Торговый баланса без учета стран ЕС (Trade Balance Non-EU) рассчитывается как разница между общим объемом экспорта товаров и услуг в страны вне Евросоюза и импорта из таких стран за отчетный период.
Положительное значение индекса означает, что за отчетный период Италия экспортировала в страны, не входящие в ЕС, больше товаров и услуг, чем она импортировала из стран, не входящих в ЕС. Такая ситуация свидетельствует о положительном торговом балансе страны.
Италия — седьмая страна по величине экспорта, она традиционно имеет положительное сальдо торгового баланса. Согласно последним отчетам, одними из основных статей экспорта Италии являются расфасованные медикаменты, автомобили и автомобильные запчасти, а также текстильная продукция и продукты питания. Наиболее крупные статьи импорта включают в себя автомобили и сырую нефть.
Большинство внешнеэкономических сделок Италии приходится на торговлю с другими странами-членами ЕС. Что касается торговли со странами, не входящими в ЕС, здесь основными направлениями экспорта являются США, Великобритания и Китай, а основными источниками импорта — Китай, США и Россия.
С точки зрения влияния на котировки евро и торговлю на валютном рынке, поскольку для оплаты экспорта иностранные государства вынуждены покупать местную валюту, значение показателя может оказать существенное влияние на котировки: рост индикатора обычно оказывает благоприятное влияние на курс евро и соответственно может приводить к росту котировок.
