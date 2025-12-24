Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Китая
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.9%
|3 кв. 2024
|0.7%
|Квартал
|Уровень безработицы
|5.0%
|нояб. 2024
|5.0%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|0.7%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Торговый баланс
|¥692.80 млрд
|нояб. 2024
|¥679.10 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.24 01:00, CNY, Объем выданных займов от Народного банка Китая, Прогноз: ¥-0.050 трлн., Предыдущее: ¥-0.020 трлн.
2025.12.24 01:00, CNY, Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 8.1%, Предыдущее: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 6.4%, Предыдущее: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, Прибыль в промышленности за период с начала года г/г, Предыдущее: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе, Прогноз: 49.9, Предыдущее: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Композитный индекс менеджеров по закупкам, Предыдущее: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin, Прогноз: 50.1, Предыдущее: 49.9
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|4.6%
|3 кв. 2024
|4.7%
|Квартал
|ВВП за период с начала года г/г
|4.8%
|3 кв. 2024
|5.0%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.9%
|3 кв. 2024
|0.7%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы
|5.0%
|нояб. 2024
|5.0%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительских цен г/г
|0.7%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|-0.1%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|-2.2%
|нояб. 2025
|-2.1%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные резервы
|$3.346 трлн.
|нояб. 2025
|$3.343 трлн.
|Месяц
|Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г
|N/D
|нояб. 2025
|8.2%
|Месяц
|Объем выданных займов от Народного банка Китая
|N/D
|нояб. 2025
|¥-0.020 трлн.
|Месяц
|Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г
|-7.5%
|нояб. 2025
|-10.3%
|Месяц
|Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г
|N/D
|нояб. 2025
|6.5%
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта USD г/г
|-3.9%
|нояб. 2024
|-2.3%
|Месяц
|Объем импорта г/г
|-4.7%
|нояб. 2024
|-3.7%
|Месяц
|Объем экспорта USD г/г
|6.7%
|нояб. 2024
|12.7%
|Месяц
|Объем экспорта г/г
|5.8%
|нояб. 2024
|11.2%
|Месяц
|Торговый баланс
|¥692.80 млрд
|нояб. 2024
|¥679.10 млрд
|Месяц
|Торговый баланс USD
|$97.44 млрд
|нояб. 2024
|$95.72 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Инвестиции в основной капитал
|-2.6%
|нояб. 2025
|-1.7%
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе
|49.5
|нояб. 2025
|50.1
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе
|49.2
|нояб. 2025
|49.0
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin
|49.9
|нояб. 2025
|50.6
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin
|52.1
|нояб. 2025
|52.6
|Месяц
|Композитный индекс менеджеров по закупкам
|49.7
|нояб. 2025
|50.0
|Месяц
|Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin
|51.2
|нояб. 2025
|51.8
|Месяц
|Прибыль в промышленности г/г
|0.8%
|июнь 2022
|-6.5%
|Месяц
|Прибыль в промышленности за период с начала года г/г
|1.9%
|окт. 2025
|3.2%
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|4.8%
|нояб. 2025
|4.9%
|Месяц
|Промышленное производство за период с начала года г/г
|6.0%
|нояб. 2025
|6.1%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Розничные продажи г/г
|1.3%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Розничные продажи за период с начала года г/г
|4.0%
|нояб. 2025
|4.3%
|Месяц