Индекс цен на сырье в Канаде г/г (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)

Канада
CAD, Канадский доллар
Статистическая служба Канады (Statistics Canada)
Цены
Индекс цен на сырье в Канаде, г/г (Raw Materials Price Index (RMPI) y/y) отражает изменение цен на сырье, закупленное производителями в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В отличие от индекса цен на промышленные товары, в индекс цен на сырье включены закупочные позиции, произведенные не в Канаде. В расчете индекса участвуют все расходы, которые несет покупатель сырья, включая не только стоимость непосредственного товара, но и транспортные расходы, уплаченные чистые налоги, таможенные пошлины. В цены на сырье включена и стоимость энергоносителей.

Данные для расчета показателя распределены так: 79% — из административных источников, 18% — из результатов специализированного опроса, направленного группе канадских производителей, и еще 3% — условно вмененные цены (по которым по какой-то причине невозможно собрать фактические данные).

RMPI публикуется одновременно с другим важным индексом — IPPI, поскольку отвечает тем же потребностям аналитиков. Индекс обеспечивает движение цен на группу «входных», первичных продуктов для производства товаров внутри Канады.

Индикатор демонстрирует уровень инфляции и служит опережающим показателем производственной активности на краткосрочную перспективу. Также индекс цен на сырье — опережающий индикатор потребительских цен на канадском рынке: рост расходов производителя приведет к росту цен на конечную продукцию.

Рост значения индикатора может благоприятно отразиться на котировках канадского доллара.

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на сырье в Канаде г/г (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
6.4%
1.8%
5.8%
окт. 2025
5.8%
8.8%
8.4%
сент. 2025
8.4%
4.0%
3.0%
авг. 2025
3.2%
8.6%
0.7%
июль 2025
0.8%
4.0%
1.1%
июнь 2025
1.1%
-5.5%
-3.2%
май 2025
-2.8%
-7.4%
-3.9%
апр. 2025
-3.6%
-0.4%
4.5%
март 2025
3.9%
7.9%
9.2%
февр. 2025
9.3%
13.6%
11.2%
янв. 2025
11.8%
10.2%
9.1%
дек. 2024
9.1%
6.1%
2.4%
нояб. 2024
2.0%
0.9%
-2.6%
окт. 2024
-2.8%
-10.8%
-8.9%
сент. 2024
-8.8%
-6.3%
-2.3%
авг. 2024
-2.5%
-0.3%
4.1%
июль 2024
4.1%
6.8%
7.2%
июнь 2024
7.5%
9.3%
6.9%
май 2024
7.6%
9.9%
2.9%
апр. 2024
3.1%
6.5%
0.4%
март 2024
0.8%
0.1%
-4.7%
февр. 2024
-4.7%
-7.2%
-6.5%
янв. 2024
-6.4%
-8.8%
-7.9%
дек. 2023
-7.9%
-13.2%
-5.4%
нояб. 2023
-4.6%
0.8%
-0.9%
окт. 2023
-0.8%
-0.9%
2.9%
сент. 2023
2.4%
4.9%
-4.0%
авг. 2023
-4.3%
-15.4%
-11.0%
июль 2023
-11.1%
-19.2%
-20.2%
июнь 2023
-19.7%
-14.7%
-18.2%
май 2023
-18.4%
-12.8%
-11.5%
апр. 2023
-10.8%
-24.5%
-15.1%
март 2023
-16.5%
-11.8%
-5.0%
февр. 2023
-5.2%
-2.5%
1.1%
янв. 2023
1.2%
7.8%
8.1%
дек. 2022
7.5%
6.1%
7.9%
нояб. 2022
8.0%
-5.4%
8.6%
окт. 2022
9.0%
-8.4%
12.7%
сент. 2022
11.0%
-1.5%
17.3%
авг. 2022
17.6%
15.2%
19.1%
июль 2022
19.1%
47.6%
32.6%
июнь 2022
32.4%
53.1%
37.6%
май 2022
37.4%
46.1%
38.3%
апр. 2022
38.4%
38.6%
42.6%
март 2022
42.7%
15.6%
30.3%
февр. 2022
29.8%
16.0%
30.5%
янв. 2022
30.5%
30.5%
29.3%
дек. 2021
29.0%
45.3%
37.6%
нояб. 2021
36.2%
47.2%
38.5%
окт. 2021
38.4%
34.6%
32.4%
