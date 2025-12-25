Торговый баланса без учета стран ЕС (Trade Balance Non-EU) рассчитывается как разница между общим объемом экспорта товаров и услуг в страны вне Евросоюза и импорта из таких стран за отчетный период.

Положительное значение индекса означает, что за отчетный период Италия экспортировала в страны, не входящие в ЕС, больше товаров и услуг, чем она импортировала из стран, не входящих в ЕС. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе страны.

Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса. Согласно последним отчетам, одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти, а также текстильная продукция и продукты питания. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.

Большинство внешнеэкономических сделок Италии приходится на торговлю с другими странами-членами ЕС. Что касается торговли со странами, не входящими в ЕС, здесь основными направлениями экспорта являются США, Великобритания и Китай, а основными источниками импорта — Китай, США и Россия.

С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: рост индикатора обычно оказывает благоприятное влияние на курс евро и соответственно может приводить к росту котировок.

График последних значений: