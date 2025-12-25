КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс цен на промышленные товары в Канаде г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Сектор:
Цены
Низкая 6.1% 4.8%
5.7%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
5.6%
6.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс цен на промышленные товары в Канаде, г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y) отражает изменение цен на основные товары, проданные производителями в Канаде, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В вычислениях используются цены производителей, а не розничных продавцов. Из расчета исключены все косвенные налоги (к примеру, налоги с продаж) и цена на транспортные услуги при отгрузке с предприятия.

Данные об отгрузочных ценах собираются в основном (на 90%) с помощью электронного опроса, направляемого выборке из примерно 1 100 предприятий. Выборка составлена с учетом классификации предприятий по размеру и выпускаемому продукту. Раз в пять лет список видов продукции пересматривается: это связано с тем, что некоторые товарные группы быстро развиваются, а некоторые – наоборот, теряют актуальность. Около 10% данных для расчета индекса собираются из других источников (помимо основного опроса): это может быть статистика, собранная другими государственными органами, данные других экономических индикаторов и т.д.

Индикатор считается одним из важнейших показателей здоровья канадской экономики. Он измеряет движение цен на промышленные товары, произведенные в Канаде, предназначенные как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Значит, он в полной мере характеризует экономику производственного сектора Канады. Также этот индекс используется для расчета реального ВВП страны.

Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на промышленные товары в Канаде г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
6.1%
4.8%
5.7%
окт. 2025
6.0%
4.8%
5.7%
сент. 2025
5.5%
3.9%
3.7%
авг. 2025
4.0%
3.3%
2.6%
июль 2025
2.6%
0.8%
1.9%
июнь 2025
1.7%
-0.3%
1.3%
май 2025
1.2%
0.4%
1.9%
апр. 2025
2.0%
4.2%
4.5%
март 2025
4.7%
1.4%
5.1%
февр. 2025
4.9%
8.5%
5.6%
янв. 2025
5.8%
3.4%
4.1%
дек. 2024
4.1%
4.6%
2.2%
нояб. 2024
2.2%
1.1%
1.1%
окт. 2024
1.1%
-0.1%
-1.0%
сент. 2024
-0.9%
-0.4%
0.2%
авг. 2024
0.2%
0.9%
2.8%
июль 2024
2.9%
6.2%
2.9%
июнь 2024
2.8%
0.1%
2.1%
май 2024
1.8%
2.6%
1.3%
апр. 2024
1.4%
1.7%
-0.4%
март 2024
-0.5%
-2.8%
-1.4%
февр. 2024
-1.7%
-3.3%
-2.9%
янв. 2024
-2.9%
-4.2%
-2.8%
дек. 2023
-2.7%
-6.0%
-2.0%
нояб. 2023
-2.3%
-3.9%
-2.6%
окт. 2023
-2.7%
-0.6%
0.6%
сент. 2023
0.6%
2.3%
0.0%
авг. 2023
-0.5%
-0.3%
-3.2%
июль 2023
-2.7%
-6.3%
-5.5%
июнь 2023
-5.5%
-8.3%
-5.7%
май 2023
-6.3%
-5.8%
-3.8%
апр. 2023
-3.5%
-5.6%
-2.2%
март 2023
-1.8%
-2.1%
1.6%
февр. 2023
1.4%
2.8%
5.0%
янв. 2023
5.4%
6.8%
7.7%
дек. 2022
7.6%
12.8%
9.4%
нояб. 2022
9.7%
11.8%
10.1%
окт. 2022
10.1%
5.8%
9.1%
сент. 2022
9.0%
7.3%
10.2%
авг. 2022
10.6%
12.9%
11.5%
июль 2022
11.9%
16.3%
14.3%
июнь 2022
14.3%
15.9%
15.7%
май 2022
15.0%
17.9%
16.4%
апр. 2022
16.4%
18.2%
17.9%
март 2022
18.5%
14.8%
15.8%
февр. 2022
16.4%
16.0%
16.3%
янв. 2022
16.9%
14.3%
15.9%
дек. 2021
16.1%
19.5%
17.1%
нояб. 2021
18.1%
17.3%
16.7%
окт. 2021
16.7%
13.9%
15.3%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания