Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
  Обзор
  График
  История
  • Виджет

Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по сырой нефти, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по сырой нефти в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Сырая нефть – важнейший сырьевой актив на мировом рынке. Поэтому динамика фьючерсов на нее — один из показателей силы этого актива на ближайшие несколько дней. Как правило, этот показатель интерпретируется аналитиками в совокупности с другими индикаторами рынка нефти и, поскольку охватывает небольшой объем данных (в мировом масштабе), то не оказывает серьезного влияния на котировки «черного золота».

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
103.0 тыс
23 сент. 2025
103.0 тыс
98.7 тыс
16 сент. 2025
98.7 тыс
81.8 тыс
9 сент. 2025
81.8 тыс
102.4 тыс
2 сент. 2025
102.4 тыс
109.5 тыс
26 авг. 2025
109.5 тыс
120.2 тыс
19 авг. 2025
120.2 тыс
116.7 тыс
12 авг. 2025
116.7 тыс
141.8 тыс
5 авг. 2025
141.8 тыс
156.0 тыс
29 июл. 2025
156.0 тыс
153.3 тыс
22 июл. 2025
153.3 тыс
162.4 тыс
15 июл. 2025
162.4 тыс
209.4 тыс
8 июл. 2025
209.4 тыс
234.7 тыс
1 июл. 2025
234.7 тыс
233.0 тыс
24 июн. 2025
233.0 тыс
231.0 тыс
17 июн. 2025
231.0 тыс
191.9 тыс
10 июн. 2025
191.9 тыс
168.0 тыс
3 июн. 2025
168.0 тыс
165.7 тыс
27 мая 2025
165.7 тыс
186.4 тыс
20 мая 2025
186.4 тыс
185.3 тыс
13 мая 2025
185.3 тыс
175.4 тыс
6 мая 2025
175.4 тыс
177.2 тыс
29 апр. 2025
177.2 тыс
171.0 тыс
22 апр. 2025
171.0 тыс
146.4 тыс
15 апр. 2025
146.4 тыс
139.6 тыс
8 апр. 2025
139.6 тыс
167.7 тыс
1 апр. 2025
167.7 тыс
180.6 тыс
25 мар. 2025
180.6 тыс
166.8 тыс
18 мар. 2025
166.8 тыс
164.1 тыс
11 мар. 2025
164.1 тыс
154.8 тыс
4 мар. 2025
154.8 тыс
171.2 тыс
25 февр. 2025
171.2 тыс
197.6 тыс
18 февр. 2025
197.6 тыс
220.0 тыс
11 февр. 2025
220.0 тыс
230.3 тыс
4 февр. 2025
230.3 тыс
264.1 тыс
28 янв. 2025
264.1 тыс
298.8 тыс
21 янв. 2025
298.8 тыс
306.3 тыс
14 янв. 2025
306.3 тыс
279.6 тыс
7 янв. 2025
279.6 тыс
247.0 тыс
