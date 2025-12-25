Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г (BoJ Weighted Median Core CPI y/y) отражает средневзвешенное процентное изменение цен на товары и услуги без учета цен на продукты питания и энергию, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. ИПЦ без учета наиболее изменчивых компонентов, которые сильнее прочих подвержены сезонным колебаниям или регулированию со стороны правительства, считается наиболее достоверным.

Из расчета базового ИПЦ исключаются высоковолатильные цены на продукты питания и энергию, а отдельным компонентам назначаются веса, определенные структурой расходов домохозяйств в базовом 2015 году. Правительство публикует данные по средневзвешенному базовому ИПЦ в рамках официальной статистики. Ежемесячные данные публикуются ближе к концу месяца, следующего за отчетным.

Индекс компилируется на основе розничных цен, получаемых из статистических исследований, проводимых Министерством внутренних дел и связи. Сбор статистики ведется с августа 1946 года. При этом общая статистика относится к Национальному индексу потребительских цен.

Рост среднего средневзвешенного базового ИПЦ отражает повышение цены на потребительскую корзину по сравнению с базовым периодом, то есть указывает на повышение стоимости жизни в стране. Ускорение роста CPI говорит об усилении темпов роста потребительской инфляции.

Показатели выше ожидаемых обычно считаются благоприятными для котировок JPY (поскольку для борьбы с инфляцией центробанк может повысить ставки, что, в свою очередь, может привлечь иностранные инвестиции).

График последних значений: