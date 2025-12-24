КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Китая

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.9% 3 кв. 2024 0.7% Квартал
Уровень безработицы 5.0% нояб. 2024 5.0% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 0.7% нояб. 2025 0.2% Месяц
Торговый баланс ¥​692.80 млрд нояб. 2024 ¥​679.10 млрд Месяц

2025.12.24 01:00, CNY, Объем выданных займов от Народного банка Китая, Прогноз: ¥​-0.050 трлн., Предыдущее: ¥​-0.020 трлн.
2025.12.24 01:00, CNY, Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 8.1%, Предыдущее: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г, Прогноз: 6.4%, Предыдущее: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, Прибыль в промышленности за период с начала года г/г, Предыдущее: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, Прогноз: 49.3, Предыдущее: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе, Прогноз: 49.9, Предыдущее: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Композитный индекс менеджеров по закупкам, Предыдущее: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin, Прогноз: 50.1, Предыдущее: 49.9

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 4.6% 3 кв. 2024 4.7% Квартал
ВВП за период с начала года г/г 4.8% 3 кв. 2024 5.0% Квартал
ВВП кв/кв 0.9% 3 кв. 2024 0.7% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы 5.0% нояб. 2024 5.0% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительских цен г/г 0.7% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.1% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен производителей г/г -2.2% нояб. 2025 -2.1% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы $​3.346 трлн. нояб. 2025 $​3.343 трлн. Месяц
Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г N/D нояб. 2025 8.2% Месяц
Объем выданных займов от Народного банка Китая N/D нояб. 2025 ¥​-0.020 трлн. Месяц
Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г -7.5% нояб. 2025 -10.3% Месяц
Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г N/D нояб. 2025 6.5% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта USD г/г -3.9% нояб. 2024 -2.3% Месяц
Объем импорта г/г -4.7% нояб. 2024 -3.7% Месяц
Объем экспорта USD г/г 6.7% нояб. 2024 12.7% Месяц
Объем экспорта г/г 5.8% нояб. 2024 11.2% Месяц
Торговый баланс ¥​692.80 млрд нояб. 2024 ¥​679.10 млрд Месяц
Торговый баланс USD $​97.44 млрд нояб. 2024 $​95.72 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Инвестиции в основной капитал -2.6% нояб. 2025 -1.7% Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе 49.5 нояб. 2025 50.1 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе 49.2 нояб. 2025 49.0 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin 49.9 нояб. 2025 50.6 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin 52.1 нояб. 2025 52.6 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам 49.7 нояб. 2025 50.0 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin 51.2 нояб. 2025 51.8 Месяц
Прибыль в промышленности г/г 0.8% июнь 2022 -6.5% Месяц
Прибыль в промышленности за период с начала года г/г 1.9% окт. 2025 3.2% Месяц
Промышленное производство г/г 4.8% нояб. 2025 4.9% Месяц
Промышленное производство за период с начала года г/г 6.0% нояб. 2025 6.1% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Розничные продажи г/г 1.3% нояб. 2025 2.9% Месяц
Розничные продажи за период с начала года г/г 4.0% нояб. 2025 4.3% Месяц