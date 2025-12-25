КалендарьРазделы

Торговый баланс Италии без учета стран ЕС (Italy Trade Balance Non-EU)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Торговля
Низкая €​6.918 млрд
€​5.466 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланса без учета стран ЕС (Trade Balance Non-EU) рассчитывается как разница между общим объемом экспорта товаров и услуг в страны вне Евросоюза и импорта из таких стран за отчетный период.

Положительное значение индекса означает, что за отчетный период Италия экспортировала в страны, не входящие в ЕС, больше товаров и услуг, чем она импортировала из стран, не входящих в ЕС. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе страны.

Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса. Согласно последним отчетам, одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти, а также текстильная продукция и продукты питания. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.

Большинство внешнеэкономических сделок Италии приходится на торговлю с другими странами-членами ЕС. Что касается торговли со странами, не входящими в ЕС, здесь основными направлениями экспорта являются США, Великобритания и Китай, а основными источниками импорта — Китай, США и Россия.

С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: рост индикатора обычно оказывает благоприятное влияние на курс евро и соответственно может приводить к росту котировок.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Италии без учета стран ЕС (Italy Trade Balance Non-EU)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
€​6.918 млрд
€​5.466 млрд
окт. 2025
€​5.321 млрд
€​2.895 млрд
сент. 2025
€​2.738 млрд
€​1.878 млрд
авг. 2025
€​1.777 млрд
€​5.990 млрд
июнь 2025
€​5.391 млрд
€​5.387 млрд
май 2025
€​5.256 млрд
€​2.320 млрд
апр. 2025
€​2.178 млрд
€​6.110 млрд
март 2025
€​5.958 млрд
€​4.827 млрд
февр. 2025
€​4.707 млрд
€​0.370 млрд
янв. 2025
€​0.252 млрд
€​7.842 млрд
дек. 2024
€​7.790 млрд
€​6.034 млрд
нояб. 2024
€​5.908 млрд
€​5.813 млрд
окт. 2024
€​5.709 млрд
€​3.755 млрд
сент. 2024
€​3.657 млрд
€​2.794 млрд
авг. 2024
€​2.687 млрд
€​6.101 млрд
июнь 2024
€​6.036 млрд
€​5.906 млрд
май 2024
€​5.771 млрд
€​5.036 млрд
апр. 2024
€​4.907 млрд
€​5.769 млрд
март 2024
€​5.603 млрд
€​6.885 млрд
февр. 2024
€​6.739 млрд
€​3.031 млрд
янв. 2024
€​2.889 млрд
€​8.364 млрд
дек. 2023
€​8.335 млрд
€​6.274 млрд
нояб. 2023
€​6.224 млрд
€​5.383 млрд
окт. 2023
€​5.366 млрд
€​2.817 млрд
сент. 2023
€​2.780 млрд
€​3.081 млрд
авг. 2023
€​3.061 млрд
€​5.044 млрд
июнь 2023
€​9.445 млрд
€​4.444 млрд
май 2023
€​4.473 млрд
€​1.239 млрд
апр. 2023
€​1.216 млрд
€​8.457 млрд
март 2023
€​8.455 млрд
€​3.997 млрд
февр. 2023
€​4.023 млрд
€​-1.386 млрд
янв. 2023
€​-1.359 млрд
€​4.000 млрд
дек. 2022
€​4.084 млрд
€​1.816 млрд
нояб. 2022
€​2.011 млрд
€​-2.227 млрд
окт. 2022
€​-2.040 млрд
€​-5.431 млрд
сент. 2022
€​-5.440 млрд
€​-7.762 млрд
авг. 2022
€​-5.792 млрд
€​-2.828 млрд
июль 2022
€​-2.830 млрд
€​-2.815 млрд
июнь 2022
€​-2.815 млрд
€​-0.258 млрд
май 2022
€​-0.637 млрд
€​-2.711 млрд
апр. 2022
€​-2.292 млрд
€​-0.503 млрд
март 2022
€​-0.515 млрд
€​-1.548 млрд
февр. 2022
€​-1.555 млрд
€​-4.162 млрд
янв. 2022
€​-4.174 млрд
€​4.741 млрд
дек. 2021
€​4.737 млрд
€​4.223 млрд
нояб. 2021
€​4.210 млрд
€​3.597 млрд
окт. 2021
€​3.587 млрд
€​1.692 млрд
сент. 2021
€​1.671 млрд
€​1.597 млрд
авг. 2021
€​1.583 млрд
€​6.848 млрд
июль 2021
€​6.850 млрд
€​4.790 млрд
1234
