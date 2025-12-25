Экономический календарь
Индекс цен на промышленные товары в Канаде г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|Низкая
|6.1%
|4.8%
|
5.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|5.6%
|
6.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на промышленные товары в Канаде, г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y) отражает изменение цен на основные товары, проданные производителями в Канаде, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В вычислениях используются цены производителей, а не розничных продавцов. Из расчета исключены все косвенные налоги (к примеру, налоги с продаж) и цена на транспортные услуги при отгрузке с предприятия.
Данные об отгрузочных ценах собираются в основном (на 90%) с помощью электронного опроса, направляемого выборке из примерно 1 100 предприятий. Выборка составлена с учетом классификации предприятий по размеру и выпускаемому продукту. Раз в пять лет список видов продукции пересматривается: это связано с тем, что некоторые товарные группы быстро развиваются, а некоторые – наоборот, теряют актуальность. Около 10% данных для расчета индекса собираются из других источников (помимо основного опроса): это может быть статистика, собранная другими государственными органами, данные других экономических индикаторов и т.д.
Индикатор считается одним из важнейших показателей здоровья канадской экономики. Он измеряет движение цен на промышленные товары, произведенные в Канаде, предназначенные как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Значит, он в полной мере характеризует экономику производственного сектора Канады. Также этот индекс используется для расчета реального ВВП страны.
Рост индекса может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на промышленные товары в Канаде г/г (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress