Заказы на базовые товары длительного пользования м/м (Core Durable Goods Orders m/m) отражают изменение стоимости заказов, полученных американскими производителями товаров длительного пользования в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Под товарами длительного пользования понимаются те товары, срок эксплуатации которых превышает 3 и более лет: техника, оборудование и т.д.

Из расчета исключена продукция производителей транспортных средств.

Учитываются все новые заказы на товары, подтвержденные обязательными юридическими документами (контракты, письма, чеки и т.д.). Аннулированные заказы в отчет не включаются.

Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отраслb промышленности.

Заказы на товары длительного пользования – опережающий экономический индикатор объема промышленного производства. Обычно предприятия и потребители размещают их, когда уверены в росте экономики. Кроме того, в среднем производство таких товаров занимает больше времени, чем товаров кратковременного пользования. Поэтому этот отчет может быть использован инвесторами для прогнозирования загрузки промышленных предприятий в краткосрочной перспективе, а также при оценке инвестиционного потенциала в машиностроении, технологичном производстве и т.д.

В силу большой волатильности данных из-за высокой стоимости единиц товара, обычно рассматриваются данные за несколько месяцев. Рост количества заказов на товары длительного пользования может положительно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: