заданном месяце в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Он служит для того, чтобы узнать, повысились или понизились цены на экономические продукты, независимо от их пути коммерциализации. Индекс охватывает три области производства: промышленную, сырьевую и перерабатывающую. Индекс цен производителей демонстрирует изменения с точки зрения производителя.

В Испании индекс публикуется Национальным институтом статистики. В большинстве стран индекс является численным значением, который служит для подсчета процента изменения цен производственной корзины экономики. Индекс рассчитывается путем сбора данных с помощью опросов. Чтобы составить индекс, необходимо установить критерий отбора, исходя из краткого описания предприятий. Также необходимо включить группу определенных продуктов, изменения глобальных цен на которые отражают изменения миллионов проведенных транзакций. Статистические организации периодически отслеживают цены на упомянутые продукты и взвешивают вариации цен в соответствии с относительными доходами. Положительное значение индекса означает, что в производственном секторе наблюдается инфляционный процесс.

Изменения в ценах на продукцию в большей степени зависят от предложения, поэтому тот факт, что образуются спады в ценах, не означает, что он вызван процессом снижения спроса. Таким образом, при оценке индекса цен производителей в Испании необходимо учитывать недостаточную гибкость в образовании издержек, цен и зарплат.

Помимо этого, индекс цен производителей в Испании зависит от покупок производителей и продаж продукции. Покупки производителей отображаются в индексе как затраты, что демонстрирует уровень изменения цен на товары и услуги, приобретенные производителем. В то же время, продажа отображается как индекс продукции, что демонстрирует изменения в ценах на продукцию, проданную напрямую от производителя.

Индекс цен производителей считается опережающим показателем потребительских цен и инфляции. Этот опережающий индикатор считается наиболее точным по отношению к индексу потребительских цен: если цены от производителя растут, то вероятнее всего, что вследствие этого вырастут и потребительские цены, именно поэтому эти индексы имеют прямую связь между собой.

Значения выше ожидаемых следует трактовать как позитивные для евро, а значения ниже ожидаемых — как негативные для евро.

