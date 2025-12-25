Индекс цен на сырье в Канаде, г/г (Raw Materials Price Index (RMPI) y/y) отражает изменение цен на сырье, закупленное производителями в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В отличие от индекса цен на промышленные товары, в индекс цен на сырье включены закупочные позиции, произведенные не в Канаде. В расчете индекса участвуют все расходы, которые несет покупатель сырья, включая не только стоимость непосредственного товара, но и транспортные расходы, уплаченные чистые налоги, таможенные пошлины. В цены на сырье включена и стоимость энергоносителей.

Данные для расчета показателя распределены так: 79% — из административных источников, 18% — из результатов специализированного опроса, направленного группе канадских производителей, и еще 3% — условно вмененные цены (по которым по какой-то причине невозможно собрать фактические данные).

RMPI публикуется одновременно с другим важным индексом — IPPI, поскольку отвечает тем же потребностям аналитиков. Индекс обеспечивает движение цен на группу «входных», первичных продуктов для производства товаров внутри Канады.

Индикатор демонстрирует уровень инфляции и служит опережающим показателем производственной активности на краткосрочную перспективу. Также индекс цен на сырье — опережающий индикатор потребительских цен на канадском рынке: рост расходов производителя приведет к росту цен на конечную продукцию.

Рост значения индикатора может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

График последних значений: