Розничные продажи Норвегии г/г (Retail Sales y/y) — ежемесячный индикатор процентного изменения объемов розничных продаж товаров и услуг в стране в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор отражает изменение фактической стоимости с учетом НДС.

Для расчета индикатора Центральное статистическое бюро Норвегии проводит ежемесячный опрос среди примерно 16 тысяч предприятий розничной торговли, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС. Сюда также входит подвыборка сетевых магазинов, информация по которым предоставляется центральными офисами. Предприятия стратифицируются в соответствии с количеством сотрудников.

Индекс отражает динамику объема розничных продаж от предприятий, занимающихся продажей новых и бывших в употреблении товаров (за исключением автомобилей) частным домохозяйствам. Учитываются продажи в стационарных и передвижных торговых точках, на рынках, а также онлайн-продажи. В статистику товаров включаются продукты питания, напитки, одежда и обувь, бытовые электроприборы, мебель, строительное оборудование и т.д.

Индикатор объемов ежемесячных продаж участвует в оценке ВВП и его компонентов, которые используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Также полученные данные позволяют анализировать сравнительную эффективность розничной отрасли. Кроме того, индикатор розничных продаж служит основным источником данных для расчета индекса потребления домохозяйств.

Рост индекса розничных продаж может положительно отразиться на котировках норвежской кроны, поскольку свидетельствует о росте потребительской активности.

