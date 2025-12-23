Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Норвегии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|1.2%
|Квартал
|Уровень безработицы
|4.5%
|нояб. 2025
|4.4%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|3.0%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Решение Банка Норвегии по процентной ставке
|4.00%
|4.00%
|Баланс внешней торговли товарами
|Kr41.315 млрд
|нояб. 2025
|Kr56.090 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, NOK, Задолженность населения по внутренним займам г/г, Актуальное: 3.9%, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.9%
2025.12.25 00:00, NOK, Рождество
2025.12.26 00:00, NOK, День подарков
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи г/г, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA, Прогноз: 51.6, Предыдущее: 53.0
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|2.1%
|3 кв. 2025
|-0.6%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|1.2%
|Квартал
|ВВП материковой части кв/кв
|0.1%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Изменение числа безработных от NAV
|22.714 тыс
|дек. 2025
|23.206 тыс
|Месяц
|Уровень безработицы
|4.5%
|нояб. 2025
|4.4%
|Месяц
|Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV
|2.1%
|дек. 2025
|2.1%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс потребительских цен г/г
|3.0%
|нояб. 2025
|3.4%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен м/м
|-0.3%
|нояб. 2025
|0.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|3.0%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.1%
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|-8.1%
|нояб. 2025
|-6.9%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|2.0%
|нояб. 2025
|0.1%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Задолженность населения по внутренним займам г/г
|3.9%
|нояб. 2025
|3.9%
|Месяц
|Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии
|Kr-0.150 млрд
|авг. 2025
|Kr-0.150 млрд
|Месяц
|Решение Банка Норвегии по процентной ставке
|4.00%
|4.00%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Баланс внешней торговли товарами
|Kr41.315 млрд
|нояб. 2025
|Kr56.090 млрд
|Месяц
|Счет текущих операций
|Kr174.541 млрд
|3 кв. 2025
|Kr179.255 млрд
|Квартал
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия в промышленном производстве
|-0.3
|3 кв. 2025
|0.4
|Квартал
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA
|53.0
|нояб. 2025
|47.7
|Месяц
|Производство в обрабатывающей промышленности г/г
|2.3%
|окт. 2025
|2.9%
|Месяц
|Производство в обрабатывающей промышленности м/м
|-0.9%
|окт. 2025
|-1.4%
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|5.1%
|окт. 2025
|20.7%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|-2.8%
|окт. 2025
|3.7%
|Месяц
|Рост производства по отчету Региональной сети Банка Норвегии
|0.40
|3 кв. 2025
|0.40
|Квартал
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей
|N/D
|4 кв. 2025
|-3.6
|Квартал
|Потребление домохозяйств г/г
|3.8%
|июнь 2025
|6.6%
|Месяц
|Потребление домохозяйств м/м
|1.3%
|июнь 2025
|0.5%
|Месяц
|Розничные продажи г/г
|3.3%
|окт. 2025
|3.7%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|0.1%
|окт. 2025
|-0.5%
|Месяц
|Жилье
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|-0.4%
|Месяц
|Индекс цен на жилье г/г
|6.2%
|нояб. 2025
|5.8%
|Месяц
|Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м
|0.7%
|нояб. 2025
|0.6%
|Месяц