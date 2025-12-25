Группа CESifo, включающая в себя Центр экономических исследований (CES), Институт экономических исследований ifo и CESifo GmbH, является единственной в Европе исследовательской группой в области экономических исследований. По мнению Ассоциации Лейбница, союза немецких неуниверситетских научно-исследовательских институтов различных дисциплин, базирующегося в Берлине, CESifo является одним из ведущих европейских исследовательских институтов в сфере экономики. Спектр услуг группы варьируется от международно признанных сервисных продуктов, таких как "Индекс делового климата ifo", до международно признанных исследований, продвижения молодых ученых и участия в многочисленных политических дебатах на национальном и европейском уровне.

Институт ifo ежемесячно рассчитывает Индекс делового климата ifo. Расчет основан на выборке из 7000 ежемесячных отчетов от компаний из производственного, строительного, оптового и розничного секторов. Компании опрашиваются на предмет текущей деловой ситуации (Индекс текущей деловой ситуации ifo) и ожиданий на следующие шесть месяцев (Индекс деловых ожиданий ifo). Они оценивают ситуацию и текущий деловой климат как "хорошие", "удовлетворительные" или "плохие". Сводные балансы оценок текущих условий — это разница между процентами ответов "хорошо" и "плохо".

При расчете значений Индекса делового климата сводные балансы увеличиваются на 200 и стандартизируются по среднему значению базового года (в настоящее время 2015):

Значение индекса = 100 * (баланс текущего месяца + 200) / (средний баланс базового года + 200).

Значение выше ожидаемого считается благоприятным для котировок евро, в то время как более низкие значения считаются негативными.

График последних значений: