Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по сырой нефти, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по сырой нефти в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Сырая нефть – важнейший сырьевой актив на мировом рынке. Поэтому динамика фьючерсов на нее — один из показателей силы этого актива на ближайшие несколько дней. Как правило, этот показатель интерпретируется аналитиками в совокупности с другими индикаторами рынка нефти и, поскольку охватывает небольшой объем данных (в мировом масштабе), то не оказывает серьезного влияния на котировки «черного золота».

График последних значений: