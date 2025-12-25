Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Австралии
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|N/D
|3 кв. 2025
|0.6%
|Квартал
|Уровень безработицы
|4.3%
|нояб. 2025
|4.3%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|N/D
|4 кв. 2025
|3.2%
|Квартал
|Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
|3.60%
|3.60%
|Торговый баланс
|$4.385 млрд
|окт. 2025
|$3.707 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, AUD, Рождество
2025.12.26 00:00, AUD, День подарков
2025.12.29 20:30, AUD, Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Новый год
2026.01.01 22:00, AUD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 50.2, Предыдущее: 51.6