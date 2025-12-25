КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Европейский Союз
EUR, Евро
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Средняя N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по евро, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по евро в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются не с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Рост объема длинных спекулятивных позиций по евро косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты, однако прямого влияния на ее цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
114.3 тыс
23 сент. 2025
114.3 тыс
117.8 тыс
16 сент. 2025
117.8 тыс
125.7 тыс
9 сент. 2025
125.7 тыс
119.6 тыс
2 сент. 2025
119.6 тыс
123.0 тыс
26 авг. 2025
123.0 тыс
118.7 тыс
19 авг. 2025
118.7 тыс
115.4 тыс
12 авг. 2025
115.4 тыс
116.0 тыс
5 авг. 2025
116.0 тыс
123.4 тыс
29 июл. 2025
123.4 тыс
125.5 тыс
22 июл. 2025
125.5 тыс
128.2 тыс
15 июл. 2025
128.2 тыс
120.6 тыс
8 июл. 2025
120.6 тыс
107.5 тыс
1 июл. 2025
107.5 тыс
111.1 тыс
24 июн. 2025
111.1 тыс
101.6 тыс
17 июн. 2025
101.6 тыс
93.0 тыс
10 июн. 2025
93.0 тыс
82.8 тыс
3 июн. 2025
82.8 тыс
79.5 тыс
27 мая 2025
79.5 тыс
74.5 тыс
20 мая 2025
74.5 тыс
84.8 тыс
13 мая 2025
84.8 тыс
75.7 тыс
6 мая 2025
75.7 тыс
75.8 тыс
29 апр. 2025
75.8 тыс
65.0 тыс
22 апр. 2025
65.0 тыс
69.3 тыс
15 апр. 2025
69.3 тыс
60.0 тыс
8 апр. 2025
60.0 тыс
51.8 тыс
1 апр. 2025
51.8 тыс
65.5 тыс
25 мар. 2025
65.5 тыс
59.4 тыс
18 мар. 2025
59.4 тыс
13.1 тыс
11 мар. 2025
13.1 тыс
-10.1 тыс
4 мар. 2025
-10.1 тыс
-25.4 тыс
25 февр. 2025
-25.4 тыс
-51.4 тыс
18 февр. 2025
-51.4 тыс
-64.4 тыс
11 февр. 2025
-64.4 тыс
-58.6 тыс
4 февр. 2025
-58.6 тыс
-66.6 тыс
28 янв. 2025
-66.6 тыс
-62.5 тыс
21 янв. 2025
-62.5 тыс
-60.4 тыс
14 янв. 2025
-60.4 тыс
-64.1 тыс
7 янв. 2025
-64.1 тыс
-68.5 тыс
12345678...19
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания