Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC публикует ежемесячные отчеты об обязательствах некоммерческих трейдеров на рынке пшеницы. Отчеты по обязательствам трейдеров отражают открытый интерес по фьючерсам и опционам на пшеницу на фьючерсных рынках, на которых 20 или более трейдеров держат открытые позиции не ниже уровня отчетности, установленного комиссией CFTC.

Отчеты COT по сделкам на пшеницу составляются по данным о позициях от отчетных компаний. Компании представляют данные о существующих позициях на основе классификации трейдеров, которые определяются к той или иной категории в соответствии с целями их деятельности. Трейдеры предоставляют отчетность по форме CFTC 40, в которой они относят себя к одной из четырех категорий: Производитель/Продавец/Процессор/Потребитель, Своп-дилер, Управление активами или трейдер, не подпадающий под отчетность. Сотрудники CFTC проводят проверку достоверности — они не знают конкретных причин, по которым трейдер открывает позиции, так что эта информация не влияет на определение классификации трейдеров. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий — в части других. Все это отражается в отчетах CFTC. Тем не менее в отчете "Трейдеры по финансовым фьючерсам" трейдеры определяются в одну категорию по всем товарам. Из-за правовых ограничений (данные Раздела 8 CEA и конфиденциальная деловая практика) CFTC не публикует информацию о том, как отдельные трейдеры классифицируются в отчетах COT.

Комиссия CFTC получает данные о торговле пшеницей на утро вторника. Эти данные анализируются и публикуются в последний рабочий день недели, обычно в пятницу в 15:30. Комиссия получает отдельные данные от отчетных подразделений в среду утром.

Эти отчеты позволяют определить настроения трейдеров на рынке пшеницы и понять, кого больше на рынке: продавцов или покупателей. Также анализ объемов может помочь определить силу или вероятность смены тренды.

