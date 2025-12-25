Экономический календарь
Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Низкая
|2.7%
|2.9%
|
2.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.7%
|
2.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) измеряет уровень инфляции при торговле услугами между предприятиями. Индекс отражает тенденцию спроса и предложения в секторе услуг между компаниями.
Значение индекса представляет собой изменение цен на услуги, произведенные внутри страны, в указанном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс характеризует уровень инфляции в стране и развитие сервисной отрасли.
Публикуемый ранее Банком Японии индекс оптовых цен был репрезентативным для индекса инфляции, но при этом он никак не отражал изменения цен на услуги. В ответ на увеличения доли сферы услуг в экономике был создан Индекс цен на корпоративные услуги — он отражает изменение цен на услуги между предприятиями.
Расходы на рекламу, расходы на связь и лизинговые платежи, например на компьютеры и т.д., тесно связаны с тенденциями заработной платы. Считается, что индекс указывает на возможный рост затрат/инфляции, связанный с ростом заработной платы. Чем выше значение индекса, тем сильнее влияние на инфляцию.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
