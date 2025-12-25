Экономический календарь
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США м/м (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)
|Средняя
|N/D
|0.2%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Ценовой индекс расходов на личное потребление, м/м (PCE Price Index m/m) демонстрирует изменение цен на фиксированную корзину потребительских товаров и услуг, приобретенных жителями США, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Этот показатель также носит название «дефлятор PCE». Он учитывает фактические и условно исчисленные расходы домашних хозяйств на товары длительного и краткосрочного пользования, а также на услуги.
За базисный период вычисления индекса принят 2009 год.
Ценовой индекс расходов на личное потребление используется при оценке инфляции в стране, поскольку ее рост обычно сопровождается повышением цен на товары и услуги.
По сравнению со вторым американским индикатором потребительских цен – ИПЦ (CPI) — ФРС США предпочитает использовать для анализа экономических условий и оценки инфляции именно PCE. Причина – в том, что формула расчета PCE позволяет учитывать краткосрочные изменения поведения потребителей и делать поправки в составе корзины, а состав корзины и веса ее элементов при расчете ИПЦ пересматриваются только раз в два года. Поэтому PCE дает более полную инфляционную метрику.
Рост индекса может позитивно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ценовой индекс расходов на личное потребление в США м/м (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
