Индекс цен на промышленные товары в Канаде, г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y) отражает изменение цен на основные товары, проданные производителями в Канаде, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В вычислениях используются цены производителей, а не розничных продавцов. Из расчета исключены все косвенные налоги (к примеру, налоги с продаж) и цена на транспортные услуги при отгрузке с предприятия.

Данные об отгрузочных ценах собираются в основном (на 90%) с помощью электронного опроса, направляемого выборке из примерно 1 100 предприятий. Выборка составлена с учетом классификации предприятий по размеру и выпускаемому продукту. Раз в пять лет список видов продукции пересматривается: это связано с тем, что некоторые товарные группы быстро развиваются, а некоторые – наоборот, теряют актуальность. Около 10% данных для расчета индекса собираются из других источников (помимо основного опроса): это может быть статистика, собранная другими государственными органами, данные других экономических индикаторов и т.д.

Индикатор считается одним из важнейших показателей здоровья канадской экономики. Он измеряет движение цен на промышленные товары, произведенные в Канаде, предназначенные как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Значит, он в полной мере характеризует экономику производственного сектора Канады. Также этот индекс используется для расчета реального ВВП страны.

Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: