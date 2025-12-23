КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Норвегии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 1.2% Квартал
Уровень безработицы 4.5% нояб. 2025 4.4% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.1% Месяц
Решение Банка Норвегии по процентной ставке 4.00% 4.00%
Баланс внешней торговли товарами Kr​41.315 млрд нояб. 2025 Kr​56.090 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, NOK, Задолженность населения по внутренним займам г/г, Актуальное: 3.9%, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.9%
2025.12.25 00:00, NOK, Рождество
2025.12.26 00:00, NOK, День подарков
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи м/м, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Розничные продажи г/г, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA, Прогноз: 51.6, Предыдущее: 53.0

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 2.1% 3 кв. 2025 -0.6% Квартал
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 1.2% Квартал
ВВП материковой части кв/кв 0.1% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение числа безработных от NAV 22.714 тыс дек. 2025 23.206 тыс Месяц
Уровень безработицы 4.5% нояб. 2025 4.4% Месяц
Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV 2.1% дек. 2025 2.1% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.4% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м -0.3% нояб. 2025 0.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 3.0% нояб. 2025 3.1% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.1% нояб. 2025 0.1% Месяц
Индекс цен производителей г/г -8.1% нояб. 2025 -6.9% Месяц
Индекс цен производителей м/м 2.0% нояб. 2025 0.1% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Задолженность населения по внутренним займам г/г 3.9% нояб. 2025 3.9% Месяц
Объем ежедневной покупки валюты Банком Норвегии Kr​-0.150 млрд авг. 2025 Kr​-0.150 млрд Месяц
Решение Банка Норвегии по процентной ставке 4.00% 4.00%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Баланс внешней торговли товарами Kr​41.315 млрд нояб. 2025 Kr​56.090 млрд Месяц
Счет текущих операций Kr​174.541 млрд 3 кв. 2025 Kr​179.255 млрд Квартал
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия в промышленном производстве -0.3 3 кв. 2025 0.4 Квартал
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA 53.0 нояб. 2025 47.7 Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности г/г 2.3% окт. 2025 2.9% Месяц
Производство в обрабатывающей промышленности м/м -0.9% окт. 2025 -1.4% Месяц
Промышленное производство г/г 5.1% окт. 2025 20.7% Месяц
Промышленное производство м/м -2.8% окт. 2025 3.7% Месяц
Рост производства по отчету Региональной сети Банка Норвегии 0.40 3 кв. 2025 0.40 Квартал
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей N/D 4 кв. 2025 -3.6 Квартал
Потребление домохозяйств г/г 3.8% июнь 2025 6.6% Месяц
Потребление домохозяйств м/м 1.3% июнь 2025 0.5% Месяц
Розничные продажи г/г 3.3% окт. 2025 3.7% Месяц
Розничные продажи м/м 0.1% окт. 2025 -0.5% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м -0.2% нояб. 2025 -0.4% Месяц
Индекс цен на жилье г/г 6.2% нояб. 2025 5.8% Месяц
Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м 0.7% нояб. 2025 0.6% Месяц