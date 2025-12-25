Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) измеряет уровень инфляции при торговле услугами между предприятиями. Индекс отражает тенденцию спроса и предложения в секторе услуг между компаниями.

Значение индекса представляет собой изменение цен на услуги, произведенные внутри страны, в указанном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс характеризует уровень инфляции в стране и развитие сервисной отрасли.

Публикуемый ранее Банком Японии индекс оптовых цен был репрезентативным для индекса инфляции, но при этом он никак не отражал изменения цен на услуги. В ответ на увеличения доли сферы услуг в экономике был создан Индекс цен на корпоративные услуги — он отражает изменение цен на услуги между предприятиями.

Расходы на рекламу, расходы на связь и лизинговые платежи, например на компьютеры и т.д., тесно связаны с тенденциями заработной платы. Считается, что индекс указывает на возможный рост затрат/инфляции, связанный с ростом заработной платы. Чем выше значение индекса, тем сильнее влияние на инфляцию.

График последних значений: