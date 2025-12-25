КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Австралии

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв N/D 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Уровень безработицы 4.3% нояб. 2025 4.3% Месяц
Индекс потребительских цен г/г N/D 4 кв. 2025 3.2% Квартал
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.60% 3.60%
Торговый баланс $​4.385 млрд окт. 2025 $​3.707 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, AUD, Рождество
2025.12.26 00:00, AUD, День подарков
2025.12.29 20:30, AUD, Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Новый год
2026.01.01 22:00, AUD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 50.2, Предыдущее: 51.6

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г -75.0% 3 кв. 2025 -70.0% Квартал
ВВП кв/кв N/D 3 кв. 2025 0.6% Квартал
Валовое накопление основного капитала кв/кв 3.0% 3 кв. 2025 -0.7% Квартал
Расходы на конечное потребление кв/кв 0.6% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
Цепной дефлятор ВВП кв/кв -0.5% 3 кв. 2025 4.5% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Доля экономически активного населения 66.7% нояб. 2025 66.9% Месяц
Изменение занятости населения -21.3 тыс нояб. 2025 41.1 тыс Месяц
Изменение полной занятости -56.5 тыс нояб. 2025 53.6 тыс Месяц
Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м -0.8% нояб. 2025 -1.9% Месяц
Уровень безработицы 4.3% нояб. 2025 4.3% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс изменения заработной платы г/г 3.4% 3 кв. 2025 3.4% Квартал
Индекс изменения заработной платы кв/кв 0.8% 3 кв. 2025 0.8% Квартал
Индекс потребительских цен N/D 4 кв. 2025 3.2 Квартал
Индекс потребительских цен г/г N/D 4 кв. 2025 3.2% Квартал
Индекс потребительских цен кв/кв N/D 4 кв. 2025 1.3% Квартал
Индекс цен на импорт кв/кв -0.4% 3 кв. 2025 -0.8% Квартал
Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г -1.7% нояб. 2025 -1.3% Месяц
Индекс цен на экспорт кв/кв -0.9% 3 кв. 2025 -4.5% Квартал
Индекс цен производителей г/г 3.5% 3 кв. 2025 3.4% Квартал
Индекс цен производителей кв/кв 1.0% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Инфляционные ожидания от MI 4.5% нояб. 2025 4.8% Месяц
Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г N/D 4 кв. 2025 2.8% Квартал
Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв N/D 4 кв. 2025 1.0% Квартал
Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г N/D 4 кв. 2025 3.0% Квартал
Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв N/D 4 кв. 2025 1.0% Квартал
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м 0.6% нояб. 2025 0.6% Месяц
Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м 0.6% нояб. 2025 0.7% Месяц
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.60% 3.60%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Вклад чистого экспорта в ВВП -0.1% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Объем импорта м/м 2.0% окт. 2025 1.8% Месяц
Объем экспорта м/м 3.4% окт. 2025 7.6% Месяц
Счет текущих операций $​-16.646 млрд 3 кв. 2025 $​-16.153 млрд Квартал
Торговый баланс $​4.385 млрд окт. 2025 $​3.707 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Валовая прибыль частных компаний кв/кв 0.0% 3 кв. 2025 -2.6% Квартал
Завершенные строительные работы кв/кв -0.7% 3 кв. 2025 2.9% Квартал
Индекс активности в производственном секторе от Ai Group N/D нояб. 2025 -22.0 Месяц
Индекс активности в промышленном секторе от AIG 44.7 нояб. 2022 49.6 Месяц
Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group N/D нояб. 2025 -11.2 Месяц
Индекс активности в строительном секторе от AIG 48.2 нояб. 2022 43.3 Месяц
Индекс активности в строительном секторе от Ai Group N/D нояб. 2025 -7.1 Месяц
Индекс активности в сфере услуг от AIG 45.6 нояб. 2022 47.7 Месяц
Индекс делового доверия от NAB -2 дек. 2024 -3 Месяц
Индекс деловых условий от NAB 6 дек. 2024 3 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 51.6 нояб. 2025 49.7 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global 52.8 нояб. 2025 52.5 Месяц
Капитальные затраты на оборудование кв/кв 11.5% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Капитальные затраты на строительство кв/кв 2.1% 3 кв. 2025 0.3% Квартал
Квартальный индекс делового доверия от NAB 2 3 кв. 2025 -1 Квартал
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 52.6 нояб. 2025 52.1 Месяц
Новые капитальные затраты кв/кв 6.4% 3 кв. 2025 0.4% Квартал
Прибыль частных компаний до налогообложения кв/кв 0.4% 3 кв. 2025 1.5% Квартал
Продажи новых автомобилей м/м 4.5% дек. 2017 0.2% Месяц
Разрешения на строительство м/м -6.4% окт. 2025 11.1% Месяц
Разрешения на строительство частных домов м/м -2.1% окт. 2025 3.2% Месяц
Товарно-материальные запасы кв/кв -0.9% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс настроения потребителей от Westpac-MI N/D дек. 2025 12.8% Месяц
Розничные продажи кв/кв 0.3% 2 кв. 2025 0.1% Квартал
Розничные продажи м/м 1.2% июнь 2025 0.5% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Выдача жилищных займов м/м 4.7% сент. 2025 2.2% Месяц
Выдача займов на инвестиционное жилье м/м 17.6% сент. 2025 2.6% Месяц
Индекс цен на жилье кв/кв 4.7% 4 кв. 2021 5.0% Квартал
Продажи нового жилья за 12 месяцев от HIA м/м 7.3% авг. 2019 -12.8% Месяц
Продажи нового жилья от HIA м/м -69.4% янв. 2021 32.5% Месяц