Оценка текущей деловой ситуации в Германии от Ifo (Ifo Germany Current Business Situation)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Институт экономических исследований Ifo (Ifo Institute for Economic Research)
Сектор:
Бизнес
Средняя 85.6
85.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Группа CESifo, включающая в себя Центр экономических исследований (CES), Институт экономических исследований ifo и CESifo GmbH, является единственной в Европе исследовательской группой в области экономических исследований. По мнению Ассоциации Лейбница, союза немецких неуниверситетских научно-исследовательских институтов различных дисциплин, базирующегося в Берлине, CESifo является одним из ведущих европейских исследовательских институтов в сфере экономики. Спектр услуг группы варьируется от международно признанных сервисных продуктов, таких как "Индекс делового климата ifo", до международно признанных исследований, продвижения молодых ученых и участия в многочисленных политических дебатах на национальном и европейском уровне.

Институт ifo ежемесячно рассчитывает Индекс делового климата ifo. Расчет основан на выборке из 7000 ежемесячных отчетов от компаний из производственного, строительного, оптового и розничного секторов. Компании опрашиваются на предмет текущей деловой ситуации (Индекс текущей деловой ситуации ifo) и ожиданий на следующие шесть месяцев (Индекс деловых ожиданий ifo). Они оценивают ситуацию и текущий деловой климат как "хорошие", "удовлетворительные" или "плохие". Сводные балансы оценок текущих условий — это разница между процентами ответов "хорошо" и "плохо".

При расчете значений Индекса делового климата сводные балансы увеличиваются на 200 и стандартизируются по среднему значению базового года (в настоящее время 2015):
Значение индекса = 100 * (баланс текущего месяца + 200) / (средний баланс базового года + 200).

Значение выше ожидаемого считается благоприятным для котировок евро, в то время как более низкие значения считаются негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Оценка текущей деловой ситуации в Германии от Ifo (Ifo Germany Current Business Situation)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
85.6
85.6
нояб. 2025
N/D
85.2
85.3
окт. 2025
85.3
85.7
сент. 2025
85.7
86.4
авг. 2025
86.4
86.4
86.5
июль 2025
86.5
86.3
86.2
июнь 2025
86.2
86.4
86.1
май 2025
86.1
85.3
86.4
апр. 2025
86.4
85.4
85.7
март 2025
85.7
84.7
85.0
февр. 2025
85.0
84.2
86.0
янв. 2025
86.1
87.1
85.1
дек. 2024
85.1
80.8
84.3
нояб. 2024
84.3
88.7
85.7
окт. 2024
85.7
82.1
84.4
сент. 2024
84.4
85.6
86.4
авг. 2024
86.5
87.1
87.1
июль 2024
87.1
88.5
88.3
июнь 2024
88.3
86.6
88.3
май 2024
88.3
88.8
88.9
апр. 2024
88.9
89.7
88.1
март 2024
88.1
86.8
86.9
февр. 2024
86.9
85.5
86.9
янв. 2024
87.0
87.3
88.5
дек. 2023
88.5
89.3
89.4
нояб. 2023
89.4
89.0
89.2
окт. 2023
89.2
88.8
88.7
сент. 2023
88.7
90.1
89.0
авг. 2023
89.0
92.5
91.4
июль 2023
91.3
94.3
93.7
июнь 2023
93.7
94.9
94.8
май 2023
94.8
95.2
95.1
апр. 2023
95.0
94.7
95.4
март 2023
95.4
94.0
93.9
февр. 2023
93.9
94.3
94.1
янв. 2023
94.1
93.8
94.4
дек. 2022
94.4
93.6
93.2
нояб. 2022
93.1
94.3
94.2
окт. 2022
94.1
96.0
94.5
сент. 2022
94.5
97.7
97.5
авг. 2022
97.5
98.6
97.7
июль 2022
97.7
99.5
99.4
июнь 2022
99.3
98.4
99.6
май 2022
99.5
97.2
97.3
апр. 2022
97.2
97.9
97.1
март 2022
97.0
97.4
98.6
февр. 2022
98.6
96.6
96.2
янв. 2022
96.1
98.0
96.9
дек. 2021
96.9
99.6
99.0
нояб. 2021
99.0
100.3
100.2
1234
